Почему черепахи такие медленные: объяснение для детей и советы родителям

В природе скорость — это инструмент выживания. Кому-то нужно быстро убежать, кому-то — быстро поймать добычу. Черепахе же нужно другое: спрятаться в панцирь, переждать опасность, спокойно искать еду, не тратить силы лишний раз.

Панцирь делает черепаху почти неуязвимой. Поэтому ей не нужно уносить ноги — достаточно «закрыть дверь» и дождаться, пока опасность пройдёт.