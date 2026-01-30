Ребенок питается только картошкой, хлебом и макаронами. Это вредно?

Картошка, макароны и хлеб — это, по сути, только злаки и крахмал. Но в рационе также должны быть белки, сложные углеводы. Поэтому я бы советовал делать рацион более разнообразным: в качестве гарнира вводить овощное рагу, а бутерброды, скажем, менять иногда на овощную нарезку.