Развитие ребенка в течение 1 года месяц за месяцем

Основные показатели развития, которых ребенок достигает месяц за месяцем в первый год жизни
С момента рождения до одного года ребенок меняется очень сильно. Младенцы растут и развиваются быстрыми темпами, и каждый месяц они достигают все новых и новых показателей. Разумеется, все молодые родители задаются вопросом: чего ожидать от младенца и как понять, в правильном ли темпе он развивается.
В течение первого года жизни ребенок достигает ряда показателей развития (начинает хватать предметы, лепетать, у него прорезываются зубы). Если ребенок достигает какого-либо показателя раньше обычного времени, другие могут развиваться у него позже, потому что его тело в данный момент занято совершенствованием одного определенного навыка.
Учитывая возможность таких вариантов, родителям следует знать, какие показатели развития являются нормальными для ребенка в разном возрасте и чего ожидать в ближайшем будущем. Рассмотрим основные показатели развития, которых ребенок достигает в течение первого года жизни.
Первый месяц
- ребенок быстро растет;
- ребенок устанавливает зрительный контакт;
- ребенок плачет или кричит, если хочет что-то;
- ребенок реагирует на голоса и улыбку родителей.
Второй месяц
- ребенок набирает вес;
- ребенок улыбается окружающим и изучает лица;
- ребенок концентрируется на людях, а не на предметах;
- ребенок имитирует звуки.
Третий месяц
- ребенок начинает спать и принимать пищу в определенное время;
- ребенок улыбается в ответ на улыбку родителей.
- ребенок улыбается и издает звуки, чтобы привлечь внимание родителей;
- ребенок подражает выражениям лиц и движениям окружающих.
Четвертый месяц
- ребенок приподнимается на руках, когда лежит на животе;
- ребенок хватает предметы;
- ребенок смеется вслух;
- ребенок любит играть и начинает плакать, когда игра прерывается.
Пятый месяц
- ребенок становится настойчивым;
- ребенок начинает перекатываться в разных направлениях;
- ребенок умеет перекладывать предметы из одной руки в другую;
- ребенок плачет, когда не видит рядом родителей;
- ребенок любит играть во время кормления.
Шестой месяц
- ребенок может перекатываться в обе стороны;
- ребенок пытается брать маленькие предметы кончиками пальцев;
- ребенок лепечет и визжит;
- ребенок ведет себя то спокойно, то активно.
Седьмой месяц
- ребенок начинает ползать и таким образом убегать от родителей;
- ребенок учится брать предметы всеми пальцами;
- ребенок любит быть в окружении других людей;
- ребенок проявляет злость;
- ребенок подражает звукам, которые издают родители.
Восьмой месяц
- ребенок может самостоятельно садиться без посторонней помощи;
- ребенок пытается хлопать в ладоши;
- ребенок реагирует, когда вы называете его по имени;
- ребенок может проявлять беспокойство или застенчивость с незнакомыми людьми.
Девятый месяц
- ребенок пытается ползать и взбираться по ступенькам;
- ребенок имитирует жесты окружающих;
- ребенок любит играть с родителями (например, с мамой, когда она готовит еду);
- ребенок начинает понимать постоянство объектов окружающего мира.
Десятый месяц
- ребенок пытается становиться на ноги;
- ребенок откладывает в сторону и расставляет игрушки;
- у ребенка начинает развиваться самооценка;
- ребенок начинает хлопать в ладоши, когда родители хлопают в ладоши;
- ребенок выражает разнообразные чувства, например, радость, грусть или злость.
Одиннадцатый месяц
- ребенок не дает родителям читать книгу или газету;
- ребенок пытается произносить простейшие слова, например «мама» или «папа»;
- ребенок становится менее склонным к сотрудничеству;
- ребенок любит купаться.
Двенадцатый месяц
- ребенок самостоятельно становится на ноги и пытается делать первые шаги;
- ребенок пытается произносить фразы из 2–3-х слов;
- ребенок совершает отдельные самостоятельные действия, когда вы одеваете его (например, продевает руки в рукава);
- ребенок впадает в истерики;
- у ребенка развивается чувство юмора.
В течение первого года жизни с ребенком происходят удивительные изменения. В частности, вес годовалого ребенка обычно в три раза больше, чем при рождении. Продолжайте следить за темпом развития ребенка. Однако при этом имейте в виду, что каждый малыш развивается в индивидуальном темпе. Если к определенному возрасту ребенок еще не достиг какого-либо показателя развития из приведенного выше списка, это еще не должно быть поводом для беспокойства. Это вполне нормальное явление.
