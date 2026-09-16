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РЕБЁНОК.РУ

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Рецепт: морковные конфеты для ребенка

Сладости с овощами — такое сочетание возможно.

журналист, филолог
морковные конфеты
Источник: Legion-Media

В этих конфетах морковь приобретает замечательный цитрусовый вкус и аромат.

Ингредиенты:

  • 2 крупные моркови
  • 1 апельсин
  • 3–4 ст. л. сахара (по вкусу)
  • Кокосовая стружка или орехи для обсыпки
  • Сухофрукты (по желанию)

Как приготовить:

  • Натрите на мелкой терке морковь и цедру апельсина.
  • Выжмите из апельсина сок, залейте им морковь, добавьте цедру, сахар и переложите все в посуду с толстым дном.
  • Тушите 15–20 минут на небольшом огне, часто помешивая, пока вся жидкость не выпарится и масса не загустеет.
  • При желании можно добавить мелко нарезанный мягкий изюм, чернослив, цукаты. Дайте морковному «фаршу» остыть.
  • Мокрыми руками сформируйте маленькие шарики и обваляйте их в кокосовой стружке или любых толченых орехах.
  • Если масса хорошо уварилась и получилась плотной, можно воспользоваться формочками для печенья и сделать фигурки — например, квадратики, как на фото.
  • Отправьте конфеты в холодильник на полчаса-час — и можно подавать.

Совет. Успех этих конфет зависит от моркови: она должна быть сочной и сладкой. Апельсин можно сочетать с лимоном, добавляя сок и цедру по вкусу.

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рецепты
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