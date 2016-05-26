Первый шаг ко взрослой еде. С чего начинать прикорм?

Прикорм – это любое питание младенца помимо грудного молока или детской молочной смеси. Когда и как его надо вводить?

Наш эксперт – диетолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры питания детей и подростков РМАПО Сергей Грибакин.

Прикорм решает очень важную задачу адаптации пищеварительной системы младенца к взрослой пище. По существу, прикорм – это мостик между чисто молочным питанием и взрослым, семейным столом.

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Когда начинать давать прикорм? Мнения тут могут быть разные. Например, Всемирная организация здравоохранения рекомендует до 6 месяцев не давать здоровому ребёнку ничего, кроме грудного молока. И только с полугода вводить каши, пюре и другие блюда прикорма.

Некоторые педиатры придерживаются мнения, что прикорм следует начинать, когда ребёнок удваивает тот вес, который был у него при рождении. Обычно это происходит на 4–5‑м месяцах жизни.

Ещё одна точка зрения – прикорм начинать, когда появились первые зубы (примерно в 5–6 месяцев).

Есть и не менее наглядный показатель начала введения прикорма. У маленьких детей существует так называе­мый «рефлекс выталкивания ложки». Если младенцу 2–3 месяцев дать пищу с ложечки, он станет выталкивать её языком. Ещё бы, во рту – «инородный» предмет! Как только рефлекс выталкивания ложки начинает угасать, считайте, что малыш готов к прикорму.

Кстати, прикорм надо давать именно с ложечки, а не из бутылки. Во‑первых, это пища более сложной консистенции, чем молоко. Во‑вторых, одновременно с расширением рациона ребёнок должен научиться жевать и глотать.

Что есть будем?

Прикорм условно делят на 2 типа: «продукты прикорма» (к ним относят творожок, детский кефир, желток куриного яйца) и блюда прикорма (то есть многокомпонентная пища – каши и разнообразные пюре).

Выбирая между блюдами прикорма, приготовленными промышленным способом или самостоятельно, стоит отдать предпочтение промышленным. Каши и пюре в баночках обогащены полезными микроэлементами и витаминами, содержат пребиотики, улучшающие пищеварение.

Сначала вводят каши рисовую и гречневую. Они не содержат глютен. Кукурузная также безглютеновая, но труднее для усвоения. Её дают с 5 месяцев. Остальные каши предлагают малышу с полугода.

Начинают всегда с гомогенизированных каш и пюре. Важно, чтобы ребёнок, у которого ещё толком и зубов нет, мог подержать пищу во рту и вместе со слюной проглотить.

Любые блюда прикорма надо давать в первой половине дня. Утром у малыша и настроение лучше, и аппетит. Поэтому новую пищу он воспринимает охотнее.

После прикорма малыша надо докормить либо грудным молоком, либо детской молочной смесью. Общий объём одного кормления для детей первого года жизни в среднем составляет около 200 мл.

Как вводить новую пищу

На первом году жизни ребёнок должен ознакомиться с самыми разными вкусами. Так считают и педиатры, и детские психологи. Ведь прикорм «работает» и на культуру питания, и на общее развитие ребёнка.