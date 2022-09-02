ТЕПЕРЬ УЖЕ И «СТУДЕНТ ID»: ЦИФРОСЕКТАНТЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ХОТЯТ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ СДАЧУ ВСЕХ ЭКЗАМЕНОВ В ВУЗАХ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЕБС

Минцифры нашло еще один легкий способ сбора биометрии и загона на сайт «Госуслуги» огромного количества молодежи. И все это плоды ковидных дистантов и экспериментов, как и следовало ожидать. В 2021/2022 учебном году высшим учебным заведениям вроде как по желанию было разрешено проводить промежуточные экзамены удаленно – через биометрическую идентификацию студентов и систему т.н. «биопрокторинга» (не только живой, человеческой, но и машинной слежки за сдающим экзамен дома, перед монитором). Теперь же без всяких пояснений, кроме того, что «этот метод хорошо себя зарекомендовал», цифровизаторы намерены сделать экзамены по биометрии постоянными – причем не только промежуточную, но и итоговую аттестацию. То есть при решении ректора вуза (а таких решений точно будет полно) студент превратится в нынешнего футбольного болельщика, которому нужен Fan ID для прохода на матчи РПЛ. По сути, это «студент ID» - ведь альтернативную, традиционную сдачу экзаменов вузы по проекту Минцифры могут и не предлагать. Вот что такое настоящий электронно-биометрический концлагерь.

В проекте Постановления Правительства «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 2 марта 2021 года № 301» (https://regulation.gov.ru/projects#npa=130868) поясняется, что сдача экзаменов по биометрии с обязательной регистрацией в ЕБС нужна «в целях обеспечения возможности идентификации обучающегося в процессе проведения промежуточной и итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в дистанционном формате».

Это мы и так поняли, но непонятно, зачем вообще нужна такая идентификация. Проверяющий по ту сторону компьютера не знает в лицо своих студентов, не сможет их сам идентифицировать? Или живых людей при таких экзаменах по ту сторону вскоре не будет? Далее еще более «шикарные» аргументы:

«Принимая во внимание, что положения постановления Правительства РФ от 02.03.2021 № 301 действовали до конца 2022 учебного года, и в 2021/2022 учебном году процесс проведения испытаний с использованием ЕБС положительно себя зарекомендовал (???--РИА Катюша), проект постановления содержит положения, исключающие сроки проведения испытаний посредством указанной системы, тем самым обеспечивая возможность использования ЕБС на постоянной основе ».

А с чего было принято решение, что биометрические экзамены «положительно себя зарекомендовали»? Были какие-то серьезные обсуждения со студентами, преподавателями, публичные слушания? Ведь это крайне серьезное дело – итоговые экзамены! Ключевой момент в жизни студента. Все мы помним, как приходили в свою группу, повторяли в голове возможные варианты билетов, готовились, тихо общались с сокурсниками, с придыханием смотрели на преподавателя-экзаменатора… А теперь – все, эта история заканчивается? И самое главное – снова принудиловка к регистрации на Госуслугах (в ЕСИА и ЕБС) – уж над студентами можно было не издеваться так антиконституционно?

«Реализация проекта постановления не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов».

Еще один весьма спорный аргумент. Если затрат из федерального и регионального бюджетов не нужно, на чьи деньги студенты будут оснащаться компьютерами с хорошими веб-камерами для сдачи биометрических экзаменов? А живущие в общежитиях и зачастую имеющие только смартфоны как будут справляться? Видимо, вузам придется самим раскошеливаться? Обязывать студентов технически оснастить свое домашнее рабочее место – это уже точно нарушение всех прав и законов.

Ключевая поправка в уже изданное постановление Правительства всего одна – «в 2021/2022 учебном году» исчезает, и теперь биометрию на экзаменах можно будет использовать всегда. Хотя есть еще один нюанс. В оригинале нормативно-правового акта, в который Минцифры намерено внести правки, речь шла только о промежуточной аттестации в вузах, об итоговой не было ни слова. А в новой версии к промежуточным добавились и итоговые экзамены – как будто так было всегда.

Самое время напомнить, что «Катюша» писала год назад, когда Минцифры впервые внедрила сдачу экзаменов в вузах по биометрии – на тот момент, якобы временно, в связи с «пандемией ковида» и «угрозой ЧС»:

«В Минцифре рассчитывают таким образом убить двух зайцев: расширить базу данных Единой биометрической системы (ЕБС), куда большинство граждан «сдаваться» вовсе не спешат, а также связать дистанционное обучение (теперь уже не только дистанционное!) с обязательной биометрической идентификацией (в ЕСИА и той же ЕБС). С учетом давно реализуемых планов по уходу государства с рынка сбора и контроля персональных данных, такие «инновации» грозят кражей отдельных «цифровых личностей» россиян с непредсказуемыми последствиями».

Очень характерная формулировка в документе – «организации вправе осуществлять». То есть конечное решение будут принимать ректораты вузов, на которые, разумеется, будет идти мощное давление из федерального центра. И это «вправе» быстро превратится в обязаловку для большинства университетов. Впрочем, возможно в МГУ и других вузах-мастодонтах и не захотят совсем убивать традиции живых экзаменов. А остальные?

И еще раз напомним, под каким соусом все это внедрялось год назад:

«В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российской Федерации, обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создания условий для реализации права на образование… путем обеспечения предоставления гражданам дистанционных образовательных услуг… что отрицательно скажется на распространении коронавирусной инфекции».

Вот оно что – оказывается ультимативная регистрация в федеральной системе тотальной видеослежки обеспечит нам «права и свободы в сфере образования»… А вот насчет «реализации права на образование» это они верно подметили – не желающие сдаваться цифровизаторам окажутся под ударом и их дальнейшее обучение в вузах (право на образование) будет под большим вопросом. Ведь иной формы сдачи экзаменов вузы теперь могут и не предоставлять (!). Вот такое лицемерие и лукавство.

РИА Катюша