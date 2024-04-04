Диетические куриные котлеты (на пару)

Ингредиенты
Куриные грудки - 400 г
Овсяные хлопья - 60 г
Вода - 200 мл.
Соль - по вкусу
Яйцо куриное маленькое - 1 шт.
Репчатый лук - 1 маленькая луковица или примерно 0,3 луковицы среднего размера;
Растительное масло - 2 ст.л.
- 234 кКал
- 50 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Итак, подготовьте фарш, перекрутив куриные грудки без кожицы через мясорубку. Ещё подготовьте овсяные хлопья, только что закипевшую воду, соль, яйцо, лук, немного растительного масла. Хлопья залейте кипятком на пару минут.
Когда хлопья набухнут, переложите их в миску с куриным фаршем, сюда же добавьте яйцо и слегка поджаренный на растительном масле лук (мелкие кубики). Если лук не поджарить, котлеты не будут такими ароматными, какими они получаются с ним...
Перемешайте котлетный фарш, всыпав по вкусу соль - не переусердствуйте, котлеты всё-таки диетические :)
А теперь варианты: котлеты можно поджарить, но будет не по-диетически; их можно запечь в духовке- это уже вариант более приближенный к диетическому; и наиболее удачный вариант- приготовления куриных котлет на пару. Я воспользовалась мультиваркой, а сам фарш поместила в силиконовые формочки для кексов (фарш жидковатый, поэтому идея с формочками очень выручила).
Вместо мультиварки котлеты можно приготовить в пароварке. В мультиварке готовьте котлеты на пару (программа "Варка на пару", 18 минут). Котлет будет 12 штук- 2 подхода по 6 котлет за раз.
Диетические котлетки готовы- пробуйте горячими ;)
Сочнейшие, посмотрите и попробуйте! Приятного вам аппетита ;)
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