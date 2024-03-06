Почему дети не всегда похожи на родителей?

Точно так же считалось, что, если у одного из родителей глаза карие, а у другого – голубые, то у их детей совершенно точно будут карие глаза, так как голубой цвет сетчатки – рецессивный признак. Тем не менее, часто оказывается, что в семье с «разноглазыми» родителями часть детей, к примеру, голубоглаза, а кто-то вообще не похож ни на папу, ни на маму, ни на братьев и сестер.