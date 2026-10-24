Как подружить ребенка с книгой

О том, с какого возраста стоит учить ребенка читать, почему раннее обучение этому процессу не имеет смысла, и как книга может заменить бунтующему подростку авторитет взрослого, рассказывает доцент кафедры теоретической и практической психологии Камчатского государственного университета им.
Что ребенку дает чтение?
Прежде всего книга — это образец грамотной литературной речи, которую нечасто встретишь в повседневной жизни. Язык, как и все вокруг, быстро меняется, в разговоре и в интернет-переписке люди часто сокращают слова, иногда намеренно коверкают их. Вот и получается, что увидеть правильную речь, узнать, как пишутся слова, как корректно употреблять те или иные выражения ребенок может только лишь из книги.
Для подростков книга может стать источником жизненного опыта, который еще не довелось получить в реальности.
А еще книга — это машина времени. Благодаря чтению произведений, написанных в разные эпохи, можно прикоснуться к миру людей, живших столетия назад, лучше понять их мировоззрение, проследить, как оно менялось. А через это — понять и самого себя.
Как научить ребенка читать?
Чтение — это навык, который развивается от простого к сложному. И для того чтобы ребенок научился читать, он сначала должен узнать, что такое буква, потом — слово, и, наконец, — книга. При этом стоит понимать, что методики раннего обучения детей умению складывать буквы в слова отношения к чтению как к сложной мыслительной операции не имеют.
Задача взрослого — не только учить ребенка читать, но и создавать среду вокруг с помощью соответствующей возрасту литературы. И тогда навык чтения появится у ребенка примерно к первому классу.
Главный признак того, что ребенок готов учиться читать — он начинает придумывать новые слова.
То, что он коверкает язык, часто тревожит родителей. Но это значит, что он усвоил буквы, слова, и пытается что-то с этим умением делать. Как хозяйка, которая научилась готовить бисквит, начинает экспериментировать с начинками, так и эксперименты с буквами и словами говорят, что ребенок их усвоил, и может начать делать что-то более сложное.
Чаще всего к начальной школе ребенок к этому готов, но, если нет, не стоит переживать — педагог всему научит. Достаточно показать механизм, как одна буковка «бежит» к другой и получается целое слово, и ребенок начинает читать. В этом смысле очень удобно построен «Букварь» Н. С. Жуковой. Уже буквально с первой страницы ребенок может читать слоги и постепенно — целые слова.
Чтение — сложный навык, который нужно поддерживать. И задача взрослых — подбирать книги, которые будут интересны ребенку. Они не обязательно должны быть простыми. Часто родители говорят: неважно, что ребенок читает, лишь бы читал. Психологи с этим утверждением спорят. Если давать детям только легкие книги, они вряд ли захотят погрузиться во что-то серьезное. А чтение — это труд, мыслительная операция. Поэтому не следует заведомо занижать планку, лучше подбирать книги согласно возрасту.
Читаем от нуля до бесконечности
Чтобы понять, какие книги подойдут ребенку в том или ином возрасте, стоит отталкиваться от задач, стоящих перед человеком в каждый период взросления. Так книга станет инструментом, который помогает гармонично развиваться и адаптироваться в мире.
- 0–1 год. Здесь главное — создание сенсорных шаблонов. Ребенок познает мир через тактильные ощущения, картинки и звуки. Поэтому младенцам до года рекомендуются книги, которые можно потрогать, попробовать на зуб.
Детей в этом возрасте привлекают книги, которые издают звуки, шуршат, имеют вставки разной фактуры: мех, фольгу, резиновые фрагменты, различные выемки и окошки. Помимо сенсорных эталонов в этом возрасте развивается фонематический слух. Чем раньше дети услышат ритм родного языка, тем быстрее начнут говорить, осваивать буквы и звуки. Для этого подходят рифмованные тексты: потешки, поговорки, стихи Агнии Барто, Корнея Чуковского.
- 1–3 года. Книга должна заменять малышу любой предмет, с которым он может играть — и посмотреть картинки, и даже построить домик, как из кубиков. Поэтому книги должны иметь твердую обложку, крупные картинки, изображения, приближенные к реальности. В этом возрасте мозг ребенка наполняется знаниями о мире.
Можно предложить тематические книги, где нарисованы фрукты и овощи, лесные и домашние животные. При этом здесь тоже работает принцип «от простого — к сложному». Сначала учимся отличать кошку от собаки, затем — разные породы собак и кошек, чуть позже — узнаем про их «профессии»: собака-спасатель, поводырь. Во время чтения взрослый может иногда замолкать, чтобы ребенок продолжил предложение, знакомое стихотворение, задавать вопросы по картинке. Так через чтение формируется и активная речь, и словарный запас.
- 3–5 лет. После 3 лет, когда многое о мире уже известно, ребенку пора осваивать нравственные нормы и правила поведения. В этом помогут правильно подобранные сказки, из сюжетов которых ребенок сможет уловить, что такое хорошо и что такое плохо.
Чтобы к школе заложился фундамент, на котором будет строиться дальнейшее познание мира, в этот период нужно предлагать книги максимально широкой тематики: как устроен аэропорт, как делать покупки в магазине, как строят дома.
В этом возрасте следует начинать говорить с ребенком и о том, как устроен человек. Из начальных познаний об анатомии логично вытекают и такие темы, как гигиена, личные границы, безопасность, отличия девочек и мальчиков.
- 6–8 лет. Еще можно успеть обозначить через книги те темы, на которые хочется поговорить с ребенком, те моменты, которые могут возникнуть в будущем.
- 9 лет и начало подросткового возраста. Это замечательное время, когда родители вместе с детьми могут читать книги, где раскрываются темы дружбы и предательства, разводов, отношений в семье, переезда в другую страну.
Кстати, совместное чтение и обсуждение по вечерам или перед сном может стать прекрасной традицией, которая сблизит родителей с тинейджером, поможет наладить контакт со взрослеющим ребенком.
Правильно подобранная литература помогает говорить и о такой важной и сложной теме, как смерть, утрата близкого. Разобраться в такой непростой теме подростку помогут книги: «Виноваты звезды» Джона Грина, «Мой дедушка был вишней» Анджелы Нанетти, «Пакс» Сары Пеннипакер.
Так как к началу подросткового возраста авторитет взрослого снижается, то книга вообще может выступить важным собеседником. Главная миссия взрослого в этом возрасте в том, чтобы подбирать нужные книги. Советовать, иногда «забывать» какую-то книгу на столе или даже запрещать, чтобы подросток начал читать из чувства противоречия.
Какие книги читать взрослому? Прислушивайтесь к себе. Книга помогает отвечать на все жизненные вопросы, наполняет нас чем-то, чего не хватает нам и никогда не даст оказаться в одиночестве.
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