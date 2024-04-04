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Диетические куриные котлеты (на пару)

После зимних масштабных праздников хочется разгрузить свой организм, но это не значит, что вкусные блюда отходят в сторону :) На помощь приходят диетические котлеты из куриных грудок с овсяными хлопьями, приготовленные на пару- и не жирно, и вкусно! От овсянки котлеты получились такими сочными, а сама она даже и не чувствовалась. Мультиварка или пароварка вам в помощь ;)
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Ингредиенты

Куриные грудки - 400 г

Овсяные хлопья - 60 г

Вода - 200 мл.

Соль - по вкусу

Яйцо куриное маленькое - 1 шт.

Репчатый лук - 1 маленькая луковица или примерно 0,3 луковицы среднего размера;

Растительное масло - 2 ст.л.

  • 234 кКал
  • 50 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Итак, подготовьте фарш, перекрутив куриные грудки без кожицы через мясорубку. Ещё подготовьте овсяные хлопья, только что закипевшую воду, соль, яйцо, лук, немного растительного масла. Хлопья залейте кипятком на пару минут.

Фарш куриный и овсянка
Фото 1

Когда хлопья набухнут, переложите их в миску с куриным фаршем, сюда же добавьте яйцо и слегка поджаренный на растительном масле лук (мелкие кубики). Если лук не поджарить, котлеты не будут такими ароматными, какими они получаются с ним...

Яйца
Фото 2

Перемешайте котлетный фарш, всыпав по вкусу соль - не переусердствуйте, котлеты всё-таки диетические :)

Перемешать куриный фарш
Фото 3

А теперь варианты: котлеты можно поджарить, но будет не по-диетически; их можно запечь в духовке- это уже вариант более приближенный к диетическому; и наиболее удачный вариант- приготовления куриных котлет на пару. Я воспользовалась мультиваркой, а сам фарш поместила в силиконовые формочки для кексов (фарш жидковатый, поэтому идея с формочками очень выручила).

Фарш в формочке
Фото 4

Вместо мультиварки котлеты можно приготовить в пароварке. В мультиварке готовьте котлеты на пару (программа "Варка на пару", 18 минут). Котлет будет 12 штук- 2 подхода по 6 котлет за раз.

Диетические куриные котлеты в пароварке
Фото 5

Диетические котлетки готовы- пробуйте горячими ;)

Диетические куриные котлеты
Фото 6

Сочнейшие, посмотрите и попробуйте! Приятного вам аппетита ;)

Рецепт диетических куриных котлет
Фото 7
Диетические куриные котлеты (на пару), рецепт с фото
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