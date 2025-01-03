Ребенок не любит купаться: как с этим справиться

Екатерина, мать двухлетнего Ильи, рассказывает: «Мой ребенок очень не любит купаться. Я не знаю, в чем здесь причина. Возможно, все началось с того момента, когда мы всей семьей ходили в аквапарк.

Возможно, со времен летнего отпуска, когда мы ездили на озеро. Так или иначе, в какой-то момент Илья объявил бойкот купанию. Искупать его вечером для меня становится большой проблемой».

Многие родители жалуются на подобную проблему. Причин, по которым ребенок не любит купаться, может быть много. Например, очень часто мамы, ориентируясь исключительно на собственные ощущения во время проверки температуры воды, делают воду прохладней, чем нужно малышу. Ребенок чувствует дискомфорт, находясь в прохладной для него воде.

Очень часто, случайно заглотнув воды во время купания, малыши очень пугаются, и потом спокойно поместить их в воду практически невозможно. И список подобных причин можно продолжать.

Однако существуют способы превратить постоянные споры с ребенком и попытки заставить его купаться в веселое и интересное занятие, которое ему обязательно понравится. Для этого вам необходимо придерживаться некоторых рекомендаций. Рассмотрим их подробнее.

Что делать, если ребенок не любит купаться?

Не заставляйте ребенка. Если ребенок категорически отказывается купаться, не настаивайте. Педиатры утверждают, что нет ничего страшного в том, чтобы не искупать ребенка в какой-то день или купать его через день.

Включите воду, но не напускайте воду в ванну. Иногда это помогает ребенку справиться со своим страхом. Ребенок может бояться не самой процедуры купания, а погружаться в воду. Вы поймете это по тому, как ребенок хватает вас за руки и отказывается отпускать, когда вы купаете его. Поставьте его в ванну и искупайте под проточной водой.

Сделайте процесс купания интересным и веселым для ребенка. Купите игрушки для ванны и позвольте ребенку самому их выбрать в магазине. Занимайтесь изучением объема и вместимости различных предметов, исследуйте плавучесть разных материалов, рисуйте и смывайте, создавайте пенные конструкции – во время купания можно придумать множество интересных занятий, которые придутся по душе ребенку. Привнеся в процесс купания что-то новое, вы добьетесь того, что ребенок будет купаться более охотно и станет проводить больше времени за этим занятием.

Не набирайте в ванну слишком много воды. Когда ребенок привыкнет к ежедневной процедуре купания, можно закрывать пробку и набирать воду в ванну. Но воды не должно быть слишком много – буквально несколько сантиметров. Затем постепенно следует поднимать уровень воды в ванне.

Наконец, если ребенок не любит купаться – спокойно и ласково поговорите с ним, чтобы выяснить истинную причину. Ребенок может повторять фразу «я ненавижу купаться» несколько месяцев подряд. Позвольте ему стоять во время купания на резиновом коврике (коврик необходимо использовать в качестве меры безопасности: это не даст ребенку поскользнуться и упасть) и не заставляйте его садиться в воду. Рано или поздно ребенок спросит, можно ли ему сесть. Скажите ему: «Можно, если ты хочешь». Дайте понять ребенку, что купаться – это весело и интересно. Так постепенно процедура купания будет проходить без споров и слез.