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Как продлить жизнь детской одежде: 5 лайфхаков

И сделать ее немного удобнее.
источник: Unsplash

Одевать малышей бывает очень весело: вы накупили кучу прикольных бодиков и слипов со смешными надписями — и меняете их по несколько раз в день. Но дети, как известно, очень быстро растут, и вскоре вы уже не знаете, что с этими одежками делать.

Вот несколько лайфхаков.

Лайфхак No1. Продлить жизнь слипам (это слитные пижамы с носочками)

Если малыш вырос из слипов, можно просто отрезать носочки, и это продлит вещам жизнь, по крайней мере на несколько месяцев. Тем более стоит это сделать в теплое время года — босые ножки помогут малышу пережить жару.

Лайфхак No2. Продлить жизнь боди

Если ребенку стали малы боди, можно отрезать нижнюю часть и превратить их в футболки.

Лайфхак No3. Защитить ребенка от падений

Ребенок пошел и ежесекундно рискует поскользнуться на полу и упасть. Нарисуйте на подошах его носочков, колготок или слипов полоски с помощью кисточки и густой краски.

Лайфхак No4. Помешать ребенку постоянно раздеваться

Если у вас на руках оказался маленький Гудини, который умудряется выпутаться из всех одежек, попробуйте надевать на него слипы задом наперед — так, чтобы застежка-молния оказалась сзади, на спине.

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Возможно, малыш не заметит разницы, а вам больше не придется гоняться за голым младенцем.

Еще можно надевать поверх пижамы футболку.

Лайфхак No5. Безопасно снять переполненный подгузник

В этой экстремальной ситуации снимать боди нужно не через голову, рискуя испачкать лицо и волосы малыша, а через ноги, спустив боди вниз.

По материалам сайта lifehacker.com

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