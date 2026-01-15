Как навести идеальный порядок за полчаса, если у вас есть дети

Основной принцип порядка – отказаться от перфекционизма, но создавать ежедневное ощущение свежести, чистоты и простора в квартире.Екатерина Счасная. Можно тратить всего 30-40 минут в день, достаточно следовать этим правилам.
1. Всегда держите в чистоте раковину, смеситель, зеркало и унитаз.
Времени это занимает не больше 10 минут, зато когда они чистые, – ощущение, что полквартиры убрано.
2. С детских площадок мы приносим много песка, потратьте сразу 2 минуты, чтобы убрать его.
Если сразу не пропылесосить коврик в прихожей, песок будет разноситься по всему дому. Можно обзавестись электровеником, чтобы не доставать каждый раз громоздкий пылесос.
3. Меняйте постельное белье хотя бы раз в неделю.
Во-первых, так оно дольше сохраняет опрятный вид, а во-вторых, с ароматом свежего белья сон станет крепче у всех членов семьи.
4. Приучите себя и своих домочадцев складывать грязную посуду сразу в посудомойку.
Не в раковину и не на столешницу. Вы удивитесь, как это простое правило преобразит вашу жизнь.
5. Убирайте обеденный стол с вечера.
6. Не стоит тратить время и силы, чтобы убирать детские игрушки в течение дня.
Их еще не раз разбросают. Соберите игрушки вместе с ребенком вечером. Вы сэкономите время в течение дня, а дети проведут время с вами и будут учиться убирать за собой самостоятельно.
7. Пользуйтесь помощью профессионалов, они все равно сделают лучше и быстрее.
Не тратьте время на то, что вам самой сделать очень трудно, например, помыть окна. На самом деле, услуги фирм, которые помогут вам с этим, стоят не так уж дорого. Можно относить в химчистку постельное белье. Там его хорошо выстирают и погладят.
8. Не накапливайте грязь.
Причем это правило касается не только грязной посуды, но и белья. Лучше стирать немного каждый день, и всегда иметь под рукой чистые вещи, чем собирать гору грязного белья в течение недели.
Свежие комментарии