Куда девается загруженная в интернет информация?

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«Облако» Google включает 13 дата-центров по всему миру
Интернет состоит из множества компьютеров, разбросанных по всему миру и соединенных линиями связи. В эту сеть входят компьютеры пользователей (которые в основном потребляют информацию) и серверы (которые предоставляют к ней доступ). На серверах и хранится большая часть информации. Платят за хранение владельцы сайтов. Обычно серверы размещаются в специальных помещениях, называемых дата-центрами, или в переводе «центрами данных». В принципе, каждый интернет-пользователь может создать собственный сервер у себя дома, но хранить информацию в дата-центрах гораздо надежнее. Эти хранилища располагают огромными массивами жестких дисков. Информация на дисках многократно дублируется на разных уровнях, так что ни стихийное бедствие, ни хакерская атака не способны уничтожить ее полностью. А особенно надежной считается «облачная» технология размещения данных, при которой множество дата-центров объединяются кабелями в один массив. Одним из крупнейших в мире «облаков» владеет компания Google: у нее 13 дата-центров по всему миру. В случае разрушения некоторых из них информация сохранится в «облаке» и будет восстановлена в кратчайшие сроки.
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