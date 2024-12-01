Ребенок не откликается на имя: причины и возможные решения

Если маленький ребенок не откликается на имя, то это повод задуматься. Причины могут быть самыми разными — от первых признаков задержки социального развития до неврологических заболеваний.

Дети до года уже понимают, когда к ним обращаются по имени. источник: https://ru.freepik.com/

Ребенок каждый день узнает новое об окружающем мире, учится различать игрушки и слова. Новости СМИ2 детским неврологом клиники «ПреАмбула», к. м. н. Игорем Вороновым, разбираемся, как именно ребенок должен реагировать на имя, почему он этого не делает и когда обращаться к врачу. Дети до года уже понимают, когда к ним обращаются по имени. В норме у них появляется четкая реакция, которую нельзя ни с чем перепутать. Вместе с, разбираемся, как именно ребенок должен реагировать на имя, почему он этого не делает и когда обращаться к врачу.

Когда ребенок должен начать реагировать на свое имя

В полтора–два месяца дети начинают понимать интонацию. Если с ребенком ласково разговаривать, он улыбается в ответ. На грубую интонацию реагирует плачем. Уже в этом возрасте малыш следит за мимикой и губами родителей, когда они разговаривают. На свое имя дети начинают реагировать примерно к семи месяцам.

В дальнейшем ребенок анализирует ситуацию, в которой к нему обращаются. В зависимости от обстановки он может посмотреть на говорящего и радостно подойти к нему или бросить свое занятие и убежать (1).

Когда ребенок слышит свое имя, он:

поворачивает голову в сторону человека, который к нему обращается, или просто переводит на него взгляд;

поднимает голову, поворачивается или придвигается к говорящему, смотрит в глаза;

меняет выражение лица, может начать беспокоиться, если не знает человека.

Возможны вегетососудистые реакции, например учащенное дыхание и сердцебиение, бледность или румянец. В норме реакция длится от 1 до 8 секунд. Время зависит от ситуации:

насколько ребенок заинтересован в своем текущем занятии;

на каком расстоянии находится говорящий, с какой громкостью и интонацией обращается;

насколько зовущий человек включен в диалог и настроен на взаимодействие с ребенком.

Почему ребенок может не откликаться на имя

Важно понять природу такого поведения. От этого зависят дальнейшие шаги. Рассмотрим несколько распространенных причин.

Аутизм

Дети с признаками расстройства аутистического спектра (РАС) слышат, когда их зовут по имени, и по-разному реагируют в зависимости от интонации, громкости голоса и других факторов. Чаще они игнорируют обращение, но могут и вступить в контакт. Такие дети с трудом взаимодействуют с окружающими людьми. Они могут избирательно реагировать на разных членов семьи, а также на чужих взрослых и детей.

Комментирует наш эксперт Игорь Воронов: Комментирует наш эксперт Игорь Воронов:

«У детей с признаками расстройства аутистического спектра стереотипное поведение. Они предпочитают одну и ту же еду, совершают одинаковые движения, привыкают к определенным действиям. После трех лет возможна эхолалия ― повтор услышанных слов и фраз. Дети часто говорят цитатами из мультфильмов».

В России ученые провели исследование, в котором участвовали 120 здоровых детей и 24 ребенка с признаками аутизма (1). Суть эксперимента заключалась в том, чтобы проанализировать реакции всех участников на свое имя и сравнить их.

В результате дети без признаков неврологических заболеваний реагировали на свое имя предсказуемо и типично, что считается нормой. Реакции малышей с симптомами РАС были разными.

Периодически зовите ребенка по имени, когда он занимается своими обычными делами, например играет в игрушки. источник: Unsplash

У восьми человек их имя не вызвало никаких эмоций. Они продолжали заниматься своими делами, словно не слышали обращения. Не возникло и вегетососудистых признаков: ритм и частота дыхания остались прежними, кожа не побледнела и не покраснела.

Реакции 15 человек были нетипичными, то есть дети отзывались на имя, но взрослые не могли этого понять. Например, они начинали активно двигаться, громко разговаривать, кричать, кто-то катался по полу и стучал руками. Некоторые повторяли имя, как эхо, и бросали свое занятие, другие в ответ произносили несвязные цифры и звуки. Только один ребенок из 24 испытуемых повернул голову, когда его позвали, но он не посмотрел на взрослого и ничего не сказал. Именно такое поведение родители и другие близкие люди принимали за норму.

Во время экспериментов зовущий взрослый находился рядом с ребенком ― на расстоянии не более полутора метров.

Поведение детей с аутизмом связано с особенностями их сенсорной сферы. Они по-своему воспринимают предметы окружающего мира: звучание, положение в пространстве, форму, цвет, вкус и другое (2). Ребенок может оставаться безучастным к звукам, в том числе к громкому голосу мамы или папы, поэтому отсутствует реакция на имя (3).

Проблемы со слухом

В роддомах всем детям проводят аудиотест, чтобы исключить врожденную тугоухость и глухоту. Но такие нарушения могут возникнуть позже: после инфекций, приема некоторых препаратов и по другим причинам. Если ребенок не откликается на имя, а родители подозревают, что он плохо слышит, нужно проконсультироваться с сурдологом и проверить остроту слуха.

Обида

Самая простая причина, по которой дети не реагируют на имя, ― это проявление обиды. В таких ситуациях нужно смотреть на жесты и мимику. Они выдают настроение ребенка. Кроме того, малыши иногда не откликаются, если волнуются или заняты чем-то интересным.

Алалия моторного и сенсорного типа

Алалия ― это нарушение речи при нормальном слухе и интеллекте. Такое состояние формируется у детей до трех лет, оно может сопровождаться неречевыми синдромами, например нарушением координации или восприятия (4).

На речь влияют моторная и сенсорная алалия. При моторной ребенок все понимает, а сам говорит с трудом. Он реагирует на имя, но не может ответить.

При сенсорной алалии ребенок не понимает, о чем ему говорят, не может связывать слова с образами и реальными предметами. На этом фоне у него плохо развивается собственная речь. Он не распознает свое имя, поэтому не откликается.

Как научить ребенка откликаться на свое имя

Если у детей есть признаки неврологических заболеваний, то нужно следовать рекомендациям врача. Дополнительно можно делать простые упражнения дома.

Занятия в изолированном помещении

Выберите комнату, в которой для ребенка нет ничего интересного. Подготовьте награду, например любимое лакомство, новую игрушку или веселую совместную игру. Сядьте рядом и дождитесь, когда ребенок отвернется. Позовите его по имени. Если малыш сразу же посмотрит на вас, вручите ему награду. Если никакой реакции не последует, произнесите имя громче. При необходимости можно создать дополнительный шум: слегка постучать по столу или пошуршать бумагой. Продолжайте так делать, пока ребенок не посмотрит на вас.

Занятия нужно проводить периодически. Они должны быть короткими, потому что детям быстро надоедает поворачиваться на голос. Постарайтесь постепенно снижать дополнительный шум, привлекающий внимание к вам, и произносите только имя. Когда ребенок начнет реагировать примерно в 80% случаев, можно будет усложнить задачу (5).

Если ребенку еще нет двух–трех лет, то ему не стоит показывать работающий телевизор. источник: https://ru.freepik.com

Занятия в структурированной среде

Добавьте отвлекающие факторы. Подойдут игрушки или мультфильм на большом экране, но не рекомендуется использовать гаджеты. Если ребенку еще нет двух–трех лет, то ему не стоит показывать работающий телевизор.

Сядьте рядом с малышом, когда он играет или смотрит мультфильм. Позовите его по имени. Если он сразу посмотрит на вас, наградите его, если не отреагирует, ― позовите громче. При необходимости помашите руками или пошумите, чтобы привлечь внимание. Как только установится зрительный контакт, наградите ребенка.

Делайте перерывы между упражнениями. Важно, чтобы ребенок отвлекался и играл. Иначе он будет постоянно смотреть на вас и не научится переключать внимание. Результат можно считать положительными, если малыш реагирует только на имя и вам не нужно привлекать его дополнительными действиями (5).

Занятия в обычных условиях

Периодически зовите ребенка по имени, когда он занимается своими обычными делами, например играет в игрушки. Действуйте так же, как в предыдущих случаях. Сначала стойте рядом, потом постепенно отдаляйтесь. При необходимости зовите малыша громче и меняйте поведение, чтобы привлечь внимание.

Во время занятий важно понимать, что даже те дети, у которых нет проблем с речевым развитием, могут откликаться не сразу. Поэтому занятия должны быть умеренными.

В случае прогресса пробуйте звать ребенка по имени из другой комнаты. Привлекайте к занятиям других людей: близких взрослых и детей. В итоге ребенок в большинстве случаев должен отзываться на свое имя независимо от условий (5).

Когда необходимо обратиться к врачу

Запишите ребенка к педиатру, если заметили тревожные симптомы. Мы составили примерный список, по которому можно ориентироваться.

Проблемы со слухом. Отсутствие реакции на любые звуки разной громкости, но правильное восприятие окружающего мира.

Трудности с речью и непонимание смысла просьб.

Любые нетипичные реакции: от игнорирования до криков и истерик.

Навязчивое повторение одних и тех же звуков или движений.

При необходимости педиатр выдаст направление к профильному врачу: неврологу, отоларингологу или психиатру. Специалист проведет диагностику, найдет причину и подберет методы коррекции.

Отзыв врача

«Когда маленький ребенок не откликается на имя, первым делом надо обратить внимание на остроту слуха. Если есть подозрение, что он плохо слышит, то необходимо обратиться к оториноларингологу, а лучше — к сурдологу.

При расстройстве аутистического спектра часто отмечается игнорирование и нет отклика на имя. Помимо этого, наблюдается нарушение социального контакта и взаимодействия, нетипичное поведение для своего возраста, стереотипные движения и ряд других нарушений. Тогда важно обратиться к неврологу.

Маленьким детям нельзя давать гаджеты (смартфоны, планшеты и т. п.). Надо, чтобы дети были с нами, а не уходили в виртуальную реальность», — комментирует Игорь Воронов.

Что нужно запомнить на случай, если ребенок не откликается на имя

Подготовили для вас памятку, в которой собрали основные факты о реакции детей на имя.

Если ребенок не откликается, когда сильно чем-то увлечен, ― в большинстве случаев это норма.

Иногда он может намеренно игнорировать взрослого, который к нему обращается. Так ребенок выражает недовольство или реагирует на стрессовую ситуацию.

При аутизме дети могут откликаться на свое имя, но чаще игнорируют зовущего или ведут себя непривычным образом (например, повторяют одни и те же движения или звуки).

Если ребенок не отзывается, когда его зовут по имени, нужно проверить слух.

Список источников:

Костюк А. В. «Изучение реакции на свое имя у нейротипичных детей и детей с расстройством аутистического спектра. Специальное образование». 2015. Усачева Л. В. «Сенсорное развитие детей дошкольного возраста с ограниченными интеллектуальными возможностями через игровую деятельность. Обучение и воспитание: методики и практика». 2013. Заваденко Н. Н., Печатникова Н. Л., Симашкова Н. В., Заваденко А. Н., Орлова К. А. «Российский вестник перинатологии и педиатрии». 2015. Раимкулова М. «Моторная и сенсорная алалия». Scientific Progress. 2021. Данилова Е. Н. «Как научить аутичного ребенка реагировать на свое имя». Образовательная социальная сеть. 2020.