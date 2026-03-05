Ингредиенты
Процесс приготовления
Дрожжевые булочки с кукурузой приготовим из такого набора ингредиентов.
В теплом молоке развести дрожжи и сахар.
Спустя 5 минут влить масло и насыпать муку, добавить соль.
Перемешать, без фанатизма, только чтобы не было сухой муки.
Закрыть тесто и убрать в теплое место на 20-30 минут.
Добавить в тесто кукурузу и натертый сыр.
Вмешать ингредиенты.
Тут можно добавить ложку муки, чтобы оно не липло к рукам.
Разделить тесто на шарики, выложить их на противень с бумагой для выпечки.
Поставить противень в духовку, включить нагрев на 50 градусов, а спустя 10-13 минут увеличить температуру до 180.
Выпекать до румяного состояния, у меня ушло 17 минут.
Булочки с кукурузой готовы.
Приятного аппетита.
