12 невинных вещей, о которых лжет каждая мать

Быть мамой — невероятно ответственная задача, это смело можно даже назвать работой.

Изо дня в день мамам приходиться объяснять детям множество правил жизни, ведь это не так просто — рассказать малышу о том, чего он еще не в состоянии понять в силу своего возраста! Быть мамой — невероятно ответственная задача, это смело можно даже назвать работой. Новости СМИ2

1. “Может быть”

Это всего лишь ответ из двух слов, который мамам часто приходится говорить своим детям тогда, когда они не готовы категорично отказать в сию минуту. Так у ребенка останется еще немного надежды, а потом либо мама передумает и разрешит желаемое, либо найдет подходящие аргументы, чтобы отказать.

2. “Я никогда не делала такого в твоем возрасте!”

Ох, конечно же, делала! Родители боятся, что их дети станут совершать те же ошибки, что и они в юном возрасте. Чтобы избежать этого, порой мамы пытаются пристыдить детей путем такой вот фразы.

3. “Меня не будет всего 5 минут”

Эту фразу часто можно услышать в адрес маленьких детей. Для них особенно важно, чтобы мама всегда была рядом, а если уж она уходит, то следует провожать ее горькими слезами. Мамы стараются сделать все, чтобы малыши перестали плакать, поэтому обещают вернуться как можно скорее.

4. “Если ты скажешь мне правду, я тебя не накажу”

Так мамы стараются выведать, что же случилось на самом деле, когда, предположим, любимая ваза оказалась разбитой. Далеко не факт, что мама сдержит свое слово в данном случае.

5. “У меня глаза на затылке”

Мамы часто узнают то, что дети стараются всеми силами скрыть. Это можно назвать шестым чувством, материнским инстинктом или еще как-нибудь, но факт остается фактом — глаз на затылке у них нет!

6. “Сними этот мокрый купальник, иначе заболеешь”

Иногда это действительно так, а иногда мамам просто не хочется, чтобы вы намочили все вокруг!

7. “Я в порядке, не переживай”

Мамы часто пытаются успокоить своих детей, когда те начинают переживать за их здоровье. Даже если у мамы болит голова или живот, она всем своим видом постарается сделать так, чтобы ребенок не переживал.

8. “Доедай, я больше не хочу”

Любящая мама никогда не съест последний кусочек, если за столом сидит ее дитя. Если это какая-нибудь вкуснятина, то достанется она именно ребенку!

9. “Может быть, завтра…”

Опять же, когда мама не хочет категорично отказывать, она отвечает крайне размыто. Это обещание, которое заранее оправдывает себя, ведь здесь звучит заветное “может быть”.

10. “Когда ты врешь, твои уши краснеют”

Иногда такое бывает, но чаще всего с детскими ушами в этот момент все в порядке, просто мамы слишком догадливы, когда речь заходит об их детях.

11. “Ты любил кушать это, когда был ребенком”

Не очень хороший способ заставить что-нибудь съесть. Далеко не факт, что подобный аргумент вообще хоть как-то сможет повлиять на ребенка. Если он не хочет что-нибудь есть, вам не избежать надутых губок!

12. “Я не знаю, что случилось с твоей игрушкой”

Иногда мамы выбрасывают старые вещи и сломанные игрушки, даже если они все еще остается любимыми для детей. Ох, пожалуй, это один из самых болезненных обманов для игривых малышей!

Теперь вы знаете об этих хитростях, а во благо эта ложь или все же нет, решать только вам!