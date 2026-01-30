Ребенок питается только картошкой, хлебом и макаронами. Это вредно?
Отвечает Алексей Головенко — гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, ведущий телеграм-канала GastroPub.
Картошка, макароны и хлеб — это, по сути, только злаки и крахмал. Но в рационе также должны быть белки, сложные углеводы. Поэтому я бы советовал делать рацион более разнообразным: в качестве гарнира вводить овощное рагу, а бутерброды, скажем, менять иногда на овощную нарезку.
Однако переводить ребенка исключительно на овощной, или мясной, или какой другой рацион — тоже не полезно. Нельзя вообще выкидывать из рациона макароны, картошку и хлеб и оставлять ему есть только овощи и фрукты. Важно, чтобы питание было сбалансированным.
