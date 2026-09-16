Рецепт: морковные конфеты для ребенка

Сладости с овощами — такое сочетание возможно.
В этих конфетах морковь приобретает замечательный цитрусовый вкус и аромат.
Ингредиенты:
- 2 крупные моркови
- 1 апельсин
- 3–4 ст. л. сахара (по вкусу)
- Кокосовая стружка или орехи для обсыпки
- Сухофрукты (по желанию)
Как приготовить:
- Натрите на мелкой терке морковь и цедру апельсина.
- Выжмите из апельсина сок, залейте им морковь, добавьте цедру, сахар и переложите все в посуду с толстым дном.
- Тушите 15–20 минут на небольшом огне, часто помешивая, пока вся жидкость не выпарится и масса не загустеет.
- При желании можно добавить мелко нарезанный мягкий изюм, чернослив, цукаты. Дайте морковному «фаршу» остыть.
- Мокрыми руками сформируйте маленькие шарики и обваляйте их в кокосовой стружке или любых толченых орехах.
- Если масса хорошо уварилась и получилась плотной, можно воспользоваться формочками для печенья и сделать фигурки — например, квадратики, как на фото.
- Отправьте конфеты в холодильник на полчаса-час — и можно подавать.
Совет. Успех этих конфет зависит от моркови: она должна быть сочной и сладкой. Апельсин можно сочетать с лимоном, добавляя сок и цедру по вкусу.
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