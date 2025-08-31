Очень вкусная и достаточно простая в приготовлении заготовка на зиму. Кабачки получаются хрустящими, ароматными, они могут стать отличной закуской или гарниром на обед и ужин.
В отличие от классического способа маринования кабачков, кабачки по-болгарски не заливаются маринадом, а варятся в нем. Получается быстро, и эти консервированные кабачки можно попробовать даже на следующий день.
Ингредиенты
Кабачки - 1,5 кг
Чеснок - 4 зубчика
Укроп зонтиком - 2 веточки
Листья вишни и смородины - по 4 шт.Для маринада:
Вода - 1 л
Соль крупная - 1,5 ст.л.
Сахар - 100 г
Уксус 9% - 125 мл
Перец чёрный и душистый горошком - по 1 ч.л.
Кориандр - 1 ч.л.
Гвоздика - 2-3 шт.
Лавровый лист - 3-4 шт.
- 28 кКал
- 45 мин.
- Б: 0.65
- Ж: 0.3
- У: 5.43
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберём продукты для приготовления маринованных кабачков по-болгарски на зиму.
Банки и крышки тщательно моем и стерилизуем. На дно выкладываем листья смородины и вишни, очищенные зубчики чеснока, зонтик укропа.
Кабачки моем, срезаем хвостики, удаляем испорченные места. Нарезаем шайбочками по 1-1,5 см толщиной.
В кастрюлю наливаем воду, добавляем сахар, соль, лавровый лист, чёрный и душистый перцы горошком, гвоздику и кориандр. На сильном огне доводим до кипения и варим минут 5-7. В конце варки добавляем уксус и перемешиваем.
В кипящий маринад перекладываем нарезанные кабачки, снова доводим до кипения и варим после закипания еще 5-7 минут. Все кабачки сразу могут не поместиться в кастрюлю, поэтому их можно варить партиями, в два захода.
Перекладываем кабачки в банки.
Заливаем горячим маринадом и сразу закрываем крышками.
Ставим банки вверх дном, укутываем полотенцем и оставляем в таком виде остывать.
Маринованные кабачки по-болгарски на зиму готовы. Их можно хранить при комнатной температуре до следующего лета, но обычно съедаются они быстрее. Приятного аппетита!
Свежие комментарии