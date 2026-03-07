Торт «Бригадейро»

Ингредиенты
Мука пшеничная - 300 г
Разрыхлитель теста - 11 г
Яйца - 5 шт.
Сахар - 170 г
Масло растительное - 100 мл
Какао-порошок - 4 ст.л.
Вода - 200 мл
Соль - щепоткаДля крема:
Сливки 20% - 300 мл
Сгущённое молоко - 380 г (1 банка)
Какао-порошок - 5 ст.л.
Масло сливочное - 50 гДля пропитки:
Вода - 100 мл
Сахар - 70 г
Коньяк - 2 ст.л.Для украшения:
Шоколад, шоколадная посыпка, ягоды, листья мяты
- 289 кКал
- 3 ч.
- Б: 6.86
- Ж: 13.62
- У: 34.42
Процесс приготовления
Соберём продукты для приготовления торта «Бригадейро». Сливки можно заменить жирным молоком. Вместо коньяка подойдёт ром или ликёр, но если торт будут есть дети, то алкоголь лучше вообще не добавлять. Сгущёнку нужно брать густую, качественную, чтобы в составе было только нормализованное молоко и сахар.
Сначала приготовим бисквитное тесто. Смешиваем какао-порошок с водой и доводим до кипения.
Отделяем белки от желтков. Желтки взбиваем с сахаром до однородного состояния.
Не переставая взбивать, добавляем в яично-сахарную смесь растительное масло.
Постепенно вливаем горячее какао и продолжаем взбивать.
В отдельной миске смешиваем просеянную муку и разрыхлитель, добавляем щепотку соли.
Частями всыпаем мучную смесь в яично-сахарную и перемешиваем.
Отдельно взбиваем яичные белки до устойчивых пиков и в 2-3 приёма добавляем их в тесто. Смешиваем белки с тестом лопаточкой, снизу вверх. Долго перемешивать не нужно, достаточно добиться однородности.
В разъёмную форму кладём бумагу для выпечки. Бока формы смазывать ничем не надо.
Духовку прогреваем до 180 градусов и выпекаем бисквит 60-75 минут. Проверить готовность можно с помощью шпажки: если проткнуть тесто и шпажка останется сухой - бисквит готов.
Вынимаем бисквитный корж из формы, переворачиваем и кладём на решётку остывать. Когда бисквит остынет, его можно завернуть в пищевую плёнку и убрать в холодильник на ночь.
Теперь займёмся приготовлением крема. В сотейник вливаем сливки, добавляем сгущённое молоко.
Кладём какао-порошок и хорошо перемешиваем. Ставим сотейник на огонь и варим крем на среднем огне 10-15 минут, постоянно перемешивая, пока он не начнёт густеть. По консистенции крем должен получиться как жидкая сметана.
Добавляем в горячий крем сливочное масло, ещё раз хорошо размешиваем и оставляем остывать сначала до комнатной температуры, а потом убираем его в холодильник минимум на час. За это время крем загустеет ещё сильнее.
Для приготовления пропитки смешиваем сахар с водой, добавляем коньяк.
Приступим к сборке торта. Разрезаем бисквит на три коржа. Верх бисквита будет нижним коржом, а нижний - верхним.
Каждый корж смачиваем пропиткой.
Затем покрываем кремом.
Таким образом собираем торт, верхний корж тоже смазываем кремом и украшаем натёртым шоколадом или шоколадной посыпкой. По желанию можно украсить торт свежими ягодами и листочками мяты.
Торт «Бригадейро» готов, приятного чаепития!
