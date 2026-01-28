РЕБЁНОК.РУ
Печенье из яблочного пюре

Печенье готовится без яиц и жиров животного происхождения, поэтому подойдет для поста или меню тех людей, кто не употребляет данные продукты в пищу. Печенье получается хрустящим снаружи и мягким внутри, слегка сладким, отлично дополнит чашечку чая или кофе.

Ингредиенты

Мука пшеничная – 220 г

Масло растительное – 90 мл

Яблочное пюре – 150 г

Разрыхлитель – 0,5 ч.

л.

Сахар – 2,5 ст.л.

  • 368 кКал
  • 0 ч. 45 мин.
  • Б: 4.02
  • Ж: 17.65
  • У: 48.74

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Собрать по списку продукты для печенья из яблочного пюре.

 

Фото 1

 

 

В яблочное пюре добавить сахар по вкусу, влить масло, перемешать. Для получения менее сладкой выпечки можно сахар не добавлять, яблочное пюре уже содержит природные сахара.

 

Фото 2

 

 

Всыпать просеянную муку и разрыхлитель в массу.

 

Фото 3

 

 

Замесить тесто. Оно должно получиться плотным, но мягким.

 

Фото 4

 

 

Отщипывая от теста небольшие кусочки, скатать шарики, чтобы они не прилипали к ладоням, заготовки можно обвалять в муке, выложить их на противень. Выпекать печенье при температуре 180 градусов около 25 минут.

 

Фото 5

 

 

Подать печенье из яблочного пюре к столу с молоком, чаем или кофе. Приятного чаепития!

 

Фото 6

 

 

 

Фото 7

 

 

Печенье из яблочного пюре, рецепт с фото
Фото 8
