Собрать по списку продукты для песочного пирога с красной смородиной и безе. Масло нужно вынуть из холодильника заранее, чтобы оно было комнатной температуры. Ягоды можно использовать замороженные, дав им немного согреться при комнатной температуре.

Фото 1

Растереть масло с сахаром, чтобы сахар полностью растворился.

Фото 2

Добавить желток, снова тщательно перемешать массу.

Фото 3

Всыпать частями просеянную муку, соединенную с разрыхлителем, каждый раз промешивая тесто.

Фото 4

Оно должно получиться плотным, но мягким, не забитым мукой. Обернуть тесто в пленку и убрать на полчаса в холодильник.

Фото 5

Белок с сахаром и щепоткой ванилина взбить до густой пены. Чтобы получилась масса нужной консистенции, нужно взбивать смесь миксером, начиная на малых оборотах, постепенно увеличивая скорость взбивания.

Фото 6

Отдохнувшее тесто раскатать в круглый пласт толщиной около 0,3 см, оставляя запас на бортики формы.

Фото 7

Перенести тесто в форму. Сверху выложить смородину, аккуратно распределяя по поверхности теста.

Фото 8

Сверху ягоды залить белковой смесью.

Фото 9

Выпекать пирог с красной смородиной и безе при температуре 160 градусов в течение получаса. Нужно обязательно проверить состояние пирога во время выпекания, чтобы безе не начало гореть. Оно должно приобрести золотистый оттенок. Дать пирогу остыть, чтобы безе стало хрустящим, и после этого подать его к столу. Приятного аппетита!

Фото 10

Фото 11