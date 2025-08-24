Как поднять ребенку самооценку: 6 советов

У современных детей очень много поводов для падения самооценки и потери уверенности в себе – и школа, и отношения с одноклассниками, и завышенные ожидания со стороны родителей, и соцсети.

От родителей во многом и зависит, каков будет внутренний психологический настрой ребенка, его отношения с собой и миром. Поэтому нужно не только прекратить на него давить, требуя, чтобы он прыгнул выше головы, но и постоянно поддерживать в нем уважение к самому себе.