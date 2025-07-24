Подготовить продукты для бургера в лаваше. Фарш можно использовать любой, у меня из свинины.

Фото 1

Приготовить соус, соединить сметану, майонез и кетчуп. Добавить чеснок, пропущенный через пресс, и хорошо перемешать соус.

Фото 2

Фарш посолить и поперчить по вкусу, хорошо вымесить. Сформировать 4 котлеты и выложить их на сковороду с добавлением растительного масла.

Фото 3

Обжарить котлеты с двух сторон до золотистого цвета, примерно по 7 минут с каждой стороны.

Фото 4

Горячие котлеты переложить на разделочную доску и сразу выложить поверх котлет пластинки плавленого сыра.

Фото 5

Помидоры помыть и нарезать на кружочки. Огурчики нарезать на тонкие ломтики.

Фото 6

Сформировать бургер в лаваше. Смазать соусом круглый лаваш.

Фото 7

Выложить на край лаваша лист салата, сверху - котлетку с сыром.

Фото 8

Поверх выложить кружок помидора.

Фото 9

Выложить пару долек огурца.

Фото 10

Свернуть лаваш пополам и в получившийся кармашек выложить лист салата, помидор и дольку огурца.

Фото 11

Вот такие красивые бургеры в лаваше получились.

Фото 12

Очень вкусно и сытно.

Фото 13

Приятного аппетита!