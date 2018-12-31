Она будет принцессой! Но только когда дотащится до школы…

Золушки из нашей реальности отправляются на бал не в каретах.

В Сети появилось видео, на котором маленькая девочка (на вид – первоклассница) идет то ли в школу, то ли из школы.

Несчастный ребенок, помимо огромного рюкзака, тащит на себе еще три мешка. Один из них, видимо, со сменкой. Два других, как нам что-то подсказывает, форма и обувь для физкультуры. Новости СМИ2

Запись вызывает и жалось к бедняжкам-малышам, которые таскают ежедневно полную экипировку на занятия, и умиление от того, с каким уверенным и независимым видом ребенок волочит скарб по каше из песка и снега, покрывающей гололед.

https://vk.com/video-112510789_456247888