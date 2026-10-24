Как подружить ребенка с книгой

Чтение — это навык, который развивается от простого к сложному. И для того чтобы ребенок научился читать, он сначала должен узнать, что такое буква, потом — слово, и, наконец, — книга. При этом стоит понимать, что методики раннего обучения детей умению складывать буквы в слова отношения к чтению как к сложной мыслительной операции не имеют.

Недостаточно соединять буквы — надо наполнять их смыслом, а это может сделать только тот, кто уже что-то знает о мире. Такое знание приходит постепенно, по мере взросления.