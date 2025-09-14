Причины конфронтации детей в семьях

В соперничестве (конкуренции) между детьми в семье нет ничего нового. История изобилует рассказами о борьбе братьев и сестер. Об этом нам ежедневно напоминают в популярных телевизионных шоу и комедийных сериалах: дети дерутся, спорят, конфликтуют и при этом выглядят очень милыми и смешными персонажами, мы весело комментируем их поведение и смеемся над их проделками.

В реальной же жизни, соперничество между детьми не выглядит смешным. Далее вы узнаете о причинах подобной ситуации и возможных выходах из нее.Детям нужно родительское внимание почти так же, как они нуждаются в пище и воде. Они бы, конечно, предпочли положительное внимание, но будут довольствоваться всем, что только смогут получить. Иногда чтобы привлечь внимание родителей им неосознанно приходится конфликтовать друг с другом, и если таким образом удается достичь желаемого, они уже наверняка будут знать о существовании нужной «кнопки». Научите детей хорошему. Чаще всего, родители, не зная, как установить тесную родственную связь между детьми, фокусируются только на том, как остановить их противостояние. Однако, в первую очередь им необходимо научить детей состраданию, взаимопониманию и взаимосвязи.Ваш старший ребенок преуспевает в спорте и регулярно приносит домой одни «пятерки», а ваш младший имеет плохую координацию и изо всех сил пытается получить «тройку»?! Если вы станете сравнивать своих детей, это будет верным способом пробудить в них конкуренцию и дух соперничества, поэтому постарайтесь держать свои наблюдения при себе. Замечать различия в детях - это хорошо, но важно всегда отмечать те хорошие качества, которые непременно есть в каждом из них.У всех нас совершенно разные интересы и личностные особенности, братья и сестры тоже могут быть абсолютно разными. Воспринимайте это спокойно! В разговоре с детьми подчеркните, что именно, на ваш взгляд, самое замечательное в каждом из них. Например, отметьте ваших дочерей следующим образом: «Мне очень нравится, что Оля увлекается спортом и что Аня очень любит рисовать. Это делает нашу семью гораздо более интересной, чем если бы мы все любили одно и то же». Также ищите для них какие-то общие интересы. Когда у детей есть общая цель, они хотят проводить время вместе. Вот только некоторые из существующих возможностей: настольные игры, реализация творческих идей, выполнение детских научных проектов, увлечение непрофессиональными видами спорта, посещение занятий по театральному искусству и постановке мини-спектаклей или создание собственной коллекции.. В раннем возрасте, имея разницу в три года, ваши дети любили играть друг с другом, но когда старшая дочь перешла в средние классы школы, ваш младший третьеклассник мог почувствовать себя потерянным и быть не в духе. Дети иногда начинают чаще конфликтовать, когда один из них переходит на новый этап развития, оставив другого позади. Заверьте их, что это время пройдет, и они скоро снова будут наслаждаться обществом друг друга. Разъясните каждому из них, что происходит в данный момент с его братом или сестрой. «Твоя сестра любит тебя так же сильно, как и прежде. Сейчас она просто очень занята своими новыми предметами в школе» и «Ты стала старше и в тебе произошли видимые перемены, вот братик и чувствует себя оставленным. Будь терпелива с ним и постарайся почаще уделять ему внимание».. В вашей семье один ребенок аккуратен и всегда опрятен, а другой - утопает в беспорядке. Конфликт в таком случае неизбежен, но иногда обстановка накаляется лишь только потому, что дети еще не научились правильно решать проблемы. Будьте образцом для подражания, решайте все мирным путем, путем компромисса и диалога. И когда между детьми вспыхнет конфликт, попросите их подумать над возможными решениями. Можно попробовать урегулировать конфликт с помощью следующих слов: «Это приводит меня в бешенство, когда ты...» или «Пожалуйста, спроси, прежде чем брать мои...». Наконец, если ничего не помогает, можно просто выйти из конфликта. Вы можете сказать что-то вроде: «Папа и я более бережно относимся друг к другу, и я не люблю это слушать. Я иду в свою комнату. Когда закончите, дадите мне знать».Некоторые братья и сестры конфликтуют больше, чем другие. В конце концов, они сами ответственны за качество своих отношений. Вам, как родителям, необходимо научить детей навыкам разрешения конфликтов, а также установить твердые правила (например, нельзя бить друг друга) и избегать сравнивать детей или выделять фаворитов. Со временем, дети помирятся, напряжение уйдет и все станет на свои места.