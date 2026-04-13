Совместный сон: спасение или путь к зависимости? Мнение психолога

Совместный сон с ребенком — тема, которая вызывает у родителей немало сомнений и споров. Одни выбирают его ради близости и удобства, другие переживают, что могут навредить семье и малышу. Что на самом деле стоит за этим решением?
Что лучше — совместный или раздельный сон?
Если мы хотим дать ребенку все самое лучшее, то первое в этом списке — выспавшиеся родители. Поэтому и решение, какой формат отдыха выбрать, следует из удобства взрослых.
Задайте сами себе вопрос — как нашей семье комфортнее всего проводить ночи с малышом?
Одни пары, не задумываясь, ответят — совместно с младенцем. Только так можно заснуть без тревог и волнений: когда чувствуешь кроху тактильно, вдыхаешь запах, слушаешь дыхание. Мамам так проще кормить грудью и вновь укладывать спать — тогда ребенок не просыпается при каждой попытке переложить его в кроватку.
Другие мамы так же уверенно скажут: «Я не высыпаюсь, когда малыш под боком». Спать на одной кровати неудобно, от вынужденных поз для кормления затекает тело, а на утро болят спина и голова. Родителям страшно разбудить младенца, задеть или придавить — и не проснуться вовремя. Рядом с крохой взрослый сон часто становится беспокойным и прерывистым. В результате многим проще, когда ребенок спит близко, но в коконе или приставной кроватке, так у него свое безопасное пространство, а у родителей — комфортное свое.
Совместный сон — плюсы, опасность, решение
Совместный сон считался нормой буквально тысячелетиями. Мамы находились рядом с младенцами, чтобы защищать, укачивать, успокаивать и кормить. Идея, что новорожденного нужно непременно оторвать от женщины, стала набирать обороты только в XX веке.
Обществу, одержимому прогрессом, были нужны эффективные матери, которые могут работать с утра до вечера, и дети, которые сначала не мешают, а потом вырастают в удобных взрослых. В связи с этим начали распространяться идеи, что малыши плачут исключительно из-за дурного характера, а родителям нужно быть сильнее, не вестись на поводу у маленьких манипуляторов и с первых дней жизни отселять детей в отдельную комнату, кормить по часам и не обращать внимания на капризы.
Только позже Джон Боулби высказал теорию привязанности и поведал, что эмоциональная связь со «своим» взрослым — буквально жизненно необходимая биологическая потребность малыша. И детский плач вовсе не инструмент манипуляции, а крик о помощи и безопасности.
Матерям наконец «разрешили» любить детей, обнимать, носить на руках, брать к себе в кровать, наполнять малыша собой и наполняться им в ответ. Совместный сон с оглядкой на меры безопасности стал набирать популярность, оставаясь по сей день самой удобной формой отдыха.
Преимущества совместного сна:
-
Удобство для женщины из-за частых ночных кормлений. Порой не нужно даже садиться, чтобы покормить кроху — просто переложил под другой бок, накормил, и все незаметно засыпают дальше.
-
Польза для лактации. Постоянный контакт с ребенком кожа к коже, детский запах — все это влияет на выработку окситоцина, который улучшает лактацию.
-
Спокойствие мамы. В первые месяцы женщина часто испытывает повышенную тревожность и постоянно проверяет, как ребенок дышит и комфортно ли ему. Когда младенец сопит под боком, тревога снижается.
-
Спокойствие малыша. В новом для него мире мамины голос и запах успокаивают и дарят ощущение безопасности.
Минусов меньше, но они, увы, существенны:
-
В первую очередь это небезопасно. Тяжелые одеяла, мягкие подушки и матрасы, даже тела родителей — все это создает риск удушья для младенца. При совместном сне также повышается риск синдрома внезапной детской смерти (СВДС).
-
Дискомфорт и пробуждения. Родителям может быть неудобно спать рядом с ребенком — своими движениями они могут будить друг друга.
-
Страдает интимная жизнь родителей: на фоне совместного сна нередко снижается сексуальное желание. Мама остается рядом с ребенком, папе приходится «переезжать» на другую кровать или делить постель с беспокойным младенцем. В таких условиях близость и полноценный отдых пары закономерно отходят на второй план.
Как организовать безопасный сон
Днем малыш может спать и на мягкой родительской кровати, и под одеялом — если рядом есть бодрствующий и присматривающий взрослый. Но ночной сон — бесконтрольный. Лучшим решением и единственным вариантом, который сегодня рекомендуют большинство педиатров — сон в одной комнате с родителем, но не на одной спальной поверхности. Хотя бы до полугода.
Для такой организации сна современный мир предлагает множество вариантов:
-
Приставная кроватка. Это небольшая по размерам люлька, которая ставится вплотную ко взрослой кровати, иногда даже частично заезжая на последнюю. Во многих моделях есть колесики для удобства перемещения, регулировка высоты (под матрас родителей) и откидывающаяся стенка, которую можно открывать во время бодрствования или кормления.
-
Детская складная кроватка-барьер. Прекрасное современное решение «кроватка в кровати». Это конструкция, которая устанавливается прямо на родительскую постель: одна сторона барьера крепко фиксируется взрослым матрасом, а оставшиеся три стенки мама может легко и просто буквально одной рукой поднять или опустить, создавая как бы пространство-манеж прямо внутри своего спального места.
-
Кокон. Этот вариант подходит для малышей до 3-4-х месяцев. Он обеспечивает физиологически удобную позу, улучшает сон, снижает колики и риск срыгиваний. Плюс, во время сна ребенок находится максимально близко к маме, оставаясь в личном безопасном пространстве.
-
Обычная кроватка со съемной стенкой. Можно сразу приобрести полноценное спальное место для ребенка, которое будет служить годы. В этом случае в момент выбора важно учитывать возможность снятия одной стенки — не во всех моделях это доступно. Пока малыш нуждается в маме, кроватку нужно жестко зафиксировать рядом с постелью взрослых и снять преграду, объединяя и продлевая спальное место. Когда же придет время сепарироваться, детское ложе будет достаточно просто отодвинуть от родительского.
А что с сепарацией?
Точных цифр, когда надо отселять ребенка, нет. Ориентируйтесь исключительно на комфорт семьи.
Разделять спальные места как можно раньше (в 1-2 года) рекомендуют во многом для навыков самозасыпания и саморегуляции — чтобы ребенок учился контролировать свои состояния. В противном случае мы имеем взрослых, которые не могут заснуть без шума телевизора, ленты соцсетей, включенного света и прочей помощи.
Однако, если ребенку исполнилось три года, а он все еще делит с вами пространство для сна, паниковать не стоит.
Да, в обществе считается, что подросшим детям (в 2-6 лет) зазорно спать с мамой и папой. И до школы ребенка непременно нужно переместить в свою комнату — иначе вместо сепарации он может получить психологическую травму.
Однако есть исследования, которые доказывают обратное — у детей, которые дольше спали с родителями, лучше развиты когнитивные функции, они более уверены в себе. Это не значит, что нужно быть вместе до университета. Это значит, что если ребенку тяжело дается «переезд» на свою территорию, а вашей семье в целом сон в одной комнате не сильно мешает, то можно оставаться рядом столько, сколько потребуется. Всему свое время.
Переход от совместного сна к раздельному
Чтобы сделать этот процесс максимально легким для всех участников, нужно начать с теории. А именно — изучить методики самостоятельного засыпания. Обычно они разнятся в зависимости от возраста, но есть и общее — алгоритм:
-
Совместный сон в одной кровати.
-
Ребенок плавно перемещается в приставную кроватку — он все еще рядом с вами, но уже на своей территории.
-
Ребенок спит на своей кровати, но она все еще в вашей комнате.
-
Кроватка переезжает в соседнюю комнату — если таковая имеется.
В результате ребенок умеет засыпать сам, родители могут спать так, как им удобно, никто не мешает ритмам и регуляции сна — малыш не адаптируется под взрослых, мама и папа не подстраиваются под чадо. Все счастливы.
Иногда родители боятся, что раздельный сон плохо повлияет на привязанность. Это правда только в одном случае — если днем никто не берет ребенка на руки. Однако обычно мать, бодрствуя, часто взаимодействует с ребенком, поэтому ночью можно смело отсоединяться. Малыш не брошен и не страдает. Он просто спит. И вы не тревожьтесь, прилягте.
Если кто-то говорит, что вам делать с вашим ребенком, а вам это кажется неправильным или при этом становится тяжело и плохо, — слушать такие советы не нужно. Доверяйте самому главному человеку — себе.
Выбора формата сна — совместного или раздельного — это тоже касается. Слушайте материнское сердце, доверяйте интуиции, исходите из собственного комфорта и соблюдайте простые правила безопасности. И пусть ваши ночи будут спокойными для всех членов семьи.
Свежие комментарии