14 практик расслабления для детей

У каждого бывают времена, когда ему хочется отдохнуть несколько минут. Однако существуют техники расслабления, которые помогут вам оставаться в тонусе в течение всего дня.

Если вы используете техники расслабления, которые подходят вам и помогают восстанавливать силы, вы можете научить им своего ребенка.

Подумайте, как вы можете мотивировать ребенка заниматься ими. Жизнь ребенка тоже полна стрессов – дети стараются получать хорошие оценки в школе, заводить друзей и адаптироваться ко всем изменениям, которые происходят с ними по мере взросления.

Разумеется, трудно приучить к долгим медитациям маленького ребенка, который не может усидеть на месте даже несколько минут. Это практически нереально. Тем не менее, существуют техники расслабления, которые подходят для детей разных возрастов – от дошкольного до подросткового.

Рассмотрим, как можно научить ребенка развить осознанность и снимать стресс.

Как научить ребенка техникам расслабления

Вы можете научить расслабляться и сосредотачиваться даже маленького ребенка, если будете использовать движения и звуки. Это его заинтересует. Также ребенку будет полезен ваш пример того, как справляться со стрессом.

Попробуйте следующие техники:

1. Сделайте это занятие веселым. Расскажите ребенку, что техники расслабление – это полезное занятие, а не наказание. Вы должны понимать возможности ребенка сохранять концентрацию. Он должен всегда оставаться включенным в этот процесс.

2. Не переусердствуйте. Всего одна минута медитации в день может быть для ребенка настоящим достижением. Используйте несколько техник расслабления и меняйте их, если ребенок теряет интерес.

3. Практикуйте глубокое дыхание. Концентрация на дыхании – отличная техника расслабления, с которой можно начать обучение ребенка другого возраста. Предложите ребенку представить, как воздух наполняет его живот и легкие, а затем выходит, как из воздушного шарика. Пять медленных глубоких вдохов и выдохов помогут ребенку расслабиться.

Правильно выполнять это упражнение, вдыхая и выдыхая одновременно через нос и рот. Расскажите ребенку, что он может выполнять это упражнение в любых условиях, каждый раз, когда он испытывает стресс.

4. Пойте. У вашего ребенка есть любимые песни? Пойте с ним по очереди разные отрывки песни или дайте ему послушать песню в записи, а затем попросите повторить. Внимательное наблюдение – это одна из форм осознанности, поэтому она поможет вашему ребенку расслабиться.

5. Гуляйте. Вы можете медитировать или просто наслаждаться окружающей природой во время прогулок. Сходите в парк вместе с ребенком и сыграйте в игру: сколько разных видов цветов вы сможете найти.

6. Делайте упражнения на растяжку. Ребенку бывает трудно, если он первую половину дня провел в школе, а затем вынужден учить уроки. Чтобы помочь ему расслабиться, вы можете показать ему несколько упражнений на растяжку: повороты головы по часовой стрелке и против нее, из стороны в сторону и вперед-назад. Эти упражнения помогают снять напряжение в шее, увеличить приток крови к мозгу и расслабиться.

7. Улыбайтесь. Поощряйте ребенка также улыбаться по любому поводу. Доказано, что улыбка помогает расслабиться и омолаживает организм. Объясните ребенку, что улыбка поможет ему чувствовать себя лучше из-за того, что в организме будут выделяться особые химические вещества. Улыбка может даже снизить артериальное давление и частоту пульса.

8. Смейтесь. Доказано, что смех способен мгновенно снять стресс. При любом подходящем случае используйте юмор, чтобы и вы, и ваш ребенок могли повеселиться и зарядиться позитивом. Расскажите ребенку шутку или забавную историю, поиграйте в веселую игру или спойте вместе с ним песенку. Посмотрите вместе с ним веселое видео на YouTube. Если вы поощряете смех у ребенка, вы создаете дома спокойную обстановку, которая понравится всем.

9. Поговорите со школьным учителем вашего ребенка. Посоветуйтесь с ним, как ребенок может снимать стресс на протяжении учебного дня. Возможно, учитель подскажет вам техники расслабления, которые вы сможете практиковать с ребенком дома.

Как научить подростка техникам расслабления

Подростка можно научить тем же техникам расслабления, что и младших детей, но с ними можно использовать и некоторые другие способы. Поскольку многие подростки страдают от беспокойства и депрессии, медитация будет для них особенно полезной. Если у вашего ребенка также наблюдаются симптомы беспокойства или депрессии, проконсультируйтесь с врачом.

Чтобы научить подростка техникам расслабления, используйте следующие методы.

1. Постепенно увеличивайте время на выполнение упражнений. Учитывайте интересы и способности вашего подростка. Если он получает пользу от медитации, он может заниматься ей по часу в день и больше. В противном случае вы можете предложить подростку йогу или другие занятия, которые помогают ему расслабиться.

2. Поделитесь с подростком своим опытом. Внимательно выслушайте, что он думает о снятии стресса и осознанности. В свою очередь поделитесь с ним своими мыслями и чувствами.

3. Учите друг друга. Дайте подростку возможность помочь вам. Занимаясь медитацией вместе, вы можете поочередно читать друг другу текст, в то время как другой медитирует. Предложите ребенку высказать идеи о том, как сделать ваши занятия разнообразнее.

4. Используйте мобильные приложения. Существует ряд приложений для занятий медитацией, многие из них – бесплатные. Попросите подростка найти что-нибудь интересное. Подростки любят использовать мобильные приложения в любых ситуациях. Возможно, подросток выберет приложение, разработанное именно для его возрастной категории, а может быть, ему понравится приложение для широкой аудитории.

5. Запишитесь в группу по медитации. Проверьте, есть ли поблизости группы по медитации или йоге. Вы можете найти необходимую информацию в соцсетях.

Неважно, используете ли вы для медитации мобильные приложения или просто резиновый коврик – в любом случае такие занятия принесут вашему подростку большую пользу. Сформируйте у ваших детей полезные привычки, которые помогут им вырасти счастливыми и умиротворенными.