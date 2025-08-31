РЕБЁНОК.РУ
Маринованные кабачки по-болгарски

Очень вкусная и достаточно простая в приготовлении заготовка на зиму. Кабачки получаются хрустящими, ароматными, они могут стать отличной закуской или гарниром на обед и ужин.

В отличие от классического способа маринования кабачков, кабачки по-болгарски не заливаются маринадом, а варятся в нем. Получается быстро, и эти консервированные кабачки можно попробовать даже на следующий день.

Ингредиенты

Кабачки - 1,5 кг

Чеснок - 4 зубчика

Укроп зонтиком - 2 веточки

Листья вишни и смородины - по 4 шт.

Для маринада:

Вода - 1 л

Соль крупная - 1,5 ст.л.

Сахар - 100 г

Уксус 9% - 125 мл

Перец чёрный и душистый горошком - по 1 ч.л.

Кориандр - 1 ч.л.

Гвоздика - 2-3 шт.

Лавровый лист - 3-4 шт.

Кастрюля - 3 литра
Получается 2 банки по 1 литру
  • 28 кКал
  • 45 мин.
  • Б: 0.65
  • Ж: 0.3
  • У: 5.43

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберём продукты для приготовления маринованных кабачков по-болгарски на зиму.

 

Фото 1

 

 

Банки и крышки тщательно моем и стерилизуем. На дно выкладываем листья смородины и вишни, очищенные зубчики чеснока, зонтик укропа.

 

Фото 2

 

 

Кабачки моем, срезаем хвостики, удаляем испорченные места. Нарезаем шайбочками по 1-1,5 см толщиной.

 

Фото 3

 

 

В кастрюлю наливаем воду, добавляем сахар, соль, лавровый лист, чёрный и душистый перцы горошком, гвоздику и кориандр. На сильном огне доводим до кипения и варим минут 5-7. В конце варки добавляем уксус и перемешиваем.

 

Фото 4

 

 

В кипящий маринад перекладываем нарезанные кабачки, снова доводим до кипения и варим после закипания еще 5-7 минут. Все кабачки сразу могут не поместиться в кастрюлю, поэтому их можно варить партиями, в два захода.

 

Фото 5

 

 

Перекладываем кабачки в банки.

 

Фото 6

 

 

Заливаем горячим маринадом и сразу закрываем крышками.

 

Фото 7

 

 

Ставим банки вверх дном, укутываем полотенцем и оставляем в таком виде остывать.

 

Фото 8

 

 

Маринованные кабачки по-болгарски на зиму готовы. Их можно хранить при комнатной температуре до следующего лета, но обычно съедаются они быстрее. Приятного аппетита!

 

Фото 9

 

 

 

Фото 10

 

 

 

Фото 11

 

 

