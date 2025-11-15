Ингредиенты
Сахар - 2 ст. л.
Масло сливочное - 30 г
Киви - 1 шт. (150 г)
- 166 кКал
- 0 ч. 12 мин.
- Б: 0.75
- Ж: 7.64
- У: 21.89
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Продукты для приготовления жареного киви - перед вами.
Количество киви можно взять любое. Главное, плоды киви должны быть спелыми и достаточно твёрдыми для облегчения обработки.
Почистите киви.
Нарежьте его на кружочки толщиной примерно по 3 мм.
Чтобы придать киви карамелизированный вкус, разогрейте сковороду с кусочком сливочного масла. Всыпьте немного сахара и дождитесь полного его растворения.
Как только сахар растает, выложите киви. Убавьте огонь и жарьте киви с одной стороны примерно 4-5 минут.
Затем вилкой или кулинарной лопатной аккуратно переверните киви и продолжите жарить с другой стороны еще примерно 4-5 минут.
Жареное киви переложите на тарелку и слегка остудите.
Подать киви можно на кусочке тоста или самостоятельно, например к творогу или домашнему йогурту.
Свежие комментарии