Быть учителем можно и без диплома?

«О, сколько нам открытий чудных готовит просвещения дух…», сказал когда-то А.С. Пушкин. Наши министры, управляющие образованием, наверно, этими словами и руководствуются. Решила полистать ленту новостей на сайте Педсовет.орг. И открыла чудное. Оказывается ещё в 2016 году разрешили работать в школе тем, у кого есть профильный диплом (например, по информатике), а педагогического нет.

Разрешают так делать принятые ещё в 2016 году поправки в действующий профессиональный стандарт педагога.

Далее сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра Елена Шмелева резюмирует:

«Нам удалось защитить права учителей – как нынешних, так и тех, кто только вступает на этот благородный путь. Надеемся, что случаи неверного толкования педагогического профстандарта в регионах больше не повторятся».

То есть, получается учителем теперь может быть любой? Есть образование по профилю – математике, истории, физкультуре, можешь идти в школу и диплом тебе не обязателен.

Я не знаю, что имеет в виду чиновница под фразой «защитили права учителей». Каким боком право работать без педагогического диплома защищает? По крайней мере, в нашем регионе заставляют пройти переподготовку, даже если у тебя есть педагогический диплом, но там указано другое направление, а не тот предмет, который преподаёшь.

Но выглядит это всё не очень хорошо. Выходит, что в других профессиях диплом нужен и даже обязателен, к примеру, врач должен обязательно отучиться и получить документ, подтверждающий его право лечить, а учителем может быть кто угодно. Не обязательно знать методику и основы педагогики, не обязательно знакомиться с психологией ребёнка, не обязательно учиться планировать уроки и ходить на практики.

Всё это теперь ерунда. Можно просто прийти в школу и работать.

И наступает полное обесценивание педагогического образования, как и уже наступившее обесценивание труда учителя. И кажется мне, что если кто и пойдёт в школу с профильным образованием, но без педагогического диплома, то только для того, чтобы потом уйти в другое место. Такое вот временное пересиживание.

Я не спорю, что есть люди без всякого пед.образования – педагоги «от Бога». И есть педагоги, которых близко нельзя подпускать к детям, несмотря на их диплом. И то, что нехватка учителей скоро превратится в чёрную дыру, перекрыть которую не получиться ничем. Но признать ненужность педагогического образования – это вовсе не выход из этой чёрной дыры. Единственное решение – повышение зарплаты до уровня нормальной, а не до МРОТа. Но наши чиновники упорно не видят явного и продолжают придумывать всё более «гениальные решения».