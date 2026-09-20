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Домашний хлеб — блюдо из сказок Пушкина

Хлебом из магазина ребенка едва ли удивишь, но вот испечь его дома — совсем другое дело.
хлеб
Источник: Unsplash

«Ей царевна говорит. - / На ж, лови!” - и хлеб летит. / Старушонка хлеб поймала; / «Благодарствую, - сказала...»

А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».

Сегодня познакомить детей с «живым» хлебом тоже можно, если выпекать его самостоятельно.

Проще всего – в хлебопечке, но и в духовке – тоже вариант.

Ингредиенты: мука цельнозерновая – 0,5 ст., мука овсяная – 0,5 ст., мука пшеничная высшего сорта – 0,5 ст., соль – 0,5 ч.л., сода – 0,5 ч.л., кориандр – 0,5 ч.л., масло растительное нерафинированное – 2-3 ст.л., вода газированная – сколько возьмет тесто.

Как готовить. Смешать все сухие ингредиенты, добавить масло и, мешая ложкой тесто, понемногу влить воду. Когда вся мука обмокнет и тесто возьмется в один комок, выложить его на стол и смоченными маслом руками вымешать до однородности. Тесто должно получиться липкое. Выложить тесто на противень, застеленный смазанным маслом пергаментом, сформировать буханку, сделать на верхушке надрезы. Отправить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Через 5-10 минут снизить температуру (примерно до 160 градусов) и выпекать хлеб около 40-60 минут.

Автор: Мария Березовская

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рецепты
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