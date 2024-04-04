Диетические куриные котлеты (на пару)

Итак, подготовьте фарш, перекрутив куриные грудки без кожицы через мясорубку. Ещё подготовьте овсяные хлопья, только что закипевшую воду, соль, яйцо, лук, немного растительного масла. Хлопья залейте кипятком на пару минут.

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Когда хлопья набухнут, переложите их в миску с куриным фаршем, сюда же добавьте яйцо и слегка поджаренный на растительном масле лук (мелкие кубики). Если лук не поджарить, котлеты не будут такими ароматными, какими они получаются с ним...

Фото 2

Перемешайте котлетный фарш, всыпав по вкусу соль - не переусердствуйте, котлеты всё-таки диетические :)

Фото 3

А теперь варианты: котлеты можно поджарить, но будет не по-диетически; их можно запечь в духовке- это уже вариант более приближенный к диетическому; и наиболее удачный вариант- приготовления куриных котлет на пару. Я воспользовалась мультиваркой, а сам фарш поместила в силиконовые формочки для кексов (фарш жидковатый, поэтому идея с формочками очень выручила).

Фото 4

Вместо мультиварки котлеты можно приготовить в пароварке. В мультиварке готовьте котлеты на пару (программа "Варка на пару", 18 минут). Котлет будет 12 штук- 2 подхода по 6 котлет за раз.

Фото 5

Диетические котлетки готовы- пробуйте горячими ;)

Фото 6

Сочнейшие, посмотрите и попробуйте! Приятного вам аппетита ;)