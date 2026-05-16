Апелляция ОГЭ в 2026 году: полный гайд для родителей и учеников

На экзамене что-то пошло не так? У вас есть законное право подать апелляцию ОГЭ, а мы вам расскажем, как сделать это правильно в 2026 году.



Владислава Журавлева Автор Дети Mail

Если вы не согласны с результатом экзамена и считаете, что вам занизили оценку или были нарушены правила проведения экзамена, то можно подать апелляцию. Важно действовать грамотно: если пропустите сроки или неправильно оформите заявление, то шанс исправить ситуацию пропадет. В этой статье мы расскажем, как подать апелляцию ОГЭ в 2026 году.

Что такое апелляция ОГЭ

Случается, что выпускники покидают экзаменационную аудиторию с неприятным осадком: баллы кажутся заниженными. На такой случай предусмотрена апелляция — официальная процедура, позволяющая пересмотреть результат или зафиксировать нарушение.

Апелляция — это официальный способ выразить свое несогласие с результатом ОГЭ или разобраться в проблемах, возникших на экзамене. Это позволяет пересмотреть оценку, проверить соблюдение всех процедур и убедиться в справедливости принятого решения. Если полученные баллы ниже ожидаемых, имеет смысл задуматься об обращении.

Причины для подачи апелляции

Прежде чем писать заявление, убедитесь, что у вас действительно есть основания. Участники ОГЭ могут подать апелляцию в конфликтную комиссию (КК) в следующих случаях:

Не была обеспечена тишина;

Возникло подозрение, что конверт с заданиями могли вскрыть до начала экзамена;

Экзаменатор не отметил на доске время начала и длительность экзамена;

Экзаменатор не предупредил студентов за полчаса до завершения;

Экзамен был прерван не по вине ученика (здесь могут быть самые разные причины).

Есть ситуации, когда апелляцию не примут:

по содержанию заданий (например, если ученику вопрос кажется слишком сложным или некорректным);

если нарушения были со стороны самого ученика (опоздание, неправильное заполнение бланков);

ответы были слишком краткими;

если вы сами неправильно оформили работу.

Сроки подачи апелляции

Чтобы ваша жалоба была рассмотрена вовремя, важно соблюдать сроки подачи заявления. Если не успели, то право подать апелляцию теряется.

Если вы не согласны с организацией экзамена, то нужно подать апелляцию в день экзамена до выхода из ППЭ (пункта проведения экзамена). В случае, если вас не устраивают полученные баллы, у вас есть два рабочих дня с момента официальной публикации результатов, чтобы подать апелляцию (2).

Обратите внимание: речь идет именно о рабочих днях, а не календарных, поэтому важно следить за сроками.

Как правильно подать апелляцию ОГЭ

Прежде всего стоит спокойно все взвесить. Если уверены, что есть основания — действуйте. Для апелляции существуют два разных сценария: один — когда речь идет о результатах, другой — если экзамен был проведен с нарушениями. Рассмотрим пошагово, как подготовить и направить свою жалобу.

О несогласии с результатами

Если вы уверены, что экзаменационную работу оценили несправедливо, можно подать апелляцию на результаты. Вот как это сделать пошагово:

уточните дату публикации результатов, т. к. срок подачи отсчитывается именно от нее;

обратитесь в свою образовательную организацию: школу или ППЭ;

напишите заявление и укажите: ФИО и данные ученика, предмет, суть претензии, просьбу о пересмотре;

заявление пишет сам ученик, если ему уже исполнилось 14, в ином случае — родитель или законный представитель;

будьте готовы к тому, что вас могут вызвать на заседание конфликтной комиссии/

Помните, что после разбора работы баллы могут не только повысить или оставить как есть, но и понизить.

О нарушении порядка проведения экзамена

В случае, если вы столкнулись с нарушениями в организации экзамена, важно зафиксировать это сразу — прямо в день проведения. Рассказываем, как подать апелляцию в таком случае:

до выхода из ППЭ обратитесь к уполномоченному представителю Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с устным заявлением о намерении подать апелляцию;

заполните письменное заявление, которое вы должны подать сразу же, в пункте проведения;

ситуация фиксируется в специальном акте, который будет рассматриваться комиссией;

если у вас есть свидетельства: видео, показания других участников, копии протоколов, то приложите их.

При подтверждении нарушений комиссия обязана принять меры, вплоть до аннулирования результатов экзамена. Все контакты конфликтных комиссий есть на сайтах региональных Министерств образования.

Как и сколько дней рассматривают апелляцию

По итогу заседания составляется протокол, в котором фиксируется решение. Оно обязательно к исполнению и не может быть обжаловано повторно.

Сроки зависят от типа обращения:

нарушения процедуры — в течение двух рабочих дней;

перепроверка работы — в течение четырех рабочих дней.