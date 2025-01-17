Сегодня я хочу вам предложить приготовить грузинский пирог, который имеет такое интересное и необычное название - "бринджула" – из рисовой муки, вареных яиц, молодого сыра, зелени.

Вкус готового пирога отменный, вам понравится точно, да и гости не откажутся от кусочка-другого. За основу нужно будет взять тесто на рисовой муке, заранее отварить куриные яйца, добавить свежей зелени и в обязательном порядке использовать сыр, мне нравится сулугуни. Что касается специй, можно добавить немного паприки, соли, перца или же своих специй по вкусу.

Подготовить продукты для грузинского пирога с сыром.

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В глубокую миску просеять рисовую муку, добавить растительное масло, воду, соль. При помощи венчика соединить все ингредиенты воедино.

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По консистенции тесто должно быть похожим на тесто для оладий.

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Куриные яйца вымыть, переложить в ковш, отварить 8-10 минут. Остудить и очистить от скорлупы, после необходимо натереть куриные яйца на крупной терке и сложить стружку в миску.

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Сулугуни натереть также на средней терке. Добавить сыр к яйцам. Вместе с сыром добавить сливочное масло, натертое на мелкой терке. Масло предварительно нужно положить в морозильную камеру.

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Свежий укроп сполоснуть и просушить, нарезать мелко и добавить к остальным ингредиентам. Также стоит добавить немного соли и перца по своему вкусу. Перемешать.

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Подготовить сковороду, которую можно отправить в духовку. Сковороду промаслить, влить тесто.

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Поверх теста разложить равномерно начинку. Убрать грузинский пирог с сыром в духовку, выпекать при 180 градусах 25 минут.

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Приятного вам аппетита!