Развитие ребенка в течение 1 года месяц за месяцем

С момента рождения до одного года ребенок меняется очень сильно. Младенцы растут и развиваются быстрыми темпами, и каждый месяц они достигают все новых и новых показателей. Разумеется, все молодые родители задаются вопросом: чего ожидать от младенца и как понять, в правильном ли темпе он развивается.

Независимо от того, как развивается ваш ребенок, существуют широкие возможности для того, чтобы он достиг необходимых показателей на любой стадии развития.

В течение первого года жизни ребенок достигает ряда показателей развития (начинает хватать предметы, лепетать, у него прорезываются зубы). Если ребенок достигает какого-либо показателя раньше обычного времени, другие могут развиваться у него позже, потому что его тело в данный момент занято совершенствованием одного определенного навыка.

Учитывая возможность таких вариантов, родителям следует знать, какие показатели развития являются нормальными для ребенка в разном возрасте и чего ожидать в ближайшем будущем. Рассмотрим основные показатели развития, которых ребенок достигает в течение первого года жизни.

Первый месяц

ребенок быстро растет;

ребенок устанавливает зрительный контакт;

ребенок плачет или кричит, если хочет что-то;

ребенок реагирует на голоса и улыбку родителей.

Второй месяц

ребенок набирает вес;

ребенок улыбается окружающим и изучает лица;

ребенок концентрируется на людях, а не на предметах;

ребенок имитирует звуки.

Третий месяц

ребенок начинает спать и принимать пищу в определенное время;

ребенок улыбается в ответ на улыбку родителей.

ребенок улыбается и издает звуки, чтобы привлечь внимание родителей;

ребенок подражает выражениям лиц и движениям окружающих.

Четвертый месяц

ребенок приподнимается на руках, когда лежит на животе;

ребенок хватает предметы;

ребенок смеется вслух;

ребенок любит играть и начинает плакать, когда игра прерывается.

Пятый месяц

ребенок становится настойчивым;

ребенок начинает перекатываться в разных направлениях;

ребенок умеет перекладывать предметы из одной руки в другую;

ребенок плачет, когда не видит рядом родителей;

ребенок любит играть во время кормления.

Шестой месяц

ребенок может перекатываться в обе стороны;

ребенок пытается брать маленькие предметы кончиками пальцев;

ребенок лепечет и визжит;

ребенок ведет себя то спокойно, то активно.

Седьмой месяц

ребенок начинает ползать и таким образом убегать от родителей;

ребенок учится брать предметы всеми пальцами;

ребенок любит быть в окружении других людей;

ребенок проявляет злость;

ребенок подражает звукам, которые издают родители.

Восьмой месяц

ребенок может самостоятельно садиться без посторонней помощи;

ребенок пытается хлопать в ладоши;

ребенок реагирует, когда вы называете его по имени;

ребенок может проявлять беспокойство или застенчивость с незнакомыми людьми.

Девятый месяц

ребенок пытается ползать и взбираться по ступенькам;

ребенок имитирует жесты окружающих;

ребенок любит играть с родителями (например, с мамой, когда она готовит еду);

ребенок начинает понимать постоянство объектов окружающего мира.

Десятый месяц

ребенок пытается становиться на ноги;

ребенок откладывает в сторону и расставляет игрушки;

у ребенка начинает развиваться самооценка;

ребенок начинает хлопать в ладоши, когда родители хлопают в ладоши;

ребенок выражает разнообразные чувства, например, радость, грусть или злость.

Одиннадцатый месяц

ребенок не дает родителям читать книгу или газету;

ребенок пытается произносить простейшие слова, например «мама» или «папа»;

ребенок становится менее склонным к сотрудничеству;

ребенок любит купаться.

Двенадцатый месяц

ребенок самостоятельно становится на ноги и пытается делать первые шаги;

ребенок пытается произносить фразы из 2–3-х слов;

ребенок совершает отдельные самостоятельные действия, когда вы одеваете его (например, продевает руки в рукава);

ребенок впадает в истерики;

у ребенка развивается чувство юмора.

В течение первого года жизни с ребенком происходят удивительные изменения. В частности, вес годовалого ребенка обычно в три раза больше, чем при рождении. Продолжайте следить за темпом развития ребенка. Однако при этом имейте в виду, что каждый малыш развивается в индивидуальном темпе. Если к определенному возрасту ребенок еще не достиг какого-либо показателя развития из приведенного выше списка, это еще не должно быть поводом для беспокойства. Это вполне нормальное явление.