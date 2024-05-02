Ингредиенты
Желатин - 2 ст. л.
Ванилин - 1 г (на кончике ножа)
Вода - 280 мл.
Кокосовая стружка - 1 стакан
Сахар - 1,5 стакана
- 321 кКал
- 3 ч. 30 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Предлагаю приготовить маршмеллоу дома. Любители подобных субстанций оценят десерт по достоинству. Мы затрачиваем минимум времени, а если у вас есть кухонный комбайн, так и вовсе десерт из разряда "ленивых" :) В конечном итоге маршмеллоу получается ОЧЕНЬ много!!! Количество порций указала "на глаз". Даже не знаю ... штучек 70 точно получается.
Для приготовления нам понадобятся: желатин, сахар, вода, кокосовая стружка, ванилин. А также стакан, 200 мл.
Желатин разведем в 140 мл холодной воды. Оставим набухать на то время, которое указано на упаковке.
А пока займемся сиропом. Сахар смешаем с водой (140 мл) и проварим на медленном огне до полного (!!!) растворения сахара. Не кипятим! Чуть остудим.
В остывший сахарный сироп добавим набухший желатин Хорошо перемешаем. Ставим на газ и подогреем (опять же - ни в коем случае не кипятим!!!).
Массе дадим остыть до комнатной температуры. Затем начинаем колдовать: взбиваем смесь на больших оборотах порядка 10 минут. Добавим ванилин и взбиваем еще 1 минуту. Я взбивала в кухонном комбайне.
Вот такая масса получится в итоге. Такое колдовство мы с вами совершили: из воды взбили такую красивую массу!
Массу выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Пергамент я чуть смазала подсолнечным маслом, чтобы наверняка ничего не прилипло. Оставим при комнатной температуре на 2-3 часа. Можно дольше.
Размер моего противня 21х31 см.
Через 3 часа застывшую массу освобождаем от пергамента. Нож смачиваем водой и нарезаем на полоски, полоски - на кубики. Нож смачиваем часто, иначе масса к нему прилипает. Руки тоже можно смочить водой.
Получившиеся кубики обваляем в кокосовой стружке.
Маршмеллоу готово.
Приятных вам десертов!
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