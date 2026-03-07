Торт «Бригадейро»

Соберём продукты для приготовления торта «Бригадейро». Сливки можно заменить жирным молоком. Вместо коньяка подойдёт ром или ликёр, но если торт будут есть дети, то алкоголь лучше вообще не добавлять. Сгущёнку нужно брать густую, качественную, чтобы в составе было только нормализованное молоко и сахар.

Фото 1

Сначала приготовим бисквитное тесто. Смешиваем какао-порошок с водой и доводим до кипения.

Фото 2

Отделяем белки от желтков. Желтки взбиваем с сахаром до однородного состояния.

Фото 3

Не переставая взбивать, добавляем в яично-сахарную смесь растительное масло.

Фото 4

Постепенно вливаем горячее какао и продолжаем взбивать.

Фото 5

В отдельной миске смешиваем просеянную муку и разрыхлитель, добавляем щепотку соли.

Фото 6

Частями всыпаем мучную смесь в яично-сахарную и перемешиваем.

Фото 7

Отдельно взбиваем яичные белки до устойчивых пиков и в 2-3 приёма добавляем их в тесто. Смешиваем белки с тестом лопаточкой, снизу вверх. Долго перемешивать не нужно, достаточно добиться однородности.

Фото 8

В разъёмную форму кладём бумагу для выпечки. Бока формы смазывать ничем не надо.

Фото 9

Духовку прогреваем до 180 градусов и выпекаем бисквит 60-75 минут. Проверить готовность можно с помощью шпажки: если проткнуть тесто и шпажка останется сухой - бисквит готов.

Фото 10

Вынимаем бисквитный корж из формы, переворачиваем и кладём на решётку остывать. Когда бисквит остынет, его можно завернуть в пищевую плёнку и убрать в холодильник на ночь.

Фото 11

Теперь займёмся приготовлением крема. В сотейник вливаем сливки, добавляем сгущённое молоко.

Фото 12

Кладём какао-порошок и хорошо перемешиваем. Ставим сотейник на огонь и варим крем на среднем огне 10-15 минут, постоянно перемешивая, пока он не начнёт густеть. По консистенции крем должен получиться как жидкая сметана.

Фото 13

Добавляем в горячий крем сливочное масло, ещё раз хорошо размешиваем и оставляем остывать сначала до комнатной температуры, а потом убираем его в холодильник минимум на час. За это время крем загустеет ещё сильнее.

Фото 14

Для приготовления пропитки смешиваем сахар с водой, добавляем коньяк.

Фото 15

Приступим к сборке торта. Разрезаем бисквит на три коржа. Верх бисквита будет нижним коржом, а нижний - верхним.

Фото 16

Каждый корж смачиваем пропиткой.

Фото 17

Затем покрываем кремом.

Фото 18

Таким образом собираем торт, верхний корж тоже смазываем кремом и украшаем натёртым шоколадом или шоколадной посыпкой. По желанию можно украсить торт свежими ягодами и листочками мяты.

Фото 19

Торт «Бригадейро» готов, приятного чаепития!

Фото 20

Фото 21

Фото 22