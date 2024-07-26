Как продлить жизнь детской одежде: 5 лайфхаков

Одевать малышей бывает очень весело: вы накупили кучу прикольных бодиков и слипов со смешными надписями — и меняете их по несколько раз в день. Но дети, как известно, очень быстро растут, и вскоре вы уже не знаете, что с этими одежками делать.
Лайфхак No1. Продлить жизнь слипам (это слитные пижамы с носочками)
Если малыш вырос из слипов, можно просто отрезать носочки, и это продлит вещам жизнь, по крайней мере на несколько месяцев. Тем более стоит это сделать в теплое время года — босые ножки помогут малышу пережить жару.
Лайфхак No2. Продлить жизнь боди
Если ребенку стали малы боди, можно отрезать нижнюю часть и превратить их в футболки.
Лайфхак No3. Защитить ребенка от падений
Ребенок пошел и ежесекундно рискует поскользнуться на полу и упасть. Нарисуйте на подошах его носочков, колготок или слипов полоски с помощью кисточки и густой краски.
Лайфхак No4. Помешать ребенку постоянно раздеваться
Если у вас на руках оказался маленький Гудини, который умудряется выпутаться из всех одежек, попробуйте надевать на него слипы задом наперед — так, чтобы застежка-молния оказалась сзади, на спине.
Возможно, малыш не заметит разницы, а вам больше не придется гоняться за голым младенцем.
Еще можно надевать поверх пижамы футболку.
Лайфхак No5. Безопасно снять переполненный подгузник
В этой экстремальной ситуации снимать боди нужно не через голову, рискуя испачкать лицо и волосы малыша, а через ноги, спустив боди вниз.
По материалам сайта lifehacker.com
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