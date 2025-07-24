Ингредиенты
Круглый лаваш - 4 листа
Мясной фарш - 400 г
Листья салата - 6-7 шт.
Помидор - 1-2 шт.
Маринованные огурцы - 2 шт.
Сыр пластинки - 4 шт.
Соль и специи - по вкусу
Растительное масло - для жарки котлетСоус:
Сметана - 2 ст.л.
Майонез - 2 ст.л.
Кетчуп - 1 ст.л.
Чеснок - 1 зубчик
- 190 кКал
- 30 мин.
- Б: 9.67
- Ж: 13.62
- У: 6.68
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Подготовить продукты для бургера в лаваше. Фарш можно использовать любой, у меня из свинины.
Приготовить соус, соединить сметану, майонез и кетчуп. Добавить чеснок, пропущенный через пресс, и хорошо перемешать соус.
Фарш посолить и поперчить по вкусу, хорошо вымесить. Сформировать 4 котлеты и выложить их на сковороду с добавлением растительного масла.
Обжарить котлеты с двух сторон до золотистого цвета, примерно по 7 минут с каждой стороны.
Горячие котлеты переложить на разделочную доску и сразу выложить поверх котлет пластинки плавленого сыра.
Помидоры помыть и нарезать на кружочки. Огурчики нарезать на тонкие ломтики.
Сформировать бургер в лаваше. Смазать соусом круглый лаваш.
Выложить на край лаваша лист салата, сверху - котлетку с сыром.
Поверх выложить кружок помидора.
Выложить пару долек огурца.
Свернуть лаваш пополам и в получившийся кармашек выложить лист салата, помидор и дольку огурца.
Вот такие красивые бургеры в лаваше получились.
Очень вкусно и сытно.
Приятного аппетита!
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