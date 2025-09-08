РЕБЁНОК.РУ
  • Людмила Ненашева
    Нужно вывести дураков хотя бы из ГД.Русским школам - ...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Вранью министров поём мы песню?...Кравцов опять сов...
  • Leonid PlиGin
    У Кравцова даже лицо не обезображено интеллектом. Жертва ЕГЭ, которую только научили делать не работу, а отчёты о яко...Цифровой бред Мин...

Даванков и «Новые люди»: запрет солонок привёл к отмене домашних заданий. Почему это опасно для детей и учителей»

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Алексей Даванков вместе с коллегами — Сарданой Авксентьевой и Антоном Ткачёвым — предлагает… отменить домашние задания. В пилотном порядке — в Новосибирской области, «академической столице страны». Взамен — «творческие проекты, исследования, задания, развивающие воображение и критическое мышление».

Звучит красиво. Как манифест прогрессивного образования. Но за красивыми словами — абсолютное непонимание реальности, полное пренебрежение к труду учителей и опасная популизмская игра с будущим миллионов детей.

Это не первая инициатива Даванкова, вызывающая недоумение. Ранее он предлагал запретить солонки в кафе, чтобы люди не толстели. Теперь — отменить домашку, чтобы дети не списывали у нейросетей. Логика? Её нет. Есть только стремление «сделать громко» — любой ценой.

Что такое «творческие проекты»? Пустой набор модных слов

«Лучше учиться думать, чем списывать готовые ответы у нейросетей», — пишет Даванков.

Но кто сказал, что «творческие проекты» нельзя сгенерировать в ChatGPT? Напротив — ИИ сегодня идеально справляется с эссе, презентациями, исследовательскими работами, даже с «критическим мышлением» в рамках школьной программы. Даванкову это, видимо, невдомек.

А что такое «развитие воображения» в практическом плане? Кто это будет измерять? Оценивать? Как вписать в аттестацию? В ФГОС? В ЕГЭ?

«Это не образовательная инициатива — это PR-ход для Telegram-каналов. Набор клише из западных педагогических трендов, которые не работают в российской реальности», — комментирует Елена Максимова, кандидат педагогических наук, автор учебников.

Кто будет разрабатывать эти «творческие проекты»? Учителя — на грани выгорания

Вот главный вопрос, на который Даванков не отвечает: кто будет создавать, проверять, оценивать, сопровождать эти «новые форматы»?

Сегодня:

— Дефицит учителей в России превышает 40 тысяч человек (данные Минпроса, 2025);

— Учителя работают по 60–80 часов в неделю — нагрузка выросла после «цифровизации» и новых отчётностей;

— Зарплаты не соответствуют нагрузке — особенно в регионах;

— Выгорание, уход из профессии, депрессия — массовые явления.

«Предлагать учителям вместо проверки тетрадей — разрабатывать индивидуальные творческие проекты для каждого класса — это не реформа. Это издевательство. Это ад», — говорит Ольга Романова, учительница с 25-летним стажем, г. Екатеринбург.

Но Даванкову, видимо, всё равно. Главное — «предложить», «обратиться в Минпрос», «сделать громко». А как это реализовывать — пусть другие думают.

Федеральные стандарты не игрушка. Их нельзя менять «экспериментами» в Новосибирске

Образовательные стандарты в России — не прихоть чиновников. Это результат многолетней научной, методической, педагогической работы. Они утверждаются на федеральном уровне, проходят экспертизу, апробацию, согласование.

А Даванков предлагает: «Давайте возьмём Новосибирск — и просто отменим домашку. Заменим на что-то творческое. Потом посмотрим».

Это не эксперимент — это подрыв системы. Если в одном регионе учатся по проектам, а в другом — по учебникам, как потом сдавать ЕГЭ? Как сравнивать результаты? Как обеспечить равенство возможностей?

«Это популизм в чистом виде. Никакой научной базы, никакого пилотного исследования, никакой методики. Просто: “Давайте попробуем”. А дети — не подопытные кролики», — отмечает профессор Сергей Иванов, завкафедрой педагогики МПГУ.

Кто такие «Новые люди»? Партия бессмысленных инициатив

Партия «Новые люди» за последние годы прославилась не законопроектами, а абсурдными предложениями, больше похожими на мемы:

🔹 Запрет солонок в кафе — чтобы не толстеть;

🔹 Обязательные «уроки счастья» в школах;

🔹 Штрафы за «токсичные» комментарии в соцсетях;

🔹 Введение «цифровых воспитателей» для школьников;

🔹 Отмена домашних заданий — потому что дети списывают у ИИ.

Это не политики. Это шоумены. Они не предлагают решения — они предлагают “вирусные” темы для соцсетей. Их цель — не улучшить жизнь, а набрать лайки.

При этом Даванков — вице-спикер Госдумы. То есть человек, формально отвечающий за законодательный процесс. И его «творческие» инициативы — не безобидные шутки. Они могут стать законами. И тогда — ад для учителей и хаос для школьников.

Wi-Fi в вузах — единственный здравый момент. Но и он — полумера

Вторая инициатива Даванкова — бесплатный Wi-Fi в колледжах и вузах — действительно нужна. Особенно в регионах, где мобильный интернет дорогой или нестабильный. Но и здесь:

— Почему не предложили федеральную программу цифровизации вузов?

— Почему не выделили бюджет на оборудование и обслуживание?

— Почему не учли, что Wi-Fi — это не только интернет, но и кибербезопасность, фильтрация, контроль?

Опять — красивый заголовок, но без механизма реализации. Как и всё, что предлагает Даванков.

Даванков не реформатор. Он — угроза системе образования

Алексей Даванков и его партия «Новые люди» не предлагают модернизацию образования. Они разрушают его изнутри — популизмом, непрофессионализмом, игнорированием реальности.

Они не думают о детях — они думают о хайпе.

Они не слышат учителей — они слышат лайки.

Они не строят будущее — они строят себе карьеру на обломках системы.

«Когда человек предлагает запретить солонки, чтобы победить ожирение — это смешно. Когда тот же человек предлагает отменить домашние задания, чтобы победить списывание — это страшно. Потому что от этого страдают миллионы детей и учителей», — резюмирует педагог и блогер Анна Кузнецова, чьи посты набирают сотни тысяч просмотров.

