Ученые выяснили, что лишний вес негативно сказывается на успехах детей в учебе

Лишний вес не только плохо сказывается на здоровье человека и на том, как к нему относятся окружающие, но и на его способностях к обучению. Такой тезис выдвинул Reuters Health со ссылкой на ученых из университета Брауна.



«Мы часто думаем о детском ожирении как о проблеме будущего. Но именно сейчас настало время действовать, ведь теперь мы знаем, что детское ожирение связано с плохой успеваемостью в школе, с низкими навыками преодоления трудностей», – отмечает ведущий автор исследования, доктор Наташа Гилл, – «Надеюсь, что родители, школы и врачи смогут объединить усилия, чтобы помочь таким детям максимально развить свой потенциал».

Для исследования вызвались 23 тысячи семей с различным достатком и социальным положением, имеющих подростков в возрасте от 10 до 17 лет. Исследователи изучали ряд возможных факторов, влияющих на обучение: распорядок дня подростков, их пищевые привычки, психологическое состояние и взаимодействие с гаджетами. Также в исследовании учитывалось экономическое и семейное положение семьи.

В исследовании активно принимали участие сами родителей детей, они оценивали школьные успехи своих детей по самым различным параметрам – от заинтересованности в учебе и академических успехах до способности доводить дело до конца и выполнять домашние задания. Также был рассчитан и записан индекс массы тела каждого из испытуемых.

В результате всех проведенных исследований, ученые пришли к следующему результату: у 41% детей с нормальным для их возраста весом наблюдались успехи в учебе. Для детей с избыточным весом этот процент оказался равным 38. Самые неутешительные результаты коснулись детей, страдающих от ожирения, только 29% из них продемонстрировали высокие результаты по изучаемым параметрам.