«Почему это они должны знать русский?»: мигранты возмущены единственным требованием российских школ к детям

Мигранты из Центральной Азии недовольны требованием о знании русского языка для учеников школ в России. Жаловаться они решили изданиям-иноагентам, любящим писать о «плохой» РФ.

Трудовые мигранты из центральноазиатских республик часто приезжают в Россию с семьями. Для таких людей довольно быстро встает вопрос начального и среднего образования детей.

Уроженка Киргизии Гульмайрам пожаловалась, что в российских школах требуют сдавать экзамены по русскому языку – без этого ребенка отказываются зачислять. Также женщина сообщила, что знающих русский детей мигрантов отправляют на класс ниже, а тех, кто говорит только на родном языке – на два класса ниже. У самой Гульмайрам четверо детей, в том числе двое школьного возраста, причем дочь вообще не говорит на русском языке.

Но для поступления в российскую школу необходимо решить ряд бюрократических вопросов (к примеру, с официальной регистрацией), а также говорить по-русски достаточно хорошо, чтобы усваивать учебный материал. Для некоторых мигрантов пункт о языке оказался серьезным препятствием.

Еще одна мигрантка по имени Табигат сочла проблемой сам факт экзамена при приеме в школу. Женщина сообщила изданию «Настоящее время» (признано СМИ-иноагентом в РФ), что ее ребенок «вообще не знает, что такое экзамен», а также не может общаться с российскими детьми, поскольку не понимает их язык.

Россияне в Сети предложили мигрантам задаться вопросом, почему в РФ не должно быть требований о языке для школьников. Авторы комментариев советуют таким матерям заранее готовить детей к российской школе – либо обучать их на родине, где проблем с вступительными экзаменами быть не должно.

«А у них возьмут русского ребенка в школу без знания киргизского? Нет? Тогда какие вопросы к России? Они приехали к нам. Если не нравится, то зачем продолжать здесь жить?» - недоумевает Александра М.

«В родных краях пусть живут и процветают. Там никто их не будет спрашивать, знают ли они русский язык», - пишет Надежда В.

«Если бы они действительно заботились об образовании детей, то подготовились бы и создали классы обучения русскому вместо подпольных медресе. Наверняка среди приезжих есть учителя. И дети были бы готовы к российской школе. Но ведь жаловаться на "дискриминацию" гораздо проще», - пишет Николай С.

Основная часть трудовых мигрантов приезжает в РФ из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Многие выходцы из этих стран пытаются получить российское гражданство, чтобы окончательно осесть на новом месте, не желая возвращаться в родные республики из-за сложившейся там экономической ситуации.

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