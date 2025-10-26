Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Собрать по списку продукты для песочного пирога с красной смородиной и безе. Масло нужно вынуть из холодильника заранее, чтобы оно было комнатной температуры. Ягоды можно использовать замороженные, дав им немного согреться при комнатной температуре.
Растереть масло с сахаром, чтобы сахар полностью растворился.
Добавить желток, снова тщательно перемешать массу.
Всыпать частями просеянную муку, соединенную с разрыхлителем, каждый раз промешивая тесто.
Оно должно получиться плотным, но мягким, не забитым мукой. Обернуть тесто в пленку и убрать на полчаса в холодильник.
Белок с сахаром и щепоткой ванилина взбить до густой пены. Чтобы получилась масса нужной консистенции, нужно взбивать смесь миксером, начиная на малых оборотах, постепенно увеличивая скорость взбивания.
Отдохнувшее тесто раскатать в круглый пласт толщиной около 0,3 см, оставляя запас на бортики формы.
Перенести тесто в форму. Сверху выложить смородину, аккуратно распределяя по поверхности теста.
Сверху ягоды залить белковой смесью.
Выпекать пирог с красной смородиной и безе при температуре 160 градусов в течение получаса. Нужно обязательно проверить состояние пирога во время выпекания, чтобы безе не начало гореть. Оно должно приобрести золотистый оттенок. Дать пирогу остыть, чтобы безе стало хрустящим, и после этого подать его к столу. Приятного аппетита!
