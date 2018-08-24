Застенчивость у первоклассника

Процесс адаптации к школе у детей и так проходит непросто, а если ребенок застенчивый, то тут возникают серьезные проблемы. Особенно часто это случается с детьми, которые не посещали детский сад, а воспитывались до школы дома. И помочь превозмочь застенчивость детям могут только родители.

Сама мысль о том, что нужно будет общаться с незнакомыми людьми, знакомиться с другими детьми, для застенчивого ребенка невыносима. Новости СМИ2

Так, застенчивый ребенок может блестяще выучить домашнее задание и при этом не суметь произнести ни слова, если его вызовут к доске. Он промолчит, когда требуется ответить на вопрос учителя, хоть прекрасно знает ответ. И учителем, и детьми это молчание будет расценено как незнание. Если так будет продолжаться, учитель может счесть ребенка труднообучаемым, и даже высказать такое вслух, что может стать причиной для психологической травмы у ребенка.

Что могут сделать родители, чтобы помочь ребенку преодолеть застенчивость? Бороться с застенчивостью вашего малыша нелегко, но необходимо! Для начала подумайте вот о чем: часто ли вы брали ребенка с собою в гости, на всевозможные торжественные мероприятия, приглашали к себе домой его друзей?

Старайтесь делать это почаще, не оберегайте малыша от контактов. Пусть к нему приходят другие дети, но вы заранее продумайте, в какие общие игры предложить им поиграть, и не пускайте все на самотек, а помогите организовывать эти игры, вовлекая в участие в них своего ребенка. Попросите ребят не произносить ничего обидного и уж, конечно, обойтись без всяких прозвищ и дразнилок, которые они, любят. Детям нравятся игры в фанты, слова, они любят делиться на маленькие команды и изображать шарады, а если позволяет площадь квартиры - играть в прятки, жмурки, кегли и т. д.

При этом вы должны замечать все проявления раскованности в общении у вашего ребенка, поддержать его в этот момент, похвалить. Так постепенно малыш будет приучаться к свободному общению со сверстниками.

На праздниках и семейных торжествах ребенок должен быть вместе со всеми, принимать активное участие в их подготовке. И вы должны привлекать ребенка к этому, например, предложить выучить стихотворение или отдельное поздравление, которое он потом расскажет при гостях.

Инициируйте общение вашего ребенка с взрослыми незнакомыми людьми. Гуляя с ним на улицах, попросите его узнать у прохожего, который час или уточнить дорогу. Если вы зашли в магазин, попросите ребенка расплатиться в кассе или спросить у продавца про нужную вещь.

Поручайте ребенку отвечать на телефонные звонки, просите позвонить кому-то из родственников, чтобы что-то спросить или передать. Все эти способы помогут преодолеть застенчивость и способствуют выработке навыков общения и коммуникабельности.

Понятно, что преодолеть застенчивость ребенка в короткое время вам не удастся, поэтому запаситесь терпением. Никогда не ругайте застенчивого ребенка - от вашего недовольства он будет еще больше замыкаться в себе. Напротив, хвалите и поощряйте любое проявление его свободного общения с другими детьми и взрослыми. Поговорите со всеми членами вашей семьи и родственниками, обратите их внимание на необходимость терпения и участия в воспитании навыков общения у малыша.

Только так, все вместе, набравшись терпения и заботы, вы сможете преодолеть застенчивость у вашего ребенка и сделать его жизнь в школе среди сверстников веселой и интересной.