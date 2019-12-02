Что делать, если ребенку уже 7 лет, а к школе он не готов.

Зазвенел первый школьный звонок, детки из подготовительной группы сели за парты и стали первоклашками. А к нам в группу попал ребенок, которому 7 лет исполнилось еще в апреле, но к школе он категорически не готов.

Я работаю в обычном бюджетном детском саду, в котором для деток с особенностями развития, честно говоря, нет никаких условий.

Но так как в нашей стране ИНКЛЮЗИЯ, то принять мы обязаны любого ребенка, если в управлении его родителям не откажут в путевке. Не отказали.

Мальчик посещал логопедический сад три года, у него ЗРР (задержка речевого развития). После выпуска из сада родителям был предложен вариант спец.школы, но предложение было проигнорировано. Родители решили, что в муниципальном саду с мальчиком будут заниматься и подготовят его к обычной школе.

 

 

Но я оптимизма родителей не разделяю. Речь ребенка нечленораздельная, я его не понимаю, не понимаю от слова "совсем". Мальчик очень медлительный, но говорит быстро, проглатывая половину звуков. На учете у невролога не состоит. Спрашиваю, у каких специалистов ребенок дополнительно занимался. В ответ получаю удивленный взгляд: "Но мы же посещали логосад, с нами там занимался логопед". Результата работы нет. За три года... В нашем саду ребенка записали на обучение чтению и логику. Где логика?!

Этого мало, этого недостаточно! Даже если Вы отдали ребенка в спецсадик, не думайте, что теперь все наладится... Если не видно результата, пробуйте, ищите варианты, не сидите ровно...Никто не будет заниматься особенным ребенком индивидуально в обычном детском саду.

На это просто нет времени. Если вы взяли год до школы, провести его нужно максимально эффективно, а не надеяться, что чужие люди возьмут на себя ответственность за развитие вашего ребенка.

Надеюсь, что смогу достучаться до родителей мальчика.

Всем добра, спасибо, что читаете и комментируете.

