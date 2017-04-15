Георгий Фурсей: «Количество аспирантов должно определяться возможностями кафедры и запросами страны»





На днях глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила о необходимости сокращения числа аспирантов, уменьшив их до двух-трех человек на кафедре. По ее словам, «раньше защита кандидатской была настоящим событием, а защита докторской — событием всей жизни». «Вот к этому нужно вернуться, если ты занимаешься наукой. Мы будем над этим работать», — отметила Васильева. РИА Катюша попросила прокомментировать планы министра председателя Гражданского комитета возрождения образования и науки, вице-президента РАЕН, академика Георгия Фурсея:



- Такое яркое выступление министра образования по поводу аспирантуры несомненно позитивно. Аспирантура очень важный элемент подготовки талантливых людей. Это система была отработана очень неплохо в советское время. Может, даже у нас в России или Советском союзе это было сделано лучше, чем где бы то ни было. Двухступенчатая аспирантура, потом защита докторской и так далее. Мне кажется, раз об этом заговорили, это очень хорошо. Потому, что сейчас престиж аспирантуры падает. Падает, как правильно отметила Ольга Юрьевна, потому что во главу угла перестали ставить саму защиту и подготовку к диссертации, а стали выдавать какие-то справки и так далее. Это, так сказать, понижает уровень. То, что говорится о необходимости поднять авторитет этого института подготовки специалистов, это очень важно и особенно в этот переходной период. У нас же интерес к науке, к исследованиям, к педагогике вообще, так сказать, к подготовке классных педагогов и учёных, он значительно ослаблен. Талантливые люди уезжают довольно активно за рубеж. Это связано, во-первых, с тем, что нет мощной моральной поддержки института аспирантуры. Во-вторых, потому что перспектива после завершения аспирантуры тоже не определённая. За три года очень трудно сделать диссертацию, для этого нужно сосредоточенно и только этим заниматься. И это тоже очень важный момент. Это такой момент в жизни сосредоточения всех своих способностей в короткий срок освоить большие знания и провести исследования, научиться вести эти исследования и так далее. Это очень важно, это очень важный элемент. Поэтому надо восстановить тот авторитет, который был у этого института. Ну конечно было бы здорово, если бы повысили стипендию аспирантов, потому что на стипендию, которая существует сейчас, вообще выжить невозможно. А это означает, что аспиранту приходится очень много работать, чтобы зарабатывать какие-то средства на пропитание. А стипендии, которую платят аспирантам, более менее, хватает на то чтобы доехать от дома до места исследований, до лаборатории, и обратно. Это нужно как-то усовершенствовать. То, что нужно уменьшать число аспирантов – это мне кажется сомнительным, потому что сейчас исследователи, вот такие талантливые люди, внутри России нужны чрезвычайно. Поэтому если на кафедре есть выдающиеся профессора, которые могут руководить, и талантливые люди, которых можно привлечь, то нужно привлекать столько сколько можно. Это сомнительный момент. Он может быть связан с материальным обеспечением. Лучше, конечно, меньше да лучше. Лучше меньшему числу выплатить достойную стипендию, чем большему числу не платить ничего и тогда точно ничего не получится. Вот этот момент, мне кажется, требует усовершенствования.



По защитам. Сложности с защитами возникают из того, что сейчас какая-то неразбериха с советами. Нужно, чтобы в каждом крупном ВУЗе, где есть достаточный потенциал учёных, существовал свой совет. Потому что сейчас трудно очень попасть в совет на защиту, очереди большие, время и так далее – это тоже то, что надо преодолевать. И я не совсем согласен с утверждением, которое связано с тем, что это не стоит рассматривать аспирантуру, как более высокий уровень образования. На самом деле, безусловно, это один из наиболее высоких уровней образования. Это не только получение квалификации исследователя, учёного и так далее, но это ещё и повышение квалификации чрезвычайно важное и оно должно учитываться в дальнейшем. То есть люди, которые прошли это испытание, этот искус и экзамен, они должны уважаться, им должны предоставляться соответствующие условия для работы, и в оплате это должно отражаться, как это было всегда, что за степени были доплаты.



Ну то, что докторская диссертация это событие всей жизни учёного – это несомненно. И уровень советский был очень высокий, но в естественных науках он и сейчас удерживается в значительной степени. Нужно его не уронить и всячески поддерживать. Если вообще аспирантура у нас исчезнет, если исчезнет уважение к степеням кандидата и доктора наук, то мы упадём просто, мы отстанем от мира и этого ни в коем случае нельзя допускать. Вот то что этот вопрос сейчас поднимается, мне кажется очень важным. Ну а самое сущностное и важное состоит в том, что это возможность концентрации всех интеллектуальных усилий талантливого человека, именно в тот продуктивный период, когда он ещё молод, энергичен и рвётся и может. Мне кажется, это надо всячески поддержать у нас в стране. Если это будет сделано – это будет хорошо. Сейчас этот уровень понижен, его надо резко поднимать, и авторитет надо поднимать и говорить об этом надо, и помогать реально талантливым молодым людям надо. И ещё нужно создать условия, чтобы они оставались в России. У нас придумали приглашать сейчас из-за границы тех кто туда убежал, но у нас есть талантливые люди внутри, нужно создать им условия, нужно показать, что такие условия могут быть созданы ещё до того как они поступили и тогда найдутся талантливые люди, они работать будут, они будут хотеть и у нас будет всё хорошо.



РИА «КАТЮША»:



Хотелось бы немножко резюмировать, правильно ли я понимаю, то, что обучение аспирантов ставится в приоритет образовательной политики и заявлено о необходимости повышения престижа обучения в аспирантуре, а также понимание необходимости доведения до логического конца процесса обучения, который должен заканчиваться защитой кандидатской диссертации – это, в принципе, положительные начинания. А что касается сокращения количества аспирантов, то здесь, скорее, должен быть индивидуальный подход, то есть, при наличии соответствующих научных кадров на кафедре, если есть возможность обучать большее количество аспирантов, то нужно это делать.





Фурсей Г.Н.:



Я с вами согласен. Я уже неоднократно говорил в своих разных выступлениях о том, что чем больше умных людей будет в России, тем сильнее будет Россия, тем мощнее мы будем – это совершенно очевидно. И надо сделать всё, чтобы таких людей появлялось как можно больше. Поэтому важно, во-первых, осуществлять отбор, чтобы в аспирантуре были наиболее талантливые люди. Второе – чтобы было кому их учить. У меня в свое время на кафедре было 4 академика и 10 профессоров и каждый из них может взять одного-то точно аспиранта, и должен был бы брать. Поэтому, мне кажется, что ограничиваться тремя аспирантами на кафедре нужно только в том случае если нет никаких возможностей поддержать большее количество. На самом деле это должно определяться возможностями кафедры и запросами страны. А запрос у нас на самом деле, если отбросить всякие домыслы и прочие вещи, потрясающий. У нас очень не хватает выдающихся людей. Мы ещё живём за счёт советских, в значительной степени, достижений. И нам очень важны талантливые люди. И аспирантура это, так сказать, такой инкубатор для взращивания талантливых учёных.

