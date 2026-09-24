Как защитить ребенка в интернете: эксперт — о главных киберугрозах

Что стоит за понятием безопасного цифрового детства
Прежде всего это цифровая гигиена семьи и учет возрастных особенностей. Количество времени, которое ребенок проводит в сети, должно увеличиваться постепенно, по мере взросления — это нормальная практика. Но ключевой фактор здесь — пример самих родителей: если взрослые постоянно в телефоне, требовать от детей иного поведения бессмысленно.
Безопасное цифровое детство складывается из ограничений, соответствующих возрасту, и системы родительского контроля, которую стоит устанавливать с момента появления первого гаджета. При этом важно понимать: плохого или хорошего контента не существует, бывает контент, не подходящий по возрасту.
Дроперство и вербовка — новые киберугрозы
Среди множества цифровых угроз есть одна, которую сегодня особенно недооценивают.
Дроперство — это схема, когда подростку предлагают принимать деньги на карту и переводить их дальше — это криминальная операция с уголовной ответственностью.
Многие соглашаются на эту схему, не понимая, что становятся частью преступной цепочки, а это уже уголовная статья.
Вербовка — еще одна относительно новая киберугроза. Вербовщики действуют через чаты подработок, мессенджеры, соцсети: предлагают легкий заработок, доставку, а затем угрозами и манипуляциями заставляют совершать преступления.
Попасться может каждый — вопреки стереотипу, жертвами часто становятся дети из обеспеченных семей. Сначала им кажется, что это игра, им весело, но потом становится страшно.
Смотрите интервью с председателем Альянса по защите детей в цифровой среде Елизаветой Беляковой:
Профессиональные манипуляторы доводят ребенка до эмоционального срыва, запугивают, шантажируют. Известны случаи в Петербурге, когда детям говорили о наведении дронов на их дом, и они совершали преступления; были даже случаи суицидов. Увы, если преступление уже совершено, никаких послаблений для несовершеннолетних нет.
Последствия могут быть катастрофическими: за терроризм и экстремизм предусмотрены сроки до 25 лет. Детей втягивают в поджоги, диверсии, используют для наведения дронов.
Кибербуллинг не заканчивается за порогом школы
Проблема кибербуллинга, безусловно, тоже остается: сегодня травля не заканчивается за порогом школы, а продолжается в чатах, доходит до дипфейков, и ребенок, придя домой, не может от нее укрыться.
Кибербуллинг: травля или издевательства в цифровой среде (чаты, комментарии, дипфейки), которые могут продолжаться 24/7.
Дипфейки: поддельные аудио/видео или изображения, созданные с помощью нейросетей, используются для обмана или манипуляции.
Если родитель заподозрил, что ребенок столкнулся с кибербуллингом, то первое что нужно сделать, — попытаться поговорить. Совет кажется очевидным, но именно его чаще всего игнорируют. Многие дети, подвергающиеся травле, закрываются и просто терпят, ничего не рассказывая. Поэтому родителю важно самому заметить перемены. Если ребенок становится замкнутым, прячет телефон, перестает рассказывать про школу — это тревожный сигнал.
Главное в разговоре — не обесценивать переживания ребенка. Фразы вроде «Да это ерунда, выключи телефон» не работают. Дети испытывают те же эмоции, что и взрослые, но только у них это давление не заканчивается — оно продолжается 24/7. Первое, что нужно сказать ребенку: «Я всегда на твоей стороне».
Если же травля связана со школой, сначала стоит поговорить с классным руководителем и директором, и только потом, при необходимости, подключать правоохранительные органы.
Современные дети хорошо знают, что такое цифровой след
Одно из самых удивительных наблюдений последнего времени: современные дети хорошо понимают, что такое цифровой след. Подростки 13–14 лет все чаще отказываются выставлять личные фотографии и аватарки, заменяя их картинками или снимками со спины. Они сами осознают границы приватности и стараются их не нарушать.
Более того, дети нередко разбираются в киберугрозах лучше взрослых — просто не всегда могут рассказать об этом дома. Но даже среди грамотных подростков многие попадаются на уловки мошенников. Потому что мошенники — профессионалы, они выстраивают схемы как бизнес, и на крючок попадаются не только дети, но и взрослые.
Показательный случай: девочку два дня вели мошенники, говорили, что родителей арестуют, и она должна их спасти. Ей было страшно, хотя в школе ей объясняли, что так действуют мошенники. В итоге она дошла до онлайн-обыска — стала ходить по квартире с телефоном и что-то снимать. Мама услышала странный шум и вмешалась.
Онлайн-обыск — это мошенническая схема, когда звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов и под предлогом помощи семье убеждает жертву провести «обыск» через камеру телефона, а затем вынести ценности из дома.
Важно запомнить раз и навсегда: ни ФСБ, ни МВД, никакие другие ведомства никогда не вовлекают подростков в свои рабочие схемы. Поэтому если ребенку звонят и говорят: «Здравствуйте, это такой-то правоохранительный орган», — трубку нужно вешать немедленно.
Отдельная важная мера защиты — кодовое слово внутри семьи. Это простой и эффективный способ защититься от мошенников, которые звонят якобы от имени родителей. Если ребенку звонит «мама» или «папа» с просьбой о помощи, он может спросить кодовое слово и убедиться, что это действительно близкий человек. Такой подход уже становится распространенной практикой, и его стоит взять на вооружение каждой семье.
«Синий кит» и опасные интернет‑игры
Отдельного разговора заслуживает одна из самых страшных страниц в истории детской безопасности в интернете — «Синий кит». Это была организация, которая вербовала детей через игру: участники проходили уровни, а финальным заданием становилось самоубийство.
Многие дети, выполняя одно задание за другим, доходили до последней черты, и это заканчивалось трагедией. Недавно в Санкт-Петербурге была зафиксирована попытка возродить эту практику. Сценарий ужасает: детям говорили, что на их дом наведут дроны, и один ребенок покончил с собой, пока родители были дома, — повесился в шкафу. Подобное доведение до эмоционального срыва— это нечто запредельное, и здесь трудно что-либо добавить.
Самое страшное в этой истории — даже не взрослые преступники, стоявшие за организацией, а то, что игру вели сами подростки. До сих пор до конца неясно, ради чего все это делалось: расшатывание общества, чей-то извращенный интерес или нечто иное. Но важно помнить: «Синий кит» был побежден, и мы должны сделать все, чтобы он никогда не возродился. А те, кто пытается втянуть детей в подобные игры, заслуживают самого сурового осуждения.
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