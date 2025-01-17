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Грузинский пирог с сыром

Грузинский пирог с сыром - простой вариант выпечки на каждый день, вкусный и сытный.

Ингредиенты

Рисовая мука – 300 г

Сулугуни – 350 г

Яйца куриные – 3 шт.

Сливочное масло – 100 г

Вода – 150-170 мл

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль, перец – по вкусу

Укроп – 20 г

  • 293 кКал
  • 50 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Сегодня я хочу вам предложить приготовить грузинский пирог, который имеет такое интересное и необычное название - "бринджула" – из рисовой муки, вареных яиц, молодого сыра, зелени.

Вкус готового пирога отменный, вам понравится точно, да и гости не откажутся от кусочка-другого. За основу нужно будет взять тесто на рисовой муке, заранее отварить куриные яйца, добавить свежей зелени и в обязательном порядке использовать сыр, мне нравится сулугуни. Что касается специй, можно добавить немного паприки, соли, перца или же своих специй по вкусу.

 

Подготовить продукты для грузинского пирога с сыром.

 

Ингредиенты для грузинского пирога с сыром
Фото 1

 

 

В глубокую миску просеять рисовую муку, добавить растительное масло, воду, соль. При помощи венчика соединить все ингредиенты воедино.

 

Соединить муку, масло и воду
Фото 2

 

 

По консистенции тесто должно быть похожим на тесто для оладий.

 

Размешать тесто
Фото 3

 

 

Куриные яйца вымыть, переложить в ковш, отварить 8-10 минут. Остудить и очистить от скорлупы, после необходимо натереть куриные яйца на крупной терке и сложить стружку в миску.

 

Натереть яйца
Фото 4

 

 

Сулугуни натереть также на средней терке. Добавить сыр к яйцам. Вместе с сыром добавить сливочное масло, натертое на мелкой терке. Масло предварительно нужно положить в морозильную камеру.

 

Натереть сыр
Фото 5

 

 

Свежий укроп сполоснуть и просушить, нарезать мелко и добавить к остальным ингредиентам. Также стоит добавить немного соли и перца по своему вкусу. Перемешать.

 

Добавить укроп, соль и перец
Фото 6

 

 

Подготовить сковороду, которую можно отправить в духовку. Сковороду промаслить, влить тесто.

 

Налить в форму тесто
Фото 7

 

 

Поверх теста разложить равномерно начинку. Убрать грузинский пирог с сыром в духовку, выпекать при 180 градусах 25 минут.

 

Положить на тесто начинку
Фото 8

 

 

Приятного вам аппетита!

 

Фото грузинского пирога с сыром
Фото 9

 

 

Грузинский пирог с сыром, рецепт с фото
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