Мигранты из Центральной Азии недовольны требованием о знании русского языка для учеников школ в России. Жаловаться они решили изданиям-иноагентам, любящим писать о «плохой» РФ.
Трудовые мигранты из центральноазиатских республик часто приезжают в Россию с семьями. Для таких людей довольно быстро встает вопрос начального и среднего образования детей.
Еще одна мигрантка по имени Табигат сочла проблемой сам факт экзамена при приеме в школу. Женщина сообщила изданию «Настоящее время» (признано СМИ-иноагентом в РФ), что ее ребенок «вообще не знает, что такое экзамен», а также не может общаться с российскими детьми, поскольку не понимает их язык.
Россияне в Сети предложили мигрантам задаться вопросом, почему в РФ не должно быть требований о языке для школьников. Авторы комментариев советуют таким матерям заранее готовить детей к российской школе – либо обучать их на родине, где проблем с вступительными экзаменами быть не должно.
«В родных краях пусть живут и процветают. Там никто их не будет спрашивать, знают ли они русский язык», - пишет Надежда В.
«Если бы они действительно заботились об образовании детей, то подготовились бы и создали классы обучения русскому вместо подпольных медресе. Наверняка среди приезжих есть учителя. И дети были бы готовы к российской школе. Но ведь жаловаться на "дискриминацию" гораздо проще», - пишет Николай С.
Основная часть трудовых мигрантов приезжает в РФ из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Многие выходцы из этих стран пытаются получить российское гражданство, чтобы окончательно осесть на новом месте, не желая возвращаться в родные республики из-за сложившейся там экономической ситуации.
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