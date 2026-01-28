Собрать по списку продукты для печенья из яблочного пюре.

Фото 1

В яблочное пюре добавить сахар по вкусу, влить масло, перемешать. Для получения менее сладкой выпечки можно сахар не добавлять, яблочное пюре уже содержит природные сахара.

Фото 2

Всыпать просеянную муку и разрыхлитель в массу.

Фото 3

Замесить тесто. Оно должно получиться плотным, но мягким.

Фото 4

Отщипывая от теста небольшие кусочки, скатать шарики, чтобы они не прилипали к ладоням, заготовки можно обвалять в муке, выложить их на противень. Выпекать печенье при температуре 180 градусов около 25 минут.

Фото 5

Подать печенье из яблочного пюре к столу с молоком, чаем или кофе. Приятного чаепития!

Фото 6

Фото 7