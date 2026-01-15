Как навести идеальный порядок за полчаса, если у вас есть дети

Беспорядок с бешеной скоростью съедает время и энергию, на поиск нужных вещей уходят часы, которые можно было потратить на любимое занятие или отдых с семьей. Эти простые правила сберегут вам много времени.



Екатерина Счасная Психолог

Источник: Freepik

Основной принцип порядка – отказаться от перфекционизма, но создавать ежедневное ощущение свежести, чистоты и простора в квартире. . Можно тратить всего 30-40 минут в день, достаточно следовать этим правилам. Для этого не нужна многочасовая обессиливающая уборка, уверена психолог Екатерина Счасная . Можновсего 30-40 минут в день, достаточно следовать этим правилам.

1. Всегда держите в чистоте раковину, смеситель, зеркало и унитаз.

Времени это занимает не больше 10 минут, зато когда они чистые, – ощущение, что полквартиры убрано.

2. С детских площадок мы приносим много песка, потратьте сразу 2 минуты, чтобы убрать его.

Если сразу не пропылесосить коврик в прихожей, песок будет разноситься по всему дому. Можно обзавестись электровеником, чтобы не доставать каждый раз громоздкий пылесос.

3. Меняйте постельное белье хотя бы раз в неделю.

Во-первых, так оно дольше сохраняет опрятный вид, а во-вторых, с ароматом свежего белья сон станет крепче у всех членов семьи.

4. Приучите себя и своих домочадцев складывать грязную посуду сразу в посудомойку.

Не в раковину и не на столешницу. Вы удивитесь, как это простое правило преобразит вашу жизнь.

5. Убирайте обеденный стол с вечера.

Так приятно утром сразу же сесть завтракать, а не начинать день со смахивания крошек и мусора со стола. Можно украшать обеденный стол букетиком живых цветов, их аромат всегда создает особую атмосферу.

6. Не стоит тратить время и силы, чтобы убирать детские игрушки в течение дня.

Их еще не раз разбросают. Соберите игрушки вместе с ребенком вечером. Вы сэкономите время в течение дня, а дети проведут время с вами и будут учиться убирать за собой самостоятельно.

7. Пользуйтесь помощью профессионалов, они все равно сделают лучше и быстрее.

Не тратьте время на то, что вам самой сделать очень трудно, например, помыть окна. На самом деле, услуги фирм, которые помогут вам с этим, стоят не так уж дорого. Можно относить в химчистку постельное белье. Там его хорошо выстирают и погладят.

8. Не накапливайте грязь.