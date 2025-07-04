Как контролировать время ребенка за компьютером

В американском научном журнале JAMA Pediatrics была опубликована статья, посвященная влиянию электронных устройств на детей. В статье были проанализированы результаты 58 исследований о том, как время, проведенное детьми за компьютерами и другими электронными устройствами, влияет на их успеваемость.

Было установлено, что просмотр телепрограмм и компьютерные игры снижают успеваемость. Однако ученые не выявили прямой зависимости между временем, которое дети проводят за электронными устройствами, и показателями успеваемости.

Стоит заметить, что в отдельных исследованиях ученые утверждают, что такая связь существует. Разумеется, если дети проводят за экранами слишком много времени, это вызывает ряд проблем: снижение успеваемости, недостаток сна, низкий уровень социализации, а также различные проблемы с физическим и психическим здоровьем.

Полученные результаты подтверждают, что нужны дополнительные исследования не только того, сколько времени дети проводят за электронными устройствами, но и того, какие положительные и отрицательные эффекты они оказывают на успеваемость. В исследовании выдвигается гипотеза, что стоит уменьшить время на просмотр телевизора и компьютерные игры по сравнению с другими занятиями. Ученые приходят к выводу, что родителям стоит контролировать детей и подростков, и сократить время, которое они проводят за экранами, для того чтобы повысить успеваемость. Также в исследовании говорится, что данная проблема касается подростков в большей степени, чем детей.

Контроль и ограничение – главные способы, с помощью которых родители могут уменьшить время, которое дети проводят за экранами.

Однако также стоит предложить детям альтернативные способы использования электронных устройств, а также альтернативные занятия, которые отвлекут детей от экранов.

Прежде всего, у ребенка не должно быть доступа к смартфонам и планшетам во время учебы. Единственное исключение может быть в том случае, если это предусмотрено учебным заданием. Родители должны использовать настройки родительского контроля на компьютере, чтобы быть уверенными, что ребенок использует его только в учебных целях.

Во-вторых, следует запретить ребенку пользоваться смартфоном в своей спальне. Если этого не сделать, ребенок будет играть в игры или смотреть ролики на YouTube. Подростки могут даже не спать всю ночь, общаясь с друзьями в социальных сетях.

Следует ограничить использование любых электронных устройств как минимум за час до сна. Излучение от экранов мешает детям уснуть. Вместо этого можно предложить детям другие, более успокаивающие занятия – почитать книгу, послушать спокойную музыку, принять теплую ванну или просто отдохнуть.

Предлагайте ребенку занятия, которые заменили бы ему компьютерные игры. Это может быть физическая активность, чтение, игры с Лего или другими игрушками. Детям и подросткам необходимо больше времени проводить на улице. Если они ежедневно не проводят на солнце в течение часа и больше, в их организмах возникает дефицит витамина D. Дети должны регулярно кататься на велосипедах и скейтах, играть в футбол, бегать. Они должны проявлять физическую активность ежедневно как минимум в течение часа.

Следует запретить использование мобильных телефонов во время приема пищи. Это правило должно распространяться на любые приемы пищи как дома, так и в любых других местах. Его должны придерживаться все без исключения члены семьи. Приемы пищи – отличное время для общения с семьей. Также во время приема пищи следует получать удовольствие от еды и есть осознанно.

Читайте детям. Уделяйте этому время ежедневно – это очень важно для всей семьи. Исследования показывают, что мы лучше усваиваем информацию, когда читаем бумажные книги, чем электронные. Обсуждайте прочитанные книги с детьми. Какие персонажи ему понравились? С кем он отождествляет себя? Предложите ребенку придумать другую концовку истории. С подростками вы можете читать одну и ту же книгу, а затем обсуждать прочитанное. Если подростку понравился фильм, снятый по книге, предложите ему прочесть ее. Запишите ребенка в библиотеку и предложите ему выбрать интересующую его книгу.

Эксперты по детскому развитию рекомендуют не давать детям до полутора лет электронных устройств. Детям от двух лет можно использовать обучающие приложения. Детям от двух лет и до подросткового возраста следует ограничить время просмотра телевизора до часа в день. Телевизор им можно смотреть только после того, как они сделают домашнее задание и обязанности по дому, и хотя бы час поиграют на улице или проявят какую-либо физическую активность. Вся семья должна отказаться от просмотра телевизора во время еды и перед сном.

Вам следует не только ограничивать время, проводимое ребенком за экраном, но и поощрять его творчески использовать электронные устройства. С их помощью ребенок может снимать видео, фотографировать, учиться играть на музыкальных инструментах, учиться программированию и т. д.

Каждую неделю выделяйте вечер, который вы будете проводить вместе с семьей. Вы можете вместе смотреть фильм, играть в настольные игры, танцевать, петь и т. д. Кроме этого, вы можете в выходной день сходить вместе в парк, покататься на велосипеде или сходить на каток.