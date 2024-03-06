Почему дети не всегда похожи на родителей?

Иногда яблоко от яблони падает очень далеко.
У журналистки The New York Times Кэри Голдберг темные волосы и карие глаза, а двое ее сыновей – голубоглазые блондины, ничуть не похожие на маму. На детских площадках Кэри часто принимают за няню ее собственных детей, которых выносила и родила, и которым половина генетического набора досталась от нее.
Обидно, но что поделаешь, и если бы речь шла только о внешности! Получив гены от каждого из родителей, дети зачастую настолько отличаются от них характером, темпераментом, отношением к жизни, способностями и интересами, что только диву даешься.
Дело в том, что генетика человека – невероятно сложная вещь, в которой дважды два иногда четыре, а иногда пять или вообще триста восемьдесят девять. И чем больше узнают ученые о таких вещах, как геном и наследственность, тем сложнее все оказывается.
На заре становления науки генетики, когда Грегор Мендель проводил свои опыты с горохом, все казалось гораздо проще: при скрещивании растений с пурпурными и белыми цветками потомство получалось пурпурным, так как этот цвет – доминантный.
Точно так же считалось, что, если у одного из родителей глаза карие, а у другого – голубые, то у их детей совершенно точно будут карие глаза, так как голубой цвет сетчатки – рецессивный признак. Тем не менее, часто оказывается, что в семье с «разноглазыми» родителями часть детей, к примеру, голубоглаза, а кто-то вообще не похож ни на папу, ни на маму, ни на братьев и сестер.
Современная наука объясняет такое разнообразие тем, что в определение внешности человека вовлечено очень много генов. Их совместная работа, различные комбинации между ними делают возможной ситуацию, когда берут верх рецессивные гены, и у кареглазой мамы рождаются голубоглазые дети, как в случае Кэри Голдберг.
Или, благодаря все той же «игре генов», ребенок похож не на родителей, а на родственников через поколение – бабушку или дедушку с той или другой стороны, что, кстати, не такой уж редкий случай.
Иногда во внешности детей проявляются черты дальних родственников.
Ведь генетический набор, который получает ребенок с каждой стороны, представляет собой случайным образом составленный коктейль из генов, доставшийся каждому из родителей от предков. Это касается даже идентичных близнецов, у которых, несмотря на невероятное внешнее сходство, могут быть совершенно разные личностные качества.
Как показывают современные исследования, помимо родительских генов, на внешность, личность, интеллект, темперамент, здоровье детей влияет множество других факторов. Например, количество не кодирующей наследственную информацию ДНК в родительских геномах, а также такие факторы как образ жизни родителей, окружающая среда, даже обстоятельств их жизни — стресс, бедность, курение, употребление алкоголя, уровень образования и так далее.
Сейчас весь мир с нетерпением ожидает появления на свет первенца двух столь непохожих друг на друга внешне людей – рыжеволосого и голубоглазого британского принца Гарри и американки Меган Маркл, в жилах которой течет африканская кровь. Люди гадают, как будет выглядеть новый член британской королевской семьи. Есть ли шанс, что он будет рыжеволосыми, как папа?
И хотя черты внешности Меган – карие глаза, темные волосы и смуглая кожа – являются доминантными, шансы на то, что малыш унаследует внешность принца Гарри, составляют примерно 10%. Правда, эти шансы смогут реализоваться только в том случае, если в геноме Меган тоже есть «рыжие» гены, которые ей могли достаться от отца.
Когда встречаются два носителя «рыжих» генов, вероятность того, что эти рецессивные гены возьмут верх над доминантными, возрастает.
Иначе, пояснил USA Today эволюционный биолог из Мельбурнского университета профессор Марк Элгар, в человеческой популяции давно бы не осталось ни рыжих, ни голубоглазых людей.
При этом носителей «рыжеволосых» генов в целом довольно много, причем сами они могут быть брюнетами, шатенами или блондинами. Кстати, родители принца Гарри и его брат, принц Уильям, вовсе не рыжие, просто этот рецессивный ген время от времени проявляется в обоих семействах его предков – и у Виндзоров, и у Стюартов. Так что рыженький и голубоглазый младенец может появиться на свет практически в любой семье, и устроить своим родителям настоящий сюрприз.
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