"НАТАША, ВСТАВАЙ! МЫ ВСЁ УРОНИЛИ": РУССКИЕ, ГДЕ ВАШИ ДЕТИ?

Помните интернет-мем, как коты подходят к некоей спящей Наташе и будят её, говоря, что они "уже всё-всё уронили"? Сегодня эту Наташу напоминаем все мы, русские люди, стремительно теряющие своих детей. И не только количественно, хотя демографическая катастрофа налицо. Русские дети постепенно становятся нерусскими. Да и не совсем людьми.

Типичная картина: 1 сентября, пришкольный дворик в столичных многоэтажных джунглях. Несколько раскрашенных восьмиклассниц (а возможно, и семиклассниц) "вейпят" какую-то химозную дрянь на месте, где ещё относительно недавно сиживали "приподъездные" бабушки (об особой социальной роли "дворового КГБ" мы писали совсем недавно). Дым, а точнее, пар коромыслом, матерщина, разбавленная англицизмами, громкий хохот.

Для людей среднего и особенно старшего поколения картина, конечно же, неприглядная. Правда, ворчать уже давно как-то не принято. Чаще проходим мимо, стыдливо отвернувшись. Ведь чего скрывать: это наши дочки и внучки. Дети цоевских "Восьмиклассниц" ("мамина помада, сапоги старшей сестры"), того самого потерянного "поколения X", больше других пострадавшего в нашем не столь далёком "лихом" прошлом.

От "иксеров" до "зумеров"

Психически надломленные необходимостью выживать любым возможным способом (и мытьё машин "новых русских" – лишь самый невинный опыт), дешёвыми заокеанскими боевиками и триллерами, не говоря уже о наркотиках, погубивших значительную часть "иксеров", дети 1980-90-х с большим трудом дотянули до 2020-х.

И вдруг совершенно неожиданно для самих себя обнаружили, что наши дети – не просто "немного другие" (конфликт отцов и детей вечен, а потому вполне понятен), но будто... инопланетяне.

Выросшие на магнитофонах и "видаках" с зажёванной магнитной лентой, мы нырнули с головой в виртуальный электронный "новый мир" блогов и соцсетей, однако как в нечто внешнее для себя, из чего ещё можно "вынырнуть". Наши же дети в нём в буквальном смысле слова... родились. И если для "иксеров" авторитет умных и добрых книг был уже значительно расшатан, то для поколения Z, "зумеров", его нет вовсе. За редчайшим исключением, которое, как говорится, лишь подтверждает правило.

"Кумирами" детей 1980-90-х нередко становились весьма неприглядные персонажи, включая наркотически-суицидальных куртов кобейнов. Дети 2010-20-х с их билли айлишами и прочими моргенштернами стали не просто "второй производной", но плотью от плоти и духом от духа этого виртуального мира титоков, инстаграмов и ютубов, заменивших детям не только родителей и учителей, но и зачастую дворовых приятелей. В этом мире не существует не только "традиционных ценностей", но и России как таковой.

Так, если каких-то лет 30 назад для многих из поколения X недосягаемой мечтой была мечта американская, то живущие в соцсетях и пабликов "зумеры" находятся на грани расчеловечивания, пресловутой трансгуманизации. В их виртуальном мире верхом "героизма" является прикурить от подсвечника в храме или Вечного огня, в буквальном смысле нагадить на святыни, выразить публичное презрение к своей стране, ну и, конечно, солидарность с ЛГБТ-извращенцами, BLM-уголовниками и прочими "навальными".

У многих из наших детей уже нет Родины, традиций, целей и идеалов. Есть лишь потребительский идеал и сплошной негатив, направленный не только на родителей (что неудивительно), но на страну, в которой они на самом деле родились (а отнюдь не в виртуальной реальности, как им самим кажется).

Отсюда и все реальные, психологические и физиологические проблемы: депрессии, суициды или их "лёгкая" форма в виде становящихся всё более "популярными" самоповреждений (настоятельная рекомендация всем родителям почитать на досуге, что такое "селф-харм") или той же анорексии. Ну и, конечно, всё та же наркота: с пресловутых "вейпов" очень часто начинается страшный путь к новомодной химии.

А потому неслучайно 1 сентября 2021 года столь не любимый (понять бы за что) русскими "зумерами", стесняющимися имени "русский", Владимир Путин на встрече со школьниками особо остановился на опасной стороне цифровизации нашей жизни. Опасной в первую очередь именно для подрастающего поколения:

В современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов: интернет, Рунет – там чего только нет! Туда залезешь – там можно вроде бы узнать всё: от звёзд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов – всё. Но есть проблема, и проблема заключается в качестве этой информации. Очень много информационного мусора, который очень часто подаётся как истина в последней инстанции, а верить нельзя, потому что это не мнение настоящих, истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых.

Что с того?

Именно виртуальный информационный мусор уже давно стал главной пищей для наших детей. Вредоносный для их разума ничуть не меньше, а может, и больше, чем фаст-фуд для тела. Как оградить их в сегодняшних условиях от того, что буквально лезет к ним из каждого утюга, – вопрос отдельный. К слову, специалисты по безопасному интернету работают над этим уже много лет, однако без государственной целевой программы их труды будут оставаться "донкихотскими". А те же родители, стремительно утрачивающие авторитет в борьбе с тиктоками и прочими пабликами, без внешней поддержки всегда будут оставаться "слабым звеном". Как и современная школа, скатывающаяся к "дистанционному" виртуальному обучению и практически утратившая воспитательную функцию.

Но выход есть. И этот выход – в возрождении традиционного классического образования, включающего и лучшее из советского опыта. В том числе те самые массовые "ребячьи" организации. И, конечно, максимальная "децифровизация" жизни наших детей (да и их родителей, пожалуй, тоже). Ведь не секрет: во многих "элитных" учебных заведениях как на Западе, так и в нашей стране даже банальные смартфоны находятся под строжайшим запретом. Как говорится, это "ж-ж-ж" неспроста.

И ещё. Принципиально важный момент: в упомянутых в самом начале этого текста многоэтажных каменных джунглях человеку традиционных ценностей и просто здравого сознания вырасти так же сложно, как и одуванчику пробиться сквозь асфальт. А потому возрождение одноэтажной (пусть малоэтажной) России для народосбережения жизненно необходимо и даже безальтернативно.