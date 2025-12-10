Можно ли делать прививки ребенку-аллергику?

Вакцинация вызывает много вопросов у родителей, дети которых страдают аллергическими заболеваниями. Ответы на них есть в книге аллерголога-иммунолога Ольги Жоголевой «Аллергия и как с ней жить. Руководство для всей семьи». Публикуем отрывок из нее.

Сами по себе аллергические заболевания не являются противопоказанием к вакцинации. аллергии. Мета-анализы исследований, имеющихся на сегодняшний день, показали, что вакцины не влияют на риск развития атопического дерматита, риск развития или обострение аллергического ринита и бронхиальной астмы. Ребенок с аллергией должен быть вакцинирован так же, как и ребенок без

Когда делать прививки ребенку с аллергией?

Острое заболевание является временным противопоказанием к вакцинации, поэтому вакцинацию проводят вне обострения аллергии (вне приступов бронхиальной астмы, вне обострения аллергического ринита, острой крапивницы).

Атопический дерматит не является противопоказанием к вакцинации. При тяжелом обострении атопического дерматита вакцинацию откладывают до снятия обострения, вакцинация проводится при максимально хорошем состоянии кожи.

Можно ли вакцинировать человека с аллергией на пыльцу в период цветения?

Основное условие для вакцинации – ремиссия заболевания (в том числе на фоне лечения). Если на фоне базисной терапии аллергического ринита, бронхиальной астмы нет симптомов заболевания, вакцинация разрешена, несмотря на сезон цветения.

Как быть, если у человека есть аллергия на компоненты вакцины (желатин, яйцо, дрожжи, неомицин)?

При любых формах аллергии на яйцо, кроме анафилактической реакции, вакцины безопасны, хорошо переносятся, вакцинация при этом может быть проведена в условиях поликлиники.

Мировой опыт показал, что при анафилаксии на яйцо хорошо переносятся все вакцины, содержащие белки яиц, кроме вакцины против желтой лихорадки.

При анафилаксии на яйцо вакцинацию проводят в условиях стационара, чтобы иметь возможность наблюдать за ребенком в первые часы после прививки (Vaccination and allergy: EAACI position paper, practical aspects).

Генерализованная аллергическая реакция (анафилаксия) на компоненты вакцины (дрожжи, желатин, неомицин) является противопоказанием к вакцинации такими вакцинами.

Могут ли вызвать аллергическую реакцию антибиотики в составе вакцин?

Антибиотики способны вызывать тяжелые аллергические реакции, например крапивницу, отеки, затруднение дыхания, анафилаксию. В связи с этим нередко применение вакцин, содержащих антибиотики, вызывает опасения у пациентов или их родителей.

Важно понимать, что лекарственная аллергия встречается редко. Кроме того, антибиотики, наиболее часто вызывающие тяжелые реакции (пенициллины, цефалоспорины, сульфаниламиды), не содержатся в составе вакцин.

Неомицин, полимиксин В, гентамицин, стрептомицин, содержащиеся в составе вакцин, редко вызывают аллергию. Кроме того, следового количества антибиотиков в составе вакцин, по имеющимся данным, недостаточно для того, чтобы вызвать тяжелую аллергическую реакцию. Поэтому риск тяжелой аллергической реакции, вызванной антибиотиками в составе вакцин, является, скорее, теоретическим.

Противопоказанием к применению вакцин, имеющих в составе антибиотики, является тяжелая аллергическая реакция на эти антибиотики в форме анафилаксии. В случае если аллергия на яйцо или дрожжи проявляется в форме обострения атопического дерматита, такая реакция не является противопоказанием к вакцинации.

Аллергия на латекс может проявляться в форме немедленной аллергической реакции (крапивницы, отеков, анафилаксии) и более часто встречающегося аллергического контактного дерматита. Противопоказанием к применению вакцин, упаковка которых содержит латекс, является анафилаксия, вызванная латексом. Во всех остальных случаях вакцинация может быть проведена. Среди зарегистрированных в РФ вакцин по данным FDA латекс содержат: инфанрикс (в шприц-дозе), хаврикс (в шприц-дозе), адасель (в шприц-дозе).

Нужно ли готовиться к вакцинации аллергику?

Подготовка к вакцинации человека, имеющего аллергическое заболевание, заключается в том, чтобы аллергическое заболевание находилось в стадии ремиссии.

В случае если на фоне приема медикаментов у человека отсутствуют симптомы аллергии (базисная терапия астмы, терапия поллиноза в период цветения, базисная терапия круглогодичного аллергического ринита), вакцинация разрешена.

Профилактический прием антигистаминных препаратов перед вакцинацией не нужен, в том числе аллергикам, за исключением состояний, когда прием антигистаминных препаратов показан на момент вакцинации в связи с основным заболеванием (например, аллергический ринит, мастоцитоз, хроническая крапивница).

Нужна ли диета до и после профилактических прививок?

Не существует убедительного обоснования для профилактической диеты до и после вакцинации. Таким образом, аллергические заболевания сами по себе не являются основанием для отказа от вакцинации. Напротив, вакциноуправляемые инфекции могут служить причиной тяжелых обострений аллергических заболеваний. Люди с аллергическими заболеваниями могут быть вакцинированы так же, как люди без аллергических заболеваний.

Тяжелые аллергические реакции в форме анафилаксии на некоторые компоненты вакцин и латекс могут быть противопоказанием к вакцинам, содержащим эти компоненты. Аллергия на компоненты, отсутствующие в составе вакцин, не является основанием для медотвода от вакцинации.