Цифровой дебилизм: Впервые в истории человечества молодое поколение оказалось глупее своих родителей!

Представителя молодежного «поколения Z» стали первым поколением, которое оказалось менее умным, чем их родители, и эксперт раскрыл причину. Доктор Джаред Куни Хорват, бывший учитель, ставший нейробиологом, рассказал, что поколение, родившееся в период с 1997 по начало 2010-х годов, страдает когнитивной отсталостью из-за чрезмерной зависимости от цифровых технологий в школе.

Фото: создано с помощью нейросети GgaChat

Если верить ведущиеся с конца 1800-х годов записям о когнитивном развитии, «поколение Z» теперь официально является первой группой, которая набрала меньше баллов, чем предыдущее поколение, из-за снижения внимания, памяти, навыков чтения и математики, способности решать проблемы и общего IQ, пишет Daily Mail.

Доктор Хорват рассказал Комитету Сената США по торговле, науке и транспорту, что интеллект поколения Z снизился, несмотря на то, что эти подростки и молодые люди проводили в школе больше времени, чем дети в ХХ веке. Причина же, по словам Хорвата, напрямую связана с увеличением объема обучения, которое в настоящее время проводится с использованием того, что он назвал «образовательными технологиями», включая компьютеры и планшеты.

Нейробиолог объяснил, что нынешнее поколение отстало, потому что человеческий мозг никогда не был приспособлен к обучению на основе коротких видеороликов, просмотренных в Интернете, и чтения коротких предложений, которые суммируют гораздо более объемные книги и сложные идеи.

"Более половины времени, когда подросток бодрствует, он проводит, уставившись в экран, - рассказал Хорват в интервью New York Post. -- Люди биологически запрограммированы учиться у других людей и проводить глубокие исследования, а не листать страницы в поисках кратких изложений".

Хорват и другие эксперты, выступая в Конгрессе, объяснили, что люди эволюционировали так, чтобы лучше всего учиться через реальное взаимодействие с людьми, то есть лицом к лицу с учителями и сверстниками, а не с экранов.

Нейробиолог добавил, что экраны нарушают естественные биологические процессы, которые способствуют глубокому пониманию, запоминанию и концентрации внимания. Дело не в плохом внедрении, недостаточном обучении или необходимости в улучшении приложений в школах. Ученые заявили, что сама технология не соответствует тому, как наш мозг работает естественным образом, усваивает и сохраняет информацию.

Джаред Куни Хорват, директор группы LME Global, которая занимается исследованиями мозга и поведения совместно с предприятиями и школами, констатирует, что данные ясно показывают, что когнитивные способности начали снижаться примерно в 2010 году. Эксперт сказал американским сенаторам, что школы в целом не сильно изменились за этот год и что биология человека развивается слишком медленно, чтобы это могло быть причиной.

"Ответ, по-видимому, кроется в инструментах, которые мы используем в школах для стимулирования этого обучения, - сказал Хорват законодателям. - Если посмотреть на данные, то, как только страны широко внедряют цифровые технологии в школах, успеваемость значительно снижается".

Он добавил, что США - не единственная страна, пострадавшая от цифрового когнитивного спада, отметив, что его исследование охватило 80 стран и выявило шестидесятилетнюю тенденцию ухудшения результатов обучения по мере того, как в классы поступало все больше технологий, пишет Daily Mail.

Более того, дети, которые используют компьютеры всего по пять часов в день специально для школьных занятий, набрали заметно меньше баллов, чем те, кто редко или никогда не пользовался техникой на уроках.

В США данные Национальной системы оценки успеваемости в области образования (NAEP) показали, что, когда штаты широко внедряют индивидуальные программы обучения, то есть каждый учащийся получает свое собственное устройство, оценки часто выравниваются или быстро снижаются.

В то время как накопленные за столетия данные показали, что поколение Z сошло с пути постоянного развития человечества, Хорват утверждает, что многие подростки и молодые люди не осознают своих трудностей и на самом деле гордятся своим предполагаемым интеллектом.

"Большинство этих молодых людей слишком уверены в том, насколько они умны. Чем умнее люди себя считают, тем глупее они на самом деле", - сказал он в интервью The New York Post. Он отметил, что поколение Z настолько освоилось с потреблением информации за пределами класса с помощью коротких, не привлекающих внимания предложений и видеороликов на таких платформах, как TikTok, что многие школы сдались и теперь преподают таким же образом.

"Что дети делают на компьютерах? Они бегло просматривают. Поэтому вместо того, чтобы определять, чем мы хотим, чтобы занимались наши дети, и ориентировать образование на это, мы переосмысливаем образование, чтобы оно лучше соответствовало инструменту. Это не прогресс, это капитуляция", - предупредил Хорват.

Эксперты в области образования рекомендовали отложить предоставление детям смартфонов, вернуть маленьким детям вместо них мобильные телефоны, когда это необходимо, и принять общенациональные меры по нормализации ограничений на использование технологий в школах США, пишет Daily Mail. https://dzen.ru/a/aYgrotSrMzjM...