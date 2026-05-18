Я помню, в школе, классе в 5, на уроке рисования учительница задала нам нарисовать рисунок по теме ,,Два мира, два детства".

Показать жизнь советских детей и жизнь детей из капиталистических стран.

Вот эта историческая фотография, которая вошла в историю под названием ,, Два мира, два детства ".Лондон.

Да, я прекрасно знаю, что в то время тоже была пропаганда и внушение идеологии в нужном русле.

Но это хотя бы было понятно и заслуженно, гордиться тем, что было, а не какими-то призрачными иллюзиями.

Например тем, что каждый троечник мог стать высококлассным рабочим, получать приличную зарплату, жить в квартире, полученной на производстве, отдыхать бесплатно и лечиться так же бесплатно в санаториях.

Взяться за ум (и таких случаев было немало, я помню рассказы моих родственников и соседей), закончить вечернюю школу ( которые сейчас полностью упразднены, нет этого шанса взяться за ум и наверстать упущенное), поступить в ПТУ, а после училища поступить в техникум или на рабфак в ВУЗ, и стать потом руководителем производства или бригадиром. Все имели возможность расти и развиваться.

И наши спутники тогда не падали, не падали и самолёты, потому что был прогресс и производилось ВСЁ.

А не только галоши, как утверждает кто-то.

И тогда было не стыдно рисовать улыбающегося советского ребёнка, потому что тот ребёнок жил действительно в великой стране.

Да, путь той страны был тоже начат с агрессии, кровопролитий, растоптанных судеб, перечёркнутых надежд. Но тогда я этого не знала.

Я жила уже в стабильности.

Я нарисовала тогда весёлую девочку в косынке, с белым голубем в руке.

Лист альбома делила красная пунктирная линия.

На другой половине листа я нарисовала маленького чернокожего мальчика, который плакал.

Пока я рисовала рисунок, у меня несколько раз капнули слёзы на акварельные краски, и на чёрном мальчике остался развод.

Я долго хранила этот рисунок. Пока он не исчез. Выбросили видимо...

Мне было очень жалко нарисованного плачущего маленького чернокожего ребёнка, для которого было неведомо счастье советского детства, которым не стыдно было гордиться.

Боль в детских глазах это непрощаемый грех... Который не искупить, не замолить. Я верю, что будет однажды этот справедливый суд.

Прошло столько лет с тех пор, но почти ничего не изменилось в жизни чернокожих детей.

Для которых попить чистой воды и поесть досыта это уже счастье.

Вы только вдумайтесь! Тратятся миллиарды на смеRтоносные действия по всему миру. Миллиарды! Которые могли бы накормить миллионы голодных детей, вылечить болезни, подарить надежду и счастье малышам, которые имеют на это полное право.

Могли бы...

Но за все эти годы многое изменилось и для детей тех, кто рисовал когда-то в школе эти рисунки, про разные миры и разное детство.

Их мир и их детство тоже стали другими.

Абсолютная тотальная зависимость от гаджетов, которая обезобразила сознание детей, исказила их внутренний мир, перевернула вверх ногами нормальные человеческие ценности, понизила уровень интеллекта и знаний до очень низких показателей, напрочь стёрло совершенно нормальные желания стремиться к положительному лидерству, к самостоятельности ( не к безнадзорности, не надо путать).

Пребывание в постоянном стрессе, запуганности, потому как действуют разные запреты, ограничения, предупреждения.

Сейчас я вернусь во времена ковидлобесия.

Когда очень многие люди не понимали, почему их заставляют делать то, что они не хотят делать и имеют на это полное право.

Почему их заставили сидеть дома, почему их против воли заставили прекратить работу своих маленьких ИП( и это их потом и погубило, закрылись и обанкротились сотни тысяч маленьких ИП).

Почему развернули многодневное голосование в овощных палатках в каждом дворе, почему их не пускали в магазины без кода, почему их выгоняли из транспорта.

И почему всё закончилось мгновенно, словно и не было никогда.

И об этом сейчас уже даже и не вспоминают.

Даже те, кто в исступлении носили грязную маску и кричали *мыфсеумрррём*.

Почему?

Потому что это было проверочное тестирование на покорность и разделение людей на два озлобленных лагеря.

Сейчас это разделение и озлобленность достигли своего апогея.

И проводилось оно по всему миру.

Но потом, вдруг, что-то пошло не по плану.

И стало так, как сейчас есть.

Но мы это вряд ли узнаем истинные цели, которые двигали тогда организаторами этих экспериментов.

Как мы и не узнали правду о смерти Есенина.

Будут до тех пор продлять гриф секретности, пока не останется никого, кому нужна будет эта незасекреченная правда. Только и всего.

Мне сложно и больно писать о мире и детстве.

Потому как детство пресыщено агрессией, пропагандой, культом насилия.

Когда я читаю, что мне пишут читатели о реальной ситуации в их жизни, в жизни самых обычных людей, я поневоле вспоминаю тот урок рисования, где была дана тема

,,Два мира, два детства".

Отсутствует интернет, отсутствует нормальная связь, отсутствуют возможность пользоваться привычными сервисами.

Отсутствует возможность пользоваться теми информационными ресурсами, которые отвечают предпочтениям.

Страх, тревога, неуверенность в завтрашнем дне.

Всё хуже и хуже ситуация с авиаперелётами.

Постоянные ограничения и всё новые и новые постановления, штрафы.

Уходят из под ног любые напоминания о какой-то стабильности, как в зыбучих песках.

Несколько дней назад я узнала, что на Одноклассниках запустили экспериментальный проект, который автоматически дублирует статьи из Дзена в Одноклассниках.

Этот проект запустили ещё осенью, но я узнала об этом только сейчас😂.

Ну, а что вы хотели от Белой вороны?

Не заморачиваюсь, живу себе преспокойно, работаю, учусь, по выходным с семьёй отдыхаю на природе, в бассейн ходим, пикники устраиваем.

А там в ОК такое творилось, при открытых комментариях, что в аду заплакали черти.

Как оказалось, наша с мужем интимная жизнь не даёт покоя бабушкам-одуванчикам.

И не могут они жить спокойно, пока не оскорбят грязными словами моего сына, мальчика, которому 10 лет.

Пока не выплеснут из себясвоипомои, то не могут они в полной мере гордиться всем тем, что имеем ныне.

А гордиться надо.

Надо же как-то оправдать себя за то, что с их молчаливого согласия совершены были все те дела, за которые раньше были серьёзные статьи в УК СССР.

И не кем-нибудь, а их кумирами.

Я не поленилась, посмотрела аватарки тех патриотокновоговремени. Очень - очень пожилые женщины, которые с помощью шедеврума пытались улучшить свои фото, но ничего не получилось.

Хотела посмотреть, чтобы напоследок перед блокированием получилось создать единый портрет гражданина нового времени.

О таких очень чётко написала в своей статье журналистка Светлана Гафурова.

Я, человек, который за мир, за дружбу народов, за счастливое детство и счастливый детский смех, против агрессии и насилия, против молчаливого принятия и согласия с беззаконием, для таких вот бабушек, я стала ,,предателем пятой колонны".

Полностью перевёрнуто всё с ног на голову.

И ведь аплодируют этому сюрреалистическом миру!

Картина ,,Лунное сияние", художник Морис Сапиро, США.

Примерно такой портрет получился.