Маринованные кабачки по-болгарски

Очень вкусная и достаточно простая в приготовлении заготовка на зиму. Кабачки получаются хрустящими, ароматными, они могут стать отличной закуской или гарниром на обед и ужин.

В отличие от классического способа маринования кабачков, кабачки по-болгарски не заливаются маринадом, а варятся в нем. Получается быстро, и эти консервированные кабачки можно попробовать даже на следующий день.