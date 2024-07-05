Почему детям нужна дисциплина (и чем она отличается от наказания)

Дисциплина — это вовсе не про правила, нормы, подчинение, покорность или принуждение. Это не что-то жесткое, суровое, закоснелое, скучное, требующее постоянного выполнения одних и тех же действий.

Дисциплина — это не что-то, что применяют взрослые по отношению к непослушным, плохо себя ведущим детям.