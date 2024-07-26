Как продлить жизнь детской одежде: 5 лайфхаков

Одевать малышей бывает очень весело: вы накупили кучу прикольных бодиков и слипов со смешными надписями — и меняете их по несколько раз в день. Но дети, как известно, очень быстро растут, и вскоре вы уже не знаете, что с этими одежками делать.

Вот несколько лайфхаков.