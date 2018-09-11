Жизнь — не сахар! Как приучить детей к «невкусной», но полезной еде

Мировая медицинская ассоциация (WMA) выступила за введение акциза на сладкие продукты и запрет их рекламы для детей.

Почему дети так любят сладкое? И можно ли их от него отучить? Ответ на первый вопрос: потому что их приучили к этому родители. Новости СМИ2

Урок для мамы

С точки зрения науки сегодня уже нет сомнений в том, что продукты с сахаром вносят самый большой вклад в нездоровье человечества. Почему же дети так любят сладкое? Может, они всасывают этот вкус с молоком матери? Как это ни покажется странным, любовь к сладкой и вообще к вредной пище начинает формироваться ещё раньше — в последние три месяца беременности.

Это доказано исследованиями. То, что ест будущая мать, влияет на вкус амниотической жидкости, в которой плавает плод. Заглатывая её, он знакомится с разными вкусами. Потом, при введении прикорма, ребёнок отдаёт предпочтение тем продуктам, которые чаще всего употребляла его мать во время беременности. Это подтверждено экспериментами.

Если беременная любила сладкое, жирное и солёное, ела мало овощей, её младенец привыкнет именно к этим вкусам. Если же она питалась правильно и не забывала даже о полезнейшей кольраби, ребёнок будет с удовольствием есть эту горьковатую капусту, а не воротить от неё нос. «Запрограммированного» на сладкое малыша непросто заставить есть полезную, но пресную, кислую или чуть горькую пищу.

Дело вкуса

Второй этап программирования вкусов — грудное вскармливание. В норме первые 6 месяцев ребёнок получает только само молоко и ароматы продуктов, которые ест мать. Поэтому важно, чтобы она ела овощи и фрукты и избегала вредностей. Сложнее при искусственном вскармливании, когда ребёнок ест только готовые смеси, небогатые разными вкусами. В экспериментах дети, выросшие на обычных молочных смесях, часто отказываются от полезных продуктов. А кто ел смеси на основе т. н. гидролизата белка, даже в возрасте 4-5 лет с удовольствием едят горьковатые и кислые продукты: такие вкусы присущи этим смесям, и они к ним привыкли.

«Важно при переходе с грудного молока на обычную пищу не подсунуть ребёнку вкусные вредности, — говорит Вадим Крылов, врач-эндокринолог, создатель авторской программы питания. — Оптимальны пюре из овощей, мяса, птицы без соли и иных добавок, каши без сахара. Самое сладкое, что можно, — фруктовые соки и пюре. Ребёнок формируется до 7 лет, и вкус — тоже. Чтобы избежать вредных пристрастий в будущем, важно до этого возраста не приучить его к сладкому, жирному, солёному, жареному.

Эти продукты активируют гедонистические нейроны, создающие ощущение удовольствия от таких вкусов. Поэтому, привыкнув к подобным продуктам, переносить их отсутствие очень тяжело, вплоть до развития депрессии и срывов. Однако воздержание от такой пищи в течение 1-2 месяцев помогает полюбить другую еду, не обладающую сильно выраженным вкусом (как именно этого добиться, мы расскажем в следующих номерах). Так что лучше изначально формировать правильные пищевые привычки, чтобы потом не работать над ошибками».

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