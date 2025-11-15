Продукты для приготовления жареного киви - перед вами.

Количество киви можно взять любое. Главное, плоды киви должны быть спелыми и достаточно твёрдыми для облегчения обработки.

Почистите киви.

Нарежьте его на кружочки толщиной примерно по 3 мм.

Чтобы придать киви карамелизированный вкус, разогрейте сковороду с кусочком сливочного масла. Всыпьте немного сахара и дождитесь полного его растворения.

Как только сахар растает, выложите киви. Убавьте огонь и жарьте киви с одной стороны примерно 4-5 минут.

Затем вилкой или кулинарной лопатной аккуратно переверните киви и продолжите жарить с другой стороны еще примерно 4-5 минут.

Жареное киви переложите на тарелку и слегка остудите.

Подать киви можно на кусочке тоста или самостоятельно, например к творогу или домашнему йогурту.

