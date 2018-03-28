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12 невинных вещей, о которых лжет каждая мать

Быть мамой — невероятно ответственная задача, это смело можно даже назвать работой.

Быть мамой — невероятно ответственная задача, это смело можно даже назвать работой.

Изо дня в день мамам приходиться объяснять детям множество правил жизни, ведь это не так просто — рассказать малышу о том, чего он еще не в состоянии понять в силу своего возраста! Быть мамой — невероятно ответственная задача, это смело можно даже назвать работой.

Порой мамам приходиться размыто отвечать на вопросы детей или же совершать некоторые словесные манипуляции, что тоже можно считать своего рода обманом. Ложь — это очень плохое качество, но все же есть и “белая ложь”, которая помогает временно избавить жизнь от негативных последствий. Итак, вот вам примеры маленькой лжи, которые мамам приходится говорить своим детям:.

1. “Может быть”

Быть мамой — невероятно ответственная задача, это смело можно даже назвать работой.

Это всего лишь ответ из двух слов, который мамам часто приходится говорить своим детям тогда, когда они не готовы категорично отказать в сию минуту. Так у ребенка останется еще немного надежды, а потом либо мама передумает и разрешит желаемое, либо найдет подходящие аргументы, чтобы отказать.

2. “Я никогда не делала такого в твоем возрасте!”

Быть мамой — невероятно ответственная задача, это смело можно даже назвать работой.

Ох, конечно же, делала! Родители боятся, что их дети станут совершать те же ошибки, что и они в юном возрасте. Чтобы избежать этого, порой мамы пытаются пристыдить детей путем такой вот фразы.

3. “Меня не будет всего 5 минут”

Быть мамой — невероятно ответственная задача, это смело можно даже назвать работой.

Эту фразу часто можно услышать в адрес маленьких детей. Для них особенно важно, чтобы мама всегда была рядом, а если уж она уходит, то следует провожать ее горькими слезами. Мамы стараются сделать все, чтобы малыши перестали плакать, поэтому обещают вернуться как можно скорее.

4. “Если ты скажешь мне правду, я тебя не накажу”

Быть мамой — невероятно ответственная задача, это смело можно даже назвать работой.

Так мамы стараются выведать, что же случилось на самом деле, когда, предположим, любимая ваза оказалась разбитой. Далеко не факт, что мама сдержит свое слово в данном случае.

5. “У меня глаза на затылке”

Быть мамой — невероятно ответственная задача, это смело можно даже назвать работой.

Мамы часто узнают то, что дети стараются всеми силами скрыть. Это можно назвать шестым чувством, материнским инстинктом или еще как-нибудь, но факт остается фактом — глаз на затылке у них нет!

6. “Сними этот мокрый купальник, иначе заболеешь”

Быть мамой — невероятно ответственная задача, это смело можно даже назвать работой.

Иногда это действительно так, а иногда мамам просто не хочется, чтобы вы намочили все вокруг!

7. “Я в порядке, не переживай”

Быть мамой — невероятно ответственная задача, это смело можно даже назвать работой.

Мамы часто пытаются успокоить своих детей, когда те начинают переживать за их здоровье. Даже если у мамы болит голова или живот, она всем своим видом постарается сделать так, чтобы ребенок не переживал.

8. “Доедай, я больше не хочу”

Быть мамой — невероятно ответственная задача, это смело можно даже назвать работой.

Любящая мама никогда не съест последний кусочек, если за столом сидит ее дитя. Если это какая-нибудь вкуснятина, то достанется она именно ребенку!

9. “Может быть, завтра…”

Быть мамой — невероятно ответственная задача, это смело можно даже назвать работой.

Опять же, когда мама не хочет категорично отказывать, она отвечает крайне размыто. Это обещание, которое заранее оправдывает себя, ведь здесь звучит заветное “может быть”.

10. “Когда ты врешь, твои уши краснеют”

Быть мамой — невероятно ответственная задача, это смело можно даже назвать работой.

Иногда такое бывает, но чаще всего с детскими ушами в этот момент все в порядке, просто мамы слишком догадливы, когда речь заходит об их детях.

11. “Ты любил кушать это, когда был ребенком”

Быть мамой — невероятно ответственная задача, это смело можно даже назвать работой.

Не очень хороший способ заставить что-нибудь съесть. Далеко не факт, что подобный аргумент вообще хоть как-то сможет повлиять на ребенка. Если он не хочет что-нибудь есть, вам не избежать надутых губок!

12. “Я не знаю, что случилось с твоей игрушкой”

Быть мамой — невероятно ответственная задача, это смело можно даже назвать работой.

Иногда мамы выбрасывают старые вещи и сломанные игрушки, даже если они все еще остается любимыми для детей. Ох, пожалуй, это один из самых болезненных обманов для игривых малышей!

Теперь вы знаете об этих хитростях, а во благо эта ложь или все же нет, решать только вам!

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