Если нет времени на воспитание: советы работающим родителям

Как много стало сегодня «родителей-невидимок»! Да, нам очень хочется быть рядом со своим отпрыском, но современная жизнь диктует свои правила: для того, чтобы обеспечить хоть сколько-нибудь достойное будущее своему ребенку, нужно работать, не покладая рук.

Вот так мы и превращаемся в «родителей-невидимок», покидая свое чадо в угоду необходимости заработать на еду, крышу над головой и одежду.

Понятно, что есть необходимость работать, тут никто спорить не станет. Главное, чтобы поймать «двух зайцев» нужно соблюдать некоторые правила.

5 советов работающим папам и мамам

1. Признайте проблему

Да, так сложилось, что вы вынуждены оставлять свое чадо и отправляться в офис.

Признайте это и попросите прощения у ребенка за то, что вам приходится так поступать.

у ребенка за то, что вам приходится так поступать. Поясните детке, что подобное положение вещей вовсе не означает, что вы больше его не любите или забыли о нем. Иногда подобные взаимоотношения на расстоянии могут быть для детки непосильным трудом.

Поэтому ваша задача подключить творчество и придумать свои способы взаимодействия с малышом, пока вы на работе.

Например, оставляйте для него милые записочки по дому, обменивайтесь через СМС фотографиями, заведите, в конце концов, свой собственный шифр, как у заправских шпионов, и общайтесь с его помощью.

Кстати, маленькие подарочки под подушкой или на полочке с книгами обрадуют кроху и напомнят о том, как сильно вы его любите и скучаете.

2. Позаботьтесь о безопасности

Если детка сидит дома сам, вам необходимо всерьез позаботиться о его безопасности.

Приготовьте ему еду , чтобы не было необходимости лишний раз пользоваться газовой плитой, предупредите соседей, что вашему сыну или дочке может понадобиться помощь.

, чтобы не было необходимости лишний раз пользоваться газовой плитой, предупредите соседей, что вашему сыну или дочке может понадобиться помощь. Обменяйтесь с соседями номерами телефонов на всякий случай.

Пусть у вашего ребенка всегда будет под рукой мобильный телефон с пополненным счетом , оставьте ему инструкции о поведении в любой внештатной ситуации.

, оставьте ему инструкции о поведении в любой внештатной ситуации. Организуйте досуг: приготовьте конструкторы, книги, настольные игры, которые любит ваш отпрыск.

3. Дарите детке выходные

Велик соблазн в выходной день затеять генеральную уборку кухни или начать «большую стирку». Но ваш ребенок и так был всю неделю без родительского внимания, поэтому обеспечьте ему качественный досуг и развлекательную программу с вашим участием на выходных.

Составьте план выходного дня и самое главное, сдерживайте свои обещания.

4. Берите его с собой на работу

Если это безопасно, конечно же. Визиты ребенка на производство или в офис не всегда удобны, тогда можно встретиться с малышом во время обеденного перерыва.

Пусть любимая бабушка пару раз в месяц сменит маршрут прогулок с внучком и поможет вам организовать совместный с деткой бизнес-ланч. Если же у вас либеральное начальство, которое не имеет ничего против детей в офисе, то вам крупно повезло.

Используйте эту возможность побыть с ребенком подольше и возьмите его с собой на работу.

5. Не мучьтесь угрызениями совести

Не позволяйте чувству вины мешать вашему качественному общению с малышом. Поверьте, таких как вы миллионы. Вас тоже так растили, отдавая в ясли и на попечение престарелым родственникам. В итоге все мы выросли и стали нормальными людьми.

А как вы совмещаете карьеру и воспитание детей?