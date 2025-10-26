РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Гольдштаб
    Вам не кажется,, оно действительно не обезображено интеллектом....Сергей Кравцов и ...
  • Leonid PlиGin
    Мне одному кажется, или это на самом деле? По-моему, лицо министра просвещения России Сергея Кравцова совсем не обезо...Сергей Кравцов и ...
  • Лидия Санникова
    Депортировать чучмечку с семейством, и заведующую«Узбекская диаспо...

Пирог с красной смородиной и безе

Очень вкусный пирог с песочной основой, сочной, кисленькой начинкой и хрустящей корочкой безе. Процесс приготовления совсем несложен, а результат превосходит ожидания от десерта.

Ингредиенты

Для теста:

Желток куриного яйца – 1 шт.

Масло сливочное – 100 г

Мука – 200 г

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Сахар – 100 г

Для начинки:

Смородина – 200 г

Сахар – 35 г

Белок куриного яйца – 1 шт.

Ванилин – 1 г

  • 314 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 3.79
  • Ж: 13.41
  • У: 44.21

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Собрать по списку продукты для песочного пирога с красной смородиной и безе. Масло нужно вынуть из холодильника заранее, чтобы оно было комнатной температуры. Ягоды можно использовать замороженные, дав им немного согреться при комнатной температуре.

 

Фото 1

 

 

Растереть масло с сахаром, чтобы сахар полностью растворился.

 

Фото 2

 

 

Добавить желток, снова тщательно перемешать массу.

 

Фото 3

 

 

Всыпать частями просеянную муку, соединенную с разрыхлителем, каждый раз промешивая тесто.

 

Фото 4

 

 

Оно должно получиться плотным, но мягким, не забитым мукой. Обернуть тесто в пленку и убрать на полчаса в холодильник.

 

Фото 5

 

 

Белок с сахаром и щепоткой ванилина взбить до густой пены. Чтобы получилась масса нужной консистенции, нужно взбивать смесь миксером, начиная на малых оборотах, постепенно увеличивая скорость взбивания.

 

Фото 6

 

 

Отдохнувшее тесто раскатать в круглый пласт толщиной около 0,3 см, оставляя запас на бортики формы.

 

Фото 7

 

 

Перенести тесто в форму. Сверху выложить смородину, аккуратно распределяя по поверхности теста.

 

Фото 8

 

 

Сверху ягоды залить белковой смесью.

 

Фото 9

 

 

Выпекать пирог с красной смородиной и безе при температуре 160 градусов в течение получаса. Нужно обязательно проверить состояние пирога во время выпекания, чтобы безе не начало гореть. Оно должно приобрести золотистый оттенок. Дать пирогу остыть, чтобы безе стало хрустящим, и после этого подать его к столу. Приятного аппетита!

 

Фото 10

 

 

 

Фото 11

 

 

 

Фото 12

 

 

Пирог с красной смородиной и безе, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
наверх