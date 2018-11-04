ОРВИ у детей. Насморк у грудничка и школьника – как помочь?

Благодарно провожаем лето, с оптимизмом готовимся встретить зиму!

Минувшее лето полностью оправдало наши надежды на яркое солнце и жаркие дни, словно зарядив позитивом наши внутренние батарейки. И, хотя за окном еще пылает золотом осень и дарит последнее тепло прекрасное "бабье лето", предчувствие зимы неудержимо усиливается. Новости СМИ2

Мы, расслабленные хорошей погодой, пытаемся войти в ритм школьных занятий, заново привыкаем к детским садам. И, к сожалению, вопреки всем чаяниям в нашу жизнь напористо вползают ОРЗ, ОРВИ и грипп.

Безусловно, лучшая защита — активная. И болезнь легче предупредить, чем справляться с неприятными, тревожными симптомами и, не дай бог, осложнениями. И тут все средства хороши. Элегантное душистое ожерелье из чеснока, горчичный порошок в носках и медицинская маска на лице.

Ну а что же выбрать тем, кто не осмеливается на подобный тюнинг даже под угрозой эпидемии? Есть ли возможность поддержать иммунитет тем, кто еще не подхватил хворь? И как быть, если неприятные симптомы простуды уже накатили? Возможно ли уберечь себя и близких от заражения вирусной инфекцией? Вопросы очень важные и актуальные в свете приближающейся зимы...

С чего же следует начинать лечение, если ребенок все-таки простудился?

Всегда хочется защитить и уберечь самое дорогое — детей. Но если сокровище вдруг шмыгает носом и чахнет на глазах, на этот случай тоже есть план эффективного, правильного и безопасного лечения.

Первым делом обратитесь к врачу, пусть он поставит диагноз и выпишет ребенку необходимые препараты. При лечении ребенка следует внимательно относиться к выбору лекарств, обязательно тщательно изучать инструкции к ним. Детям младше 3 лет лучше всего давать лекарственные препараты в виде капель или сиропа. Для лечения таких малышей врачи часто рекомендуют противовирусные капли комплексного действия Деринат, которые разрешены детям с первого дня жизни. Да-да... бывает необходимо и такое! Препарат поможет быстрее восстановить все барьеры иммунитета, в первую очередь, поврежденную вирусами слизистую оболочку носоглотки — наш главный защитный барьер, а значит в короткие сроки справиться с инфекцией, без осложнений.

Дети постарше, лет с 4-5, помимо капель Деринат, могут полоскать горло отварами, настоями полезных трав. Также дети в этом возрасте уже могут начинать принимать таблетки и капсулы, самостоятельно жевать и рассасывать пастилки от кашля, поэтому список допустимых к применению лекарственных средств немного возрастает.

Использовать антибиотики в лечении детей при простудах следует с большой осторожностью, только в случае бактериальных осложнений и исключительно по назначению врача в строгом соответствии с инструкцией.

Необходимо помнить, если температура ребенка не больше 38,5 градусов, и он не жалуется на своё состояние — не следует давать ему жаропонижающие. Ведь если вы будете торопиться и вмешиваться в работу его иммунитета, в дальнейшем это может сказаться отрицательно на его здоровье. Дозу жаропонижающего следует давать только когда температура поднимается выше или ребенок жалуется на головную боль. Повышение температуры — это нормальный, естественный ответ иммун¬ной системы на болезнь.

Говорят, что болеть ОРВИ в среднем 10 раз в год — это норма для детей дошкольного возраста. Хорошо это говорить тем, кто не лечит собственного ребенка, а то и двоих-троих сразу. Иммунитет укрепляется только после правильного лечения и легкого выздоровления без осложнений. В противном случае, необходимо время и комплекс мер необходимых для нормального восстановления иммунитета.

А чтобы болеть как можно реже, нужно всей семьей соблюдать самые простые правила здорового образа жизни. Питаться сбалансированно, по сезону, желательно максимально натуральными и чистыми продуктами, следить за чистотой воздуха и его влажностью в квартирах, детсадовских группах, школьных классах, регулярно проветривать и увлажнять.

Соблюдение правил гигиены, частое мытье рук, промывание носа после улицы и применение Дерината обязательно даст свои плоды. Ну и конечно, никак не обойтись без здравого смысла: откажитесь от посещения людных мест с ребенком или хотя бы надевайте маску.

Как говорится, на Деринат надейся, а сам не плошай! И перспектива холодов уже не покажется такой безнадежной, ведь хорошее самочувствие — залог хорошего настроения и основа активной, интересной жизни.