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Бургер в лаваше

Недавно приготовила бургер в лаваше. Получилось очень вкусно, сочно, пикантно и сытно. Для бургера лучше использовать круглый лаваш. Такие бургеры можно приготовить для быстрого перекуса или для пикника.

Ингредиенты

Круглый лаваш - 4 листа

Мясной фарш - 400 г

Листья салата - 6-7 шт.

Помидор - 1-2 шт.

Маринованные огурцы - 2 шт.

Сыр пластинки - 4 шт.

Соль и специи - по вкусу

Растительное масло - для жарки котлет

Соус:

Сметана - 2 ст.л.

Майонез - 2 ст.л.

Кетчуп - 1 ст.л.

Чеснок - 1 зубчик

4 бургера
  • 190 кКал
  • 30 мин.
  • Б: 9.67
  • Ж: 13.62
  • У: 6.68

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Подготовить продукты для бургера в лаваше. Фарш можно использовать любой, у меня из свинины.

 

Фото 1

 

 

Приготовить соус, соединить сметану, майонез и кетчуп. Добавить чеснок, пропущенный через пресс, и хорошо перемешать соус.

 

Фото 2

 

 

Фарш посолить и поперчить по вкусу, хорошо вымесить. Сформировать 4 котлеты и выложить их на сковороду с добавлением растительного масла.

 

Фото 3

 

 

Обжарить котлеты с двух сторон до золотистого цвета, примерно по 7 минут с каждой стороны.

 

Фото 4

 

 

Горячие котлеты переложить на разделочную доску и сразу выложить поверх котлет пластинки плавленого сыра.

 

Фото 5

 

 

Помидоры помыть и нарезать на кружочки. Огурчики нарезать на тонкие ломтики.

 

Фото 6

 

 

Сформировать бургер в лаваше. Смазать соусом круглый лаваш.

 

Фото 7

 

 

Выложить на край лаваша лист салата, сверху - котлетку с сыром.

 

Фото 8

 

 

Поверх выложить кружок помидора.

 

Фото 9

 

 

Выложить пару долек огурца.

 

Фото 10

 

 

Свернуть лаваш пополам и в получившийся кармашек выложить лист салата, помидор и дольку огурца.

 

Фото 11

 

 

Вот такие красивые бургеры в лаваше получились.

 

Фото 12

 

 

Очень вкусно и сытно.

 

Фото 13

 

 

Приятного аппетита!

 

Бургер в лаваше, рецепт с фото
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