Образование или остановка в развитии цивилизации. Вопросы, на которые есть ответы

Часть I. Наблюдения

Природоведение

Любовь к детям

Вторая часть – рассуждения.

Предметы по выбору

«Последние 20 лет борьбы с зубрёжкой в нашем образовании привели к тому, что память у населения ослабла или исчезла совсем!»

Нравственная инфраструктура

Тунеядство (поле зла):

1. Праздный образ жизни.

2. Отвращение к общественно-полезному труду.

3. Пренебрежение к общественно-полезному труду.

4. Ощущение и понимание труда как бремени, наказания.

5. Недобросовестное отношение к труду.

6. Уклонение от труда.

7. Незаконные способы обогащения: спекуляция, воровство, использование общественного положения в корыстных целях.

Отдаём ребёнка в школу. В первый класс

Вывод

Ф. Энгельс писал, что личность человека характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как он это делает. В связи с этим исключительно важным становится умение принимать оптимальные решения, особенно в нестандартных ситуациях. При этом самое интересное заключается в том, что невозможно принять оптимальное решение в предметном знании... Наша же высшая школа продолжает готовить только специалистов-предметников. Поэтому мы всегда жили и живем в обстановке некомпетентных решений, принимаемых абсолютно некомпетентными согражданами, безобидное тупоумие которых (когда оно не ограничено рамками только их собственной судьбы) приобретает характер национального бедствия...

«Готов спорить, – утверждает В. Шукшунов, заместитель председателя Государственного комитета по образованию, – что чуть не все беды и трагедии наши произрастают из непрофессионализма, бескультурья, отставания по важнейшим направлениям научно-технического прогресса...»

Стою рядом с уличным термометром, подходят двое парней школьного возраста, класс 6–7-й. Один говорит: «Смотри, минус 28, а мороз не чувствуется». Второй: «Ну да, странно!»Смотрю на термометр, а там минус 12. Парни не умеют снимать показания с термометра. Думаю, странно, разве на природоведении их этому не учили? Смотрю программу, а природоведение давно убрали из школьной программы.Природоведение (ведать природой) – основа для изучения химии, биологии, физики, опосредованно математики, черчения и других наук, а также свойств природы, воды, огня, воздуха и т. д.Учителя говорят, главное – это любовь к детям. Смотрим основные параметры нравственной категории «любовь»: близость, взаимная симпатия, сексуальное влечение к друг другу, потребность быть вместе.Получается, что любовь к детям не что иное, как педофилия.Предполагаю, что откровенное незнание процессов обучения и воспитания облечено в рамки парадигмы, которая скрывает и оправдывает тунеядство по отношению к детям. Взрослые отдельно, дети отдельно, процессы обучения и воспитания остались за бортом и протекают сами по себе, без участия учителей и взрослых. Отличное прикрытие для тунеядства – мы же так любим своих детей!Образование уже давно потеряло образовательные и воспитательные цели. Искать виноватого в этом – задача без результата.Дело не в форме итогового экзамена. Дело в технологии обучения. Технология обучения утрачена на практике, но осталась в забытой и растоптанной невежами науке. Российской науке.Что означает новомодное «инновационное», поддержанное «общественностью» мнение, что учитель должен сам выбирать технологию обучения?Дальше – по аналогии, мастер сам выбирает технологию изготовления деталей для самолёта? Водитель сам определяет правила вождения?Нация тупеет, рекордными темпами догоняя в этом деле страны Европы и США. Но мы постарались, им теперь негде покупать интеллектуальных людей для научного прогресса. Быть может, это была специальная операция?Пекарь выпекает хлеб. Если хлеб плохой – вина пекаря. А вот если ребёнок не успевает в школе, то вины учителя нет, есть «ваш ребёнок плохо учится». Интересная работа – никоим образом не отвечать за результат. Родители заплатили за учёбу, а ребёнка отчислили. Странно! Быть может, это новое открытие, когда не человек отвечает за свою работу, а внешние вредные факторы? Ну, тогда не стоит удивляться, что экономика будет вечно на спаде. Это ведь вредные внешние факторы виноваты...Тут слова С. Капицы о лженауке как нельзя кстати. Какой выбор, какие основания?Классический набор предметов в школе выбран с одной целью – развитие мышления в разных отраслях наук. Сначала развить, а потом профессию выбирать. Школа уже категорически не может учить не только ни одной науке, но и! Поэтому предлагается выбор предметов для экзамена, по которым дети сами кое-как научились без помощи школы? Какой выбор может сделать человек в 14 лет? В 25? Да что говорить, тут в 50 не всегда мозгов хватает сделать правильный выбор.Образовательные и воспитательные цели потеряны в системе обучения. Нет смысла обсуждать систему образования, когда потеряны ориентиры. Есть резон обсуждать необходимость государственного заказа на всестороннее развитие личности. Есть нужда вернуть технологию обучения и воспитания и не спрашивать учителей, как они хотят работать. Главный инженер на производстве ведь не спрашивает рабочего, какую деталь он хочет делать, у него на выходе должен самолёт получиться... Или не должен?Десантники по несколько сотен раз отрабатывают прыжок с парашютом на земле. Это даёт гарантию, что каждый из них автоматически и без происшествий выполнит прыжок настоящий.Спортсмен по несколько сотен раз отрабатывает нужные движения, тренирует мышцы.Рабочий делает деталь, которая предусмотрена проектом. Для этого он учился делать детали на станке, повторяя действия по несколько сотен раз.Школа учит ребёнка мыслить сразу творчески, устранив этапы выучивания наизусть и многократного применения заученного знания на практике. Это видно по всем учебникам.Наталья Петровна Бехтерева (директор института мозга) 30 лет назад сказала:Считаем – итого 50 лет.Школа не учит в формате «наизусть». У человека нет файлов в голове, следовательно, думать и оперировать мозгу нечем.Далее. Без основополагающих файлов в голове человеку применять на практике! Только простейшие действия, взятые на зрительном уровне.Потом, т. е. уже сейчас. Нет оснований от десантника, спортсмена, рабочего ожидать профессионального прогресса.Нет базы натренированной памяти и мышления в разных областях наук у человека. Есть основания верить С. П. Капице об угрозе лженауки.Мы даём возможность детям выбирать предметы для экзамена. А давайте назовём хоть одну науку, которая сама по себе ине связана с остальными науками.Гениальность, она как вирус, сидит в каждом человеке. Только при определённых условиях она проявляется. Не у всех, конечно. Но, увы, условий нет...Падение нравственности (положительное отношение к отрицательным составляющим нравственных категорий и отрицательное к положительным) началось не вчера. О начале предупреждали великие русские писатели в своих произведениях – «Идиот», «Анна Каренина», «Преступление и наказание», «Вишнёвый сад», «Мёртвые души» и многих других.Первым значимым сигналом падения нравственности, на мой взгляд, была революция. Вторым серьезным звоночком, по-моему, стала потеря поколениями опыта учить и воспитывать подрастающую поросль. Третий важнейший сигнал – современный экономический кризис. Мне думается, это последний.Нравственная инфраструктура, так же, как и интеллектуальная, уходит из жизни медленнее, чем три-четыре поколения людей.Незнание определений нравственных категорий приводит к тому, что нет точки отсчёта (опоры) и, как говорила мой учитель русского языка и литературы, «смотрим в книгу, а сути не видим».Если взять за основу жизни любой цивилизации нравственную инфраструктуру, то становится понятно, почему они, став сильными и процветающими, всё равно умирали.Простой пример из нашей жизни.Поколения детей перестали активно приучать к труду, школьные программы перестали быть рассчитанными на приучение детей много трудиться, и мы получили как один из многих результатов – массовое тунеядство в душах части современного поколения.А теперь давайте рассмотрим нравственную категорию «тунеядство» (источник – «Словарь по этике», но только издания до 1981 года, далее встречается лженаука):Пункт 7 вам ничего не напоминает? Подсказка – это коррупция.Во время записи в школу экзамен на предмет умения читать, писать, считать плюс проверка других умений. Странно, но мы отдаём ребёнка в школу, чтобы его этому научили.Ещё более странным оказывается тот факт, что до записи в школу ребёнка этому могли научить кто угодно, родители, воспитатели в детском саду, но только не те, кто это должен делать профессионально.Далее можно спрогнозировать, что в ближайшем будущем при записи в школу нужно будет сдавать экзамены по всем предметам и сразу по стандартам ЕГЭ.Спрашивается, что делает школа? Учит? Тогда чему? Воспитывает? Каковы технологии?И где, спрашивается, результаты?Где великие учёные, писатели, поэты, инженеры, спортсмены? Где хотя бы те, кто не допустит ошибок на безударную гласную в корне слова в бегущей строке на федеральных ТВ-каналах и ошибок в склонении числительных на радиоканалах?Испокон веков человеческие сообщества (государства) брали на себя функцию учить и воспитывать детей (и родителей), нанимали лучших своих представителей и делали им заказ на обучение и воспитание, не забывая при этом строго спрашивать результат.Мы убираем из школьной программы предметы, по которым трудно учить и учиться. Почему? Чистописание приучает к труду. Или ребёнку не нравится такой предмет? Черчение развивает техническое образное мышление. Или нам не нужны высококлассные инженеры? Как ребёнку понять, сможет ли он быть инженером-конструктором? Ответ есть – никак!Мы решили поставить эксперимент и придумать новое? Новое в том, что ребёнок должен сам научиться и если он не хочет, это его выбор? Вот интересно, все понимают, куда мы пришли, «идя от желания ребёнка»? Мы так заразились словами «свобода» и «демократия», что школьные программы перестали заставлять детей трудиться и получать удовольствие от результатов труда?А вот любопытно, кто в обыкновенной школе отвечает за качество обучения и воспитания? Директор, учитель, Минобрнауки, родители, сами дети?Ответ есть – никто!В. Н. Спицнадель «Основы теории систем и системного анализа». Отрывок из работы:Поэтому наряду с предметниками высшая школа России должна готовить и системщиков: широко образованных людей, способных мыслить на уровне проблем, а не задач, способных самостоятельно ставить проблемы и оптимально решать их в научной картине мира.Так что же, будем двигаться таким путем таких реформ? Куда конкретно?Все это означает попытку подвинуть общество к осознанию двух истин:• сложность проблем, с которыми Россия входит в XXI век требует смены типа образования (например, от российско-германской системы, построенной на запоминании различных фактов, к англосаксонской, предполагающей развитие способностей к анализу и синтезу);• средством развития страны является не экономика, политическое руководство, рынок, частная собственность, военная мощь или еще что-то, а только новое качественное образование, направленное на подготовку элиты, пусть даже составляющей единицы процентов от количества обучающейся молодежи.К сожалению, мы не только не подошли к англосаксонской системе, но и ушли от российско-германской системы.Ещё более печально, даже трагично, что именно в нашей стране под руководством М. Н. Скаткина разработана и внедрялась на практике наука, гармонично объединяющая обе указанные системы. Это дидактика, определяющая единым системообразующим фактором интеллектуального развития «уровни усвоения знаний».– объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы обучения (уровень усвоения наизусть фактов, правил, алгоритмов применения правил).В данном случае ребёнок должен стать субъектом развития памяти.– проблемное изложение, частично поисковый метод (практический уровень).В данном случае ребёнок должен стать субъектом развития мышления на уровне применения образца в сходной ситуации.– исследовательский (творческий уровень).В данном случае ребёнок должен стать субъектом творческой деятельности, субъектом развития творческого мышления в нестандартных ситуациях.Причём 3-й уровень возможен только после 1-го и 2-го. Школьные программы построены на 3-м уровне. Откуда ребёнку брать знания для творчества, чем думать? Даже компьютер, прежде чем решать поставленную задачу, требует загрузки файлов и алгоритмов для решения любой задачи.Суть дидактики в том, что она применима везде, во всех сферах, будь то образование, производство, научная деятельность, спорт, хозяйственная деятельность. На всех стадиях жизни человека, как говорится, «век живи, век учись». Технологией обучения на всех этапах развития человека являются уровни усвоения знаний.