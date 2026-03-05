РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 234 подписчика

Свежие комментарии

  • Александр Гуреев
    Что за пидар всю эту галиматью написал. По 10 раз каждый абзац повторять, тупорылый.«Мне сказали, что...
  • Олег
    Надо строго наказывать родителей, за плохое поведение выгонять из школы ученика, не нянчится с ними, обнаглели дети и...Школьница с ножом...

Булочки с кукурузой

Мягкие, румяные булочки со сладкой кукурузой. То что надо вместо хлеба или для приготовления утренних бутербродов.

Ингредиенты

Молоко - 150 мл

Дрожжи свежие - 10 г

Сахар - 1 ч.л.

Соль - 1 ч.л.

Масло растительное - 1,5 ст.л.

Мука пшеничная - 200 г (+ 1 ст.л.)

Кукуруза консервированная - 80 г

Сыр - 30 г

7 штук
  • 225 кКал
  • 1 ч. 30 мин.
  • Б: 6.71
  • Ж: 6.11
  • У: 36.31

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Дрожжевые булочки с кукурузой приготовим из такого набора ингредиентов.

 

Фото 1

 

 

В теплом молоке развести дрожжи и сахар.

 

Спустя 5 минут влить масло и насыпать муку, добавить соль.

 

Фото 2

 

 

Перемешать, без фанатизма, только чтобы не было сухой муки.

 

Фото 3

 

 

Закрыть тесто и убрать в теплое место на 20-30 минут.

 

Фото 4

 

 

Добавить в тесто кукурузу и натертый сыр.

 

Фото 5

 

 

Вмешать ингредиенты.

 

Тут можно добавить ложку муки, чтобы оно не липло к рукам.

 

Фото 6

 

 

Разделить тесто на шарики, выложить их на противень с бумагой для выпечки.

 

Фото 7

 

 

Поставить противень в духовку, включить нагрев на 50 градусов, а спустя 10-13 минут увеличить температуру до 180.

 

Выпекать до румяного состояния, у меня ушло 17 минут.

 

Фото 8

 

 

Булочки с кукурузой готовы.

 

Фото 9

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 10

 

 

Булочки с кукурузой, рецепт с фото
Фото 11
Ссылка на первоисточник
наверх