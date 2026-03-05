Дрожжевые булочки с кукурузой приготовим из такого набора ингредиентов.

В теплом молоке развести дрожжи и сахар.

Спустя 5 минут влить масло и насыпать муку, добавить соль.

Перемешать, без фанатизма, только чтобы не было сухой муки.

Закрыть тесто и убрать в теплое место на 20-30 минут.

Добавить в тесто кукурузу и натертый сыр.

Вмешать ингредиенты.

Тут можно добавить ложку муки, чтобы оно не липло к рукам.

Разделить тесто на шарики, выложить их на противень с бумагой для выпечки.

Поставить противень в духовку, включить нагрев на 50 градусов, а спустя 10-13 минут увеличить температуру до 180.

Выпекать до румяного состояния, у меня ушло 17 минут.

Булочки с кукурузой готовы.

Приятного аппетита.

