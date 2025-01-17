Ингредиенты
Рисовая мука – 300 г
Сулугуни – 350 г
Яйца куриные – 3 шт.
Сливочное масло – 100 г
Вода – 150-170 мл
Масло растительное – 1 ст.л.
Соль, перец – по вкусу
Укроп – 20 г
- 293 кКал
- 50 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Сегодня я хочу вам предложить приготовить грузинский пирог, который имеет такое интересное и необычное название - "бринджула" – из рисовой муки, вареных яиц, молодого сыра, зелени.
Подготовить продукты для грузинского пирога с сыром.
В глубокую миску просеять рисовую муку, добавить растительное масло, воду, соль. При помощи венчика соединить все ингредиенты воедино.
По консистенции тесто должно быть похожим на тесто для оладий.
Куриные яйца вымыть, переложить в ковш, отварить 8-10 минут. Остудить и очистить от скорлупы, после необходимо натереть куриные яйца на крупной терке и сложить стружку в миску.
Сулугуни натереть также на средней терке. Добавить сыр к яйцам. Вместе с сыром добавить сливочное масло, натертое на мелкой терке. Масло предварительно нужно положить в морозильную камеру.
Свежий укроп сполоснуть и просушить, нарезать мелко и добавить к остальным ингредиентам. Также стоит добавить немного соли и перца по своему вкусу. Перемешать.
Подготовить сковороду, которую можно отправить в духовку. Сковороду промаслить, влить тесто.
Поверх теста разложить равномерно начинку. Убрать грузинский пирог с сыром в духовку, выпекать при 180 градусах 25 минут.
Приятного вам аппетита!