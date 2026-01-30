РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • алекс кузь
    Отрицание и критика старшего поколения - опасная глупость. У родителей нет времени на семью, если они работают. Тренд...Пять случаев, ког...
  • Татьяна Титова
    Спасибо за идею! У нас в семье очень уважают горячие бутерброды! Мы их делаем и сладкими с творогом, и похожими на ...Горячие луковые б...
  • Ингерман Ланская
    пугнуть воспитателя.Воспитатель пугае...

Ребенок питается только картошкой, хлебом и макаронами. Это вредно?

Отвечает Алексей Головенко — гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, ведущий телеграм-канала GastroPub.
картофель фри
Источник: Unsplash

Картошка, макароны и хлеб — это, по сути, только злаки и крахмал. Но в рационе также должны быть белки, сложные углеводы. Поэтому я бы советовал делать рацион более разнообразным: в качестве гарнира вводить овощное рагу, а бутерброды, скажем, менять иногда на овощную нарезку.

Однако переводить ребенка исключительно на овощной, или мясной, или какой другой рацион — тоже не полезно. Нельзя вообще выкидывать из рациона макароны, картошку и хлеб и оставлять ему есть только овощи и фрукты. Важно, чтобы питание было сбалансированным.

Ссылка на первоисточник
наверх