«Я могу сам!» Как помочь детям учиться самостоятельно

Для младших детей полезно использовать таймеры и короткие отрезки работы с активными перерывами, чтобы сформировать у них чувство времени.

Учебный год, не торопясь, идёт к концу, скоро настанет время итоговых конт­рольных и диктантов, а ваше чадо об этом и не думает?

Как добиться, чтобы ребёнок осознал важность знаний и начал

Наш эксперт – клиниче­ский психолог Маргарита Алексеева.

Если день давно уже клонится к вечеру, а вы так и не смогли оторвать школьника от компьютера или смартфона и засадить за уроки, знайте: кричать, ругаться, угрожать и шантажировать бесполезно. Поступать надо по-другому.

Стоит подождать

Каждый родитель мечтает о том, чтобы ребёнок сам вставал утром, собирался в школу, делал уроки без напоминаний, понимал важность образования. Это вполне реальная история, только сама по себе она не напишется. И дело здесь не в лени или инфантильности детей, а скорее в безучастно­сти взрослых. Или в их завышенных ожиданиях.

Примерно до 10 лет у детей продолжается активное созревание префронтальной коры мозга, которая отвечает за самоконтроль, планирование, анализ и способность удерживать цель. Ребёнок не становится самостоятельным автоматически в момент, когда надевает школьную форму и идёт в первый класс.

Что стоит за «удобством»

Самостоятельность в учёбе формируется постепенно и требует участия взрослых. Конечно, есть масса примеров, когда дети с малых лет всё делают сами, без понукания, приносят домой аккуратные тетради и хорошие оценки, почти не просят помощи.

Но с точки зрения психологии это не норма, а другая крайность.

«Удобные» дети кажутся окружающим идеалом, но часто за «идеальным» поведением скрываются высокая тревожность и страх ошибиться. Детство при этом теряет свою лёгкость, а когда они станут взрослыми, им приходится нелегко. Ведь довольно часто из них вырастают неуверенные в себе лично­сти или безжалостные к окружающим перфекционисты. Ни то ни другое не делает человека счастливым. Поэтому задача родителей не в том, чтобы вырастить идеального ученика, а в том, чтобы научить ребёнка учиться.

Хвалить надо уметь

Учёба – это ежедневный труд, в котором изменения происходят небольшими, а потому незаметными шагами. Мозг человека устроен так, что он лучше фиксирует крупные результаты, мелкие же улучшения, как правило, выпадают из внимания. Ребёнок может за неделю начать аккуратнее писать, меньше отвлекаться на уроках или проявить интерес к новой теме, но это часто остаётся без внимания. А родители должны отмечать даже минимальные успехи школьника, хвалить его за самые крошечные победы. Это удивительно окрыляет детей.

Полезно и совместное подведение итогов недели. Например, в пятницу или в выходной обсудите с ребёнком, что в учёбе и в его жизни в целом стало лучше. Речь идёт не только об оценках. Это могут быть способность дольше удерживать внимание, внезапно возникшее желание самостоятельно разобраться в теме, интерес к дополнительным материалам. Даже искреннее, а не из-под палки желание сходить с классом на экскурсию достойно внимания и одобрения. Такие разговоры помогают ребёнку осознать, что учёба – это его собст­венный проект, на результаты которого он может влиять.

Дополнительно работает визуализация успехов. У младших школьников она может быть наглядной и образной, поэтому в первом классе учителя порой ставят не отметки, а рисуют на полях тетрадок солнышки или клеят весёлые наклейки.

У подростков визуализация успехов может быть более структурированной. Когда ребёнок наглядно видит путь, который он проходит, и понимает, к чему движется, его мотивация становится устойчивее.

Попросить помочь – норма

Один из важных навыков, которому стоит учить детей, – умение обращаться за помощью. Этот навык пригодится им не только в учёбе, но и в дальнейшей жизни, выручит во всех ситуациях. Ребёнку полезно заранее понимать, к кому и в каких ситуациях стоит обратиться. Это могут быть родители, учителя, репетиторы, друзья, обучающие видео или совместная подготовка с одноклассниками.

Когда школьник знает, что он точно не остаётся один на один с учебниками, у него снижается напряжение. Помощь перестаёт восприниматься как признак слабости и становится частью процесса обучения.

Не скромничай

Люди склонны быстрее замечать ошибки (и свои, и чужие), чем успехи. Тем более что хвалиться вроде как нескромно. Однако умение говорить о собственных достижениях – важный навык. Это не про вознесение себя над другими, а про осознание собственных усилий, про оценку их результата.

Как родителю научить этому ребёнка? Только рассказывая о том, каких успехов он сам добился – на работе, в отношениях с друзьями, в творчестве. Тогда и ребёнок сможет поделиться с родителем тем, что у него получается лучше, или тем, чем он доволен. Так формируется чувство самоценности. Ребёнок начинает видеть связь между вложенными усилиями и результатом, а значит, учёба перестаёт быть для него бессмысленной обязанностью.

Ты не один

Последний, но один из самых важных навыков, которому родители обязательно должны научить ученика, – самоподдержка. Детям важно знать, что с ними всё в порядке, даже если что-то у них не получается.

Ошибки в учёбе не делают ребёнка плохим или неспособным, а лишь указывают, где нужны помощь или дополнительное время.

Часто за словами «мне лень» у ре­бёнка (да и у взрослого) скрывается убеждение «у меня не получится». Поддержка взрослых помогает ребёнку сохранить мотивацию и не отказываться от попыток.

Фраза «садись делать уроки» для ребёнка часто звучит абстрактно. Он может просто не понимать, с чего начать и как определить, что работа закончена. Поэтому выполнение домашних заданий нужно планировать, причём с самых простых и понятных школьнику шагов.

Объясните первоклашке, если ещё не успели этого сделать, как разобрать портфель, как разложить тетради, как оценить сложность того или иного задания на завтра. Это уже формирует настрой на учёбу.

Для младших детей полезно использовать таймеры и короткие отрезки работы с активными перерывами, чтобы сформировать у них чувство времени.

Ставьте будильник на 15–20 минут и просите ребёнка уложиться в это время с домашним заданием по одному предмету. Всё сделал – можно отдохнуть: попрыгать под весёлую музыку, по­смотреть мультик, поиграть с котом. Затем пора браться за следующий предмет, следуя тому же алгоритму.

Для старших школьников навык планирования становится основой подготовки к экзаменам. Понятный график снижает тревогу, делает процесс более управляемым и рациональным.