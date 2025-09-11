РЕБЁНОК.РУ
Развитие ребенка в течение 1 года месяц за месяцем

Основные показатели развития, которых ребенок достигает месяц за месяцем в первый год жизни

С момента рождения до одного года ребенок меняется очень сильно. Младенцы растут и развиваются быстрыми темпами, и каждый месяц они достигают все новых и новых показателей. Разумеется, все молодые родители задаются вопросом: чего ожидать от младенца и как понять, в правильном ли темпе он развивается.

Независимо от того, как развивается ваш ребенок, существуют широкие возможности для того, чтобы он достиг необходимых показателей на любой стадии развития.

В течение первого года жизни ребенок достигает ряда показателей развития (начинает хватать предметы, лепетать, у него прорезываются зубы). Если ребенок достигает какого-либо показателя раньше обычного времени, другие могут развиваться у него позже, потому что его тело в данный момент занято совершенствованием одного определенного навыка.

Учитывая возможность таких вариантов, родителям следует знать, какие показатели развития являются нормальными для ребенка в разном возрасте и чего ожидать в ближайшем будущем. Рассмотрим основные показатели развития, которых ребенок достигает в течение первого года жизни.

Первый месяц

  • ребенок быстро растет;
  • ребенок устанавливает зрительный контакт;
  • ребенок плачет или кричит, если хочет что-то;
  • ребенок реагирует на голоса и улыбку родителей.

Второй месяц

  • ребенок набирает вес;
  • ребенок улыбается окружающим и изучает лица;
  • ребенок концентрируется на людях, а не на предметах;
  • ребенок имитирует звуки.

Третий месяц

  • ребенок начинает спать и принимать пищу в определенное время;
  • ребенок улыбается в ответ на улыбку родителей.
    При этом он тянется руками и совершает движения ногами;
  • ребенок улыбается и издает звуки, чтобы привлечь внимание родителей;
  • ребенок подражает выражениям лиц и движениям окружающих.

Четвертый месяц

  • ребенок приподнимается на руках, когда лежит на животе;
  • ребенок хватает предметы;
  • ребенок смеется вслух;
  • ребенок любит играть и начинает плакать, когда игра прерывается.

Пятый месяц

  • ребенок становится настойчивым;
  • ребенок начинает перекатываться в разных направлениях;
  • ребенок умеет перекладывать предметы из одной руки в другую;
  • ребенок плачет, когда не видит рядом родителей;
  • ребенок любит играть во время кормления.

Шестой месяц

  • ребенок может перекатываться в обе стороны;
  • ребенок пытается брать маленькие предметы кончиками пальцев;
  • ребенок лепечет и визжит;
  • ребенок ведет себя то спокойно, то активно.

Седьмой месяц

  • ребенок начинает ползать и таким образом убегать от родителей;
  • ребенок учится брать предметы всеми пальцами;
  • ребенок любит быть в окружении других людей;
  • ребенок проявляет злость;
  • ребенок подражает звукам, которые издают родители.

Восьмой месяц

  • ребенок может самостоятельно садиться без посторонней помощи;
  • ребенок пытается хлопать в ладоши;
  • ребенок реагирует, когда вы называете его по имени;
  • ребенок может проявлять беспокойство или застенчивость с незнакомыми людьми.

Девятый месяц

  • ребенок пытается ползать и взбираться по ступенькам;
  • ребенок имитирует жесты окружающих;
  • ребенок любит играть с родителями (например, с мамой, когда она готовит еду);
  • ребенок начинает понимать постоянство объектов окружающего мира.

Десятый месяц

  • ребенок пытается становиться на ноги;
  • ребенок откладывает в сторону и расставляет игрушки;
  • у ребенка начинает развиваться самооценка;
  • ребенок начинает хлопать в ладоши, когда родители хлопают в ладоши;
  • ребенок выражает разнообразные чувства, например, радость, грусть или злость.

Одиннадцатый месяц

  • ребенок не дает родителям читать книгу или газету;
  • ребенок пытается произносить простейшие слова, например «мама» или «папа»;
  • ребенок становится менее склонным к сотрудничеству;
  • ребенок любит купаться.

Двенадцатый месяц

  • ребенок самостоятельно становится на ноги и пытается делать первые шаги;
  • ребенок пытается произносить фразы из 2–3-х слов;
  • ребенок совершает отдельные самостоятельные действия, когда вы одеваете его (например, продевает руки в рукава);
  • ребенок впадает в истерики;
  • у ребенка развивается чувство юмора.

В течение первого года жизни с ребенком происходят удивительные изменения. В частности, вес годовалого ребенка обычно в три раза больше, чем при рождении. Продолжайте следить за темпом развития ребенка. Однако при этом имейте в виду, что каждый малыш развивается в индивидуальном темпе. Если к определенному возрасту ребенок еще не достиг какого-либо показателя развития из приведенного выше списка, это еще не должно быть поводом для беспокойства. Это вполне нормальное явление.

развитие ребенка
