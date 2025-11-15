РЕБЁНОК.РУ
Жареное киви

Если жареными лимонами мало кого можно удивить, то вот жареным киви точно удивите. Сочное, сладкое, да в целом интересное по текстуре киви будет отличным перекусом. Подать вы его сможете самостоятельно или в качестве бутерброда, на кусочке хлеба.

Ингредиенты

Сахар - 2 ст. л.

Масло сливочное - 30 г

Киви - 1 шт. (150 г)

  • 166 кКал
  • 0 ч. 12 мин.
  • Б: 0.75
  • Ж: 7.64
  • У: 21.89

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Продукты для приготовления жареного киви - перед вами.

 

Фото 1

 

 

Количество киви можно взять любое. Главное, плоды киви должны быть спелыми и достаточно твёрдыми для облегчения обработки.

 

Почистите киви.

 

Фото 2

 

 

Нарежьте его на кружочки толщиной примерно по 3 мм.

 

Фото 3

 

 

Чтобы придать киви карамелизированный вкус, разогрейте сковороду с кусочком сливочного масла. Всыпьте немного сахара и дождитесь полного его растворения.

 

Фото 4

 

 

Как только сахар растает, выложите киви. Убавьте огонь и жарьте киви с одной стороны примерно 4-5 минут.

 

Фото 5

 

 

Затем вилкой или кулинарной лопатной аккуратно переверните киви и продолжите жарить с другой стороны еще примерно 4-5 минут.

 

Фото 6

 

 

Жареное киви переложите на тарелку и слегка остудите.

 

Фото 7

 

 

Подать киви можно на кусочке тоста или самостоятельно, например к творогу или домашнему йогурту.

 

Фото 8

 

 

 

Фото 9

 

 

 

Фото 10

 

 

Жареное киви, рецепт с фото
Фото 11
